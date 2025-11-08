Harga XyraDAO by VIRTUALS Hari Ini

Harga live XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) hari ini adalah $ 0.00001699, dengan perubahan 0.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XYRA ke USD saat ini adalah $ 0.00001699 per XYRA.

XyraDAO by VIRTUALS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,319.42, dengan suplai yang beredar 489.76M XYRA. Selama 24 jam terakhir, XYRA diperdagangkan antara $ 0.00001699 (low) dan $ 0.00001699 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00311099, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001128.

Dalam kinerja jangka pendek, XYRA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +2.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)

Kapitalisasi Pasar $ 8.32K$ 8.32K $ 8.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.99K$ 16.99K $ 16.99K Suplai Peredaran 489.76M 489.76M 489.76M Total Suplai 999,965,731.778135 999,965,731.778135 999,965,731.778135

