Harga Yield TRYB Hari Ini

Harga live Yield TRYB (YTRYB) hari ini adalah $ 0.03590436, dengan perubahan 0.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YTRYB ke USD saat ini adalah $ 0.03590436 per YTRYB.

Yield TRYB saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 129,374, dengan suplai yang beredar 3.60M YTRYB. Selama 24 jam terakhir, YTRYB diperdagangkan antara $ 0.03586302 (low) dan $ 0.03591197 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04239704, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03222513.

Dalam kinerja jangka pendek, YTRYB bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan +0.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yield TRYB (YTRYB)

Kapitalisasi Pasar $ 129.37K$ 129.37K $ 129.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 129.37K$ 129.37K $ 129.37K Suplai Peredaran 3.60M 3.60M 3.60M Total Suplai 3,602,900.36171894 3,602,900.36171894 3,602,900.36171894

Kapitalisasi Pasar Yield TRYB saat ini adalah $ 129.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YTRYB adalah 3.60M, dan total suplainya sebesar 3602900.36171894. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 129.37K.