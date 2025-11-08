Harga Yuro 2024 Hari Ini

Harga live Yuro 2024 (YURO) hari ini adalah $ 0.00000669, dengan perubahan 0.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YURO ke USD saat ini adalah $ 0.00000669 per YURO.

Yuro 2024 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,597.63, dengan suplai yang beredar 985.95M YURO. Selama 24 jam terakhir, YURO diperdagangkan antara $ 0.0000066 (low) dan $ 0.00000672 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00686323, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000542.

Dalam kinerja jangka pendek, YURO bergerak -0.09% dalam satu jam terakhir dan -13.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yuro 2024 (YURO)

Kapitalisasi Pasar $ 6.60K$ 6.60K $ 6.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.60K$ 6.60K $ 6.60K Suplai Peredaran 985.95M 985.95M 985.95M Total Suplai 985,953,104.0 985,953,104.0 985,953,104.0

