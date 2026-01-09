Harga Yuzu USD Hari Ini

Harga live Yuzu USD (YZUSD) hari ini adalah $ 0.999512, dengan perubahan 0.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YZUSD ke USD saat ini adalah $ 0.999512 per YZUSD.

Yuzu USD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,986,332, dengan suplai yang beredar 43.01M YZUSD. Selama 24 jam terakhir, YZUSD diperdagangkan antara $ 0.999041 (low) dan $ 0.99998 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.005, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.997998.

Dalam kinerja jangka pendek, YZUSD bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan +0.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yuzu USD (YZUSD)

Kapitalisasi Pasar $ 42.99M$ 42.99M $ 42.99M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.99M$ 42.99M $ 42.99M Suplai Peredaran 43.01M 43.01M 43.01M Total Suplai 43,007,706.582249 43,007,706.582249 43,007,706.582249

Kapitalisasi Pasar Yuzu USD saat ini adalah $ 42.99M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YZUSD adalah 43.01M, dan total suplainya sebesar 43007706.582249. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.99M.