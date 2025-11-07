BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Zulu Network hari ini adalah 0.01103015 USD. Lacak informasi harga aktual ZULU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZULU dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Zulu Network hari ini adalah 0.01103015 USD. Lacak informasi harga aktual ZULU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZULU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZULU

Info Harga ZULU

Penjelasan ZULU

Whitepaper ZULU

Situs Web Resmi ZULU

Tokenomi ZULU

Prakiraan Harga ZULU

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Zulu Network

Harga Zulu Network (ZULU)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ZULU ke USD:

$0.01103015
$0.01103015$0.01103015
-1.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Zulu Network (ZULU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:10:01 (UTC+8)

Informasi Harga Zulu Network (ZULU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01099302
$ 0.01099302$ 0.01099302
Low 24 Jam
$ 0.0114828
$ 0.0114828$ 0.0114828
High 24 Jam

$ 0.01099302
$ 0.01099302$ 0.01099302

$ 0.0114828
$ 0.0114828$ 0.0114828

$ 0.146745
$ 0.146745$ 0.146745

$ 0.00131433
$ 0.00131433$ 0.00131433

-0.00%

-1.48%

-1.25%

-1.25%

Harga aktual Zulu Network (ZULU) adalah $0.01103015. Selama 24 jam terakhir, ZULU diperdagangkan antara low $ 0.01099302 dan high $ 0.0114828, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZULU adalah $ 0.146745, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00131433.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZULU telah berubah sebesar -0.00% selama 1 jam terakhir, -1.48% selama 24 jam, dan -1.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Zulu Network (ZULU)

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

--
----

$ 11.03M
$ 11.03M$ 11.03M

144.50M
144.50M 144.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Zulu Network saat ini adalah $ 1.59M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZULU adalah 144.50M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.03M.

Riwayat Harga Zulu Network (ZULU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Zulu Network ke USD adalah $ -0.0001657040365408.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Zulu Network ke USD adalah $ -0.0036759474.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Zulu Network ke USD adalah $ +0.0554994703.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Zulu Network ke USD adalah $ +0.0089860066385015096.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001657040365408-1.48%
30 Days$ -0.0036759474-33.32%
60 Hari$ +0.0554994703+503.16%
90 Hari$ +0.0089860066385015096+439.60%

Apa yang dimaksud dengan Zulu Network (ZULU)

What Is Zulu Network? Zulu Network is the first Native Bitcoin DePIN Layer optimized for AI + DePIN implementations. With Zulu, everyone will have the ability to stake assets, help facilitate operation of various DePIN and AI protocols and earn on the Bitcoin Network.

Zulu is an innovative blockchain protocol that combines the security of Bitcoin with the flexibility of EVM infrastructure to foster a new decentralized economy, focus on AI & physical infrastructures, and empower users to stake their assets to power the future of DePIN innovation.

Zulu Token ($ZULU) and Its Utility The native cryptocurrency, $ZULU, powers transactions and staking on Zulu Network, serving as the ecosystem’s utility and governance token. Key functions of $ZULU include:

Transaction Fees and Staking Rewards: $ZULU tokens are used for transaction fees, staking, and securing the network. Governance: Token holders can vote on proposals and protocol upgrades, ensuring decentralized governance. DePIN and AI Activation: $ZULU powers applications within DePIN protocols and AI-driven systems on the network​​.

Key Features of Zulu Network People want to innovate and earn on Bitcoin, but the ecosystem has limitations.

Bitcoin is ready to evolve from a pure store of value to something bigger: DePIN, BitFi (Bitcoin Native DeFi), EVM + BTC, and AI innovation.

Our motivation for founding Zulu is our deep-seated desire to challenge the status quo of traditional infrastructures and promote a more equitable digital economy. We recognize the growing concerns surrounding centralized systems, such as high costs, lack of transparency, and vulnerabilities to data breaches, and are driven by the vision of harnessing blockchain technology to create a decentralized alternative that empowers individuals and communities. Zulu Network stands out by introducing EVM + UTXO layers, that bring Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, support for Unspent Transaction Output (UTXO) and account-based smart contracts, DePIN, and other advanced features to Bitcoin, expanding Bitcoin’s use cases and value proposition.

Decentralized Bitcoin Bridge: Zulu’s BitVM-based bridge facilitates seamless, trust-minimized asset transfers between Bitcoin and Ethereum networks, enhancing liquidity and cross-chain interoperability​​.

Zero-Knowledge Proofs (ZKPs): Using zkSync's technology, Zulu employs ZKPs for efficient, privacy-focused transactions that are verifiable on the Bitcoin network. This ensures security and scalability, while also introducing programmability to Bitcoin​​.

Staking and Mining Rewards: The network uses a mix of Proof-of-Stake (PoS) and Proof-of-Work (PoW) to secure its operations, rewarding stakers with $ZULU and Bitcoin (BTC). This design allows users to earn Bitcoin through participation and governance activities on the platform​​.

Tokenomics and Governance Zulu Network has a transparent token allocation model to foster sustainable growth:

Launchpad/Community Offering: 5% of Total Supply Community Building & Airdrop: 10% of Total Supply Marketing: 2% of Total Supply Investors: 12% of Total Supply Team & Advisors: 15% of Total Supply Foundation: 20% of Total Supply AI & DePIN Mining: 16% of Total Supply Ecosystem & DAO Reserve: 20% of Total Supply

Roadmap Zulu Network is preparing for significant milestones in 2024:

Investors and Partnerships Zulu Network has attracted investment from notable blockchain and tech investors, including Draper Dragon, Web3.com, CGV, PANONY, D11 Labs, BlueRun Ventures (CH), Satoshi Lab, Ledger Capital, among others.

Strategic partnerships aim to expand its ecosystem, bridging DeFi, DePIN, and AI initiatives across platforms​​: https://zulunetwork.io/ecosystem

Full list: AdamSwap, Avail, Beosin, Bitget Wallet, Bybit Wallet, Bool Network, BounceBit, Cobo, East Blue, Followin, Fox Wallet, Gate Wallet, GoPlus Security, Hivello, Inscription Alliance, Intract, Kappa Lending, Kontos, Merlin Chain, Mintlayer, Native, Nubit, OKX Explorer, Orbiter Finance, Owlto Finance, Paid Network, Pell, PoPP, Portal to Bitcoin, Satoshi Protocol, ScaleBit, SecwareX, Taker Protocol, Tuna Chain, XLink, oooo_money.

Where Can You Use and Buy $ZULU? Currently in its pre-mainnet phase, $ZULU will be available on various crypto exchanges. Users will be able to engage in staking, DePIN protocols, and dApps on Zulu Network’s ecosystem, creating a self-sustaining environment on Bitcoin that combines security with innovation​.

Buy on Gate: https://www.gate.io/en/trade/ZULU_USDT Buy on MEXC: https://www.mexc.com/exchange/ZULU_USDT

Conclusion Zulu Network is pioneering a new era for Bitcoin, blending secure Bitcoin L1 properties with EVM capabilities to support DeFi, DePIN, and AI. Through its dual-layer architecture, community-driven governance, and decentralized Bitcoin bridge, Zulu Network is set to expand Bitcoin’s utility and democratize access to next-generation blockchain applications.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Zulu Network (ZULU)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Zulu Network (USD)

Berapa nilai Zulu Network (ZULU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zulu Network (ZULU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zulu Network.

Cek prediksi harga Zulu Network sekarang!

ZULU ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Zulu Network (ZULU)

Memahami tokenomi Zulu Network (ZULU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZULU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Zulu Network (ZULU)

Berapa nilai Zulu Network (ZULU) hari ini?
Harga live ZULU dalam USD adalah 0.01103015 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZULU ke USD saat ini?
Harga ZULU ke USD saat ini adalah $ 0.01103015. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Zulu Network?
Kapitalisasi pasar ZULU adalah $ 1.59M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZULU?
Suplai beredar ZULU adalah 144.50M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZULU?
ZULU mencapai harga ATH sebesar 0.146745 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZULU?
ZULU mencapai harga ATL 0.00131433 USD.
Berapa volume perdagangan ZULU?
Volume perdagangan 24 jam live ZULU adalah -- USD.
Akankah harga ZULU naik lebih tinggi tahun ini?
ZULU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZULU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:10:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Zulu Network (ZULU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,058.56
$101,058.56$101,058.56

-0.92%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.81
$3,299.81$3,299.81

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2161
$1.2161$1.2161

+41.73%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.39
$155.39$155.39

-0.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,058.56
$101,058.56$101,058.56

-0.92%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.81
$3,299.81$3,299.81

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.39
$155.39$155.39

-0.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2060
$2.2060$2.2060

-1.27%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$957.29
$957.29$957.29

+2.53%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00005000
$0.00005000$0.00005000

+900.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.626
$4.626$4.626

+362.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007855
$0.007855$0.007855

+268.08%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003187
$0.00003187$0.00003187

+195.91%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$16.0530
$16.0530$16.0530

+162.73%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1025
$0.1025$0.1025

+105.00%