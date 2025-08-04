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Smart Lending AI Fiyatı (SLAI)

Listelenmedi

Smart Lending AI (SLAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03979583
$0,03979583$0,03979583
-%17,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Smart Lending AI (SLAI) Fiyatı

Smart Lending AI (SLAI), şu anda 0,03979583 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 299,05K USD piyasa değerine sahiptir. SLAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Smart Lending AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%17,48
Smart Lending AI 24 saatlik fiyat değişimi
7,51M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Smart Lending AI (SLAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Smart Lending AI / USD fiyat değişimi, $ -0,00843344857596714.
Son 30 gün içerisinde, Smart Lending AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0146809801.
Son 60 gün içerisinde, Smart Lending AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Smart Lending AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00843344857596714-%17,48
30 Gün$ -0,0146809801-%36,89
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Smart Lending AI (SLAI) Fiyat Analizi

En güncel Smart Lending AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,03889994
$ 0,03889994$ 0,03889994

$ 0,053267
$ 0,053267$ 0,053267

$ 0,185569
$ 0,185569$ 0,185569

+%0,08

-%17,48

-%72,72

Smart Lending AI (SLAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 299,05K
$ 299,05K$ 299,05K

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7,51M
7,51M 7,51M

Smart Lending AI (SLAI) Nedir?

Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.

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Smart Lending AI (SLAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Smart Lending AI (SLAI) Token Ekonomisi

Smart Lending AI (SLAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SLAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SLAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SLAI / VND
1.047,22726645
1 SLAI / AUD
A$0,0612855782
1 SLAI / GBP
0,0298468725
1 SLAI / EUR
0,0342244138
1 SLAI / USD
$0,03979583
1 SLAI / MYR
RM0,1683363609
1 SLAI / TRY
1,6184964061
1 SLAI / JPY
¥5,84998701
1 SLAI / ARS
ARS$54,2174408337
1 SLAI / RUB
3,1804827336
1 SLAI / INR
3,4932779574
1 SLAI / IDR
Rp652,3905513552
1 SLAI / KRW
55,1188163832
1 SLAI / PHP
2,2822908505
1 SLAI / EGP
￡E.1,9277100052
1 SLAI / BRL
R$0,218877065
1 SLAI / CAD
C$0,0545202871
1 SLAI / BDT
4,8463361774
1 SLAI / NGN
60,6643652937
1 SLAI / UAH
1,6602820276
1 SLAI / VES
Bs4,97447875
1 SLAI / CLP
$38,44277178
1 SLAI / PKR
Rs11,3119646775
1 SLAI / KZT
21,4877584085
1 SLAI / THB
฿1,2885889754
1 SLAI / TWD
NT$1,1894973587
1 SLAI / AED
د.إ0,1460506961
1 SLAI / CHF
Fr0,031836664
1 SLAI / HKD
HK$0,3119993072
1 SLAI / MAD
.د.م0,3605502198
1 SLAI / MXN
$0,7497534372
1 SLAI / PLN
0,1468466127
1 SLAI / RON
лв0,1743057354
1 SLAI / SEK
kr0,3848256761
1 SLAI / BGN
лв0,0668569944
1 SLAI / HUF
Ft13,7319490998
1 SLAI / CZK
0,8456613875
1 SLAI / KWD
د.ك0,01213772815
1 SLAI / ILS
0,1357037803