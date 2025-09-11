SUNC Hakkında Daha Fazla Bilgi

1 SUNC / USD Canlı Fiyatı:

$0,00012458
$0,00012458$0,00012458
%0,001D
USD
Sunrise (SUNC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-11 14:08:51 (UTC+8)

Sunrise (SUNC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04582545
$ 0,04582545$ 0,04582545

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-%2,69

-%2,69

Sunrise (SUNC) canlı fiyatı --. SUNC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUNC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04582545, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUNC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%2,69 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sunrise (SUNC) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 996,63K
$ 996,63K$ 996,63K

0,00
0,00 0,00

8.000.000.000,0
8.000.000.000,0 8.000.000.000,0

Şu anki Sunrise piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUNC arzı 0,00 olup, toplam arzı 8000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 996,63K.

Sunrise (SUNC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Sunrise / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sunrise / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sunrise / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sunrise / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%7,32
60 Gün$ 0+%36,30
90 Gün$ 0--

Sunrise (SUNC) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Sunrise (SUNC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Sunrise Fiyat Tahmini (USD)

Sunrise (SUNC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Sunrise (SUNC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Sunrise için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Sunrise fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SUNC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Sunrise (SUNC) Token Ekonomisi

Sunrise (SUNC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUNC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Sunrise (SUNC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Sunrise (SUNC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SUNC fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SUNC / USD güncel fiyatı nedir?
SUNC / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Sunrise varlığının piyasa değeri nedir?
SUNC piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SUNC arzı nedir?
Dolaşımdaki SUNC arzı, 0,00 USD.
SUNC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SUNC, ATH fiyatı olan 0,04582545 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SUNC fiyatı (ATL) nedir?
SUNC, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
SUNC işlem hacmi nedir?
SUNC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SUNC bu yıl daha da yükselir mi?
SUNC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SUNC fiyat tahminine göz atın.
Sunrise (SUNC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-10 13:05:00Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü
09-10 02:28:00Ekonomik Veriler
美國 2025 年非農就業基準修正初步值 -911,000，預期 -700,000
09-09 17:35:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası genel olarak ısınıyor, TOTAL3 göstergesi 7 günde yaklaşık %9 yükselirken, Bitcoin piyasa payı aynı dönemde %1,10 düşüyor
09-09 12:06:00Sektör Haberleri
Altcoin'ler yükselişte, MYX 24 saatte %283'ün üzerinde artış gösterdi
09-08 21:13:00Sektör Haberleri
MYX sözleşme fiyatı kısa süreliğine 8$ seviyesini aştı, son 24 saatte tasfiye miktarı kripto piyasasında zirveye ulaştı
09-08 17:25:00Sektör Haberleri
Solana ağı DEX 24 saatlik işlem hacmi 2,6 milyar doları aşarak tüm ağlar arasında birinci sırada yer aldı

