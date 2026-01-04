Masalah tata kelola yang tidak pernah diselesaikan oleh Bitcoin

Pengungkapan: Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini sepenuhnya milik penulis dan tidak mewakili pandangan dan opini editorial crypto.news.

Ketika Bitcoin (BTC) pertama kali memasuki dunia, ia melakukannya dengan nuansa finalitas, seolah-olah teka-teki intelektual yang sudah lama ada telah terpecahkan. Di sini, akhirnya, ada sistem moneter yang tampaknya mampu berfungsi tanpa bergantung pada kepercayaan atau otoritas. Buku besar dapat diverifikasi oleh siapa saja. Aturannya tetap. Mesin penerbitan dan penyelesaian beroperasi tanpa memperhatikan batas negara, institusi, atau kebijakan manusia. Namun di balik kemenangan itu tersimpan kelalaian yang lebih halus, yang hanya akan terungkap ketika Bitcoin bergeser dari pinggiran ke ranah institusional. Bitcoin memecahkan masalah konsensus, tetapi membiarkan masalah tata kelola tidak tersentuh.

Ringkasan Bitcoin memecahkan konsensus, bukan tata kelola: ia membuktikan kepemilikan secara kriptografis tetapi tidak menawarkan cara asli untuk menjelaskan siapa yang menyetujui tindakan, mengapa tindakan itu terjadi, atau bagaimana kontrol selaras dengan kebijakan institusional.

Institusi membutuhkan kontrol yang terlihat dan dapat diaudit: kustodian memperkenalkan kembali kepercayaan dan opasitas, menciptakan kesenjangan tata kelola di mana otoritas ada tetapi tidak dapat diverifikasi secara independen atau diberi harga untuk risiko dan asuransi.

Adopsi institusional bergantung pada lapisan tata kelola yang dapat diverifikasi: Bitcoin harus dikelilingi — bukan diubah — oleh kerangka kerja yang membuat kontrol organisasi dapat dibaca, dibuktikan, dan diaudit di luar private key.

Bagi individu, kelalaian ini bisa terasa membebaskan. Memegang Bitcoin berarti memegang instrumen yang kontrolnya tepat dan tidak dapat dinegosiasikan. Private key adalah gerbang sekaligus pengaman. Jaringan tidak mengakui hierarki, rantai komando, atau struktur organisasi. Ia hanya mengakui bukti kriptografis bahwa aktor tertentu memiliki wewenang untuk memindahkan jumlah tertentu. Dunia ini masuk akal ketika pemegang aset adalah satu orang, bertanggung jawab hanya kepada dirinya sendiri, dan bersedia menanggung konsekuensi kehilangan perangkat atau lupa frasa yang menjadi sandaran kekayaannya.

Namun, organisasi tidak dapat beroperasi dengan syarat yang begitu ketat. Keberadaan mereka didasarkan pada tanggung jawab bersama, proses yang dapat diverifikasi, dan catatan tindakan yang dapat bertahan dari pengawasan internal. Mereka berfungsi melalui sistem otoritas yang didelegasikan dan pengawasan rutin. Keputusan harus didokumentasikan, persetujuan harus dibenarkan, dan pemulihan harus dipastikan. Mereka menghuni alam semesta di mana kontrol tidak hanya dilaksanakan, tetapi didemonstrasikan.

Ketegangan institusional yang tidak dihadapi individu

Di sinilah letak ketegangan yang telah mendefinisikan momen institusional Bitcoin. Bitcoin mungkin menghilangkan kebutuhan akan perantara, tetapi institusi tidak menghilangkan kebutuhan akan tata kelola. Mereka tidak bisa. Mereka dibangun di atasnya. Namun Bitcoin, dalam bentuk yang paling ketat, hanya mengakui kepemilikan, bukan proses. Ia dapat memverifikasi bahwa transaksi valid, tetapi tidak dapat menjelaskan siapa yang menyetujuinya, mengapa itu terjadi, atau apakah itu mencerminkan struktur kebijakan organisasi yang mengklaim memiliki aset tersebut.

Tanpa adanya model tata kelola asli, institusi beralih ke kustodian. Itu adalah jalan memutar yang dapat diprediksi. Kustodian berjanji untuk menerjemahkan minimalisme kaku Bitcoin menjadi sesuatu yang lebih sesuai dengan kehidupan korporat. Mereka membuat dokumen kebijakan, menawarkan asuransi, menghasilkan laporan atestasi, dan berbicara dalam bahasa regulator dan petugas risiko. Pada dasarnya, mereka memperkenalkan kembali arsitektur kepercayaan yang familiar yang tampaknya telah dipindahkan oleh Bitcoin.

Namun, dilema yang ada adalah bahwa tata kelola kustodian tetap tidak transparan. Pihak eksternal jarang dapat melihat bagaimana otoritas didistribusikan di dalam institusi ini. Mereka harus bergantung pada jaminan daripada bukti. Ketika kegagalan terjadi, seperti yang telah terjadi berulang kali, opasitas yang dulunya memberikan kenyamanan menjadi sumber kewajiban. Organisasi yang percaya telah mengalihdayakan risikonya malah menemukan bahwa ia telah mengalihdayakan visibilitasnya.

Kustodi sebagai cermin yang mencerminkan keterbatasan Bitcoin

Masalah yang lebih dalam bukanlah bahwa kustodian telah salah, tetapi bahwa kontrol kustodian tidak akan pernah sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip yang membuat Bitcoin khas. Kustodi memerlukan konsentrasi. Konsentrasi menghasilkan kerapuhan. Kerapuhan, pada gilirannya, sulit dipastikan dan hampir mustahil untuk diaudit dengan cara yang memuaskan pemangku kepentingan yang paling konservatif. Institusi tersebut dibiarkan dengan paradoks: ia mencari Bitcoin untuk mengurangi ketergantungan pada perantara, namun harus bergantung pada mereka untuk memenuhi persyaratan tata kelola struktur internalnya sendiri.

Inilah kesenjangan tata kelola. Ini bukan keunikan filosofis atau ketidaknyamanan sementara. Ini adalah ketidaksesuaian struktural antara desain Bitcoin dan realitas operasional organisasi yang mencoba mengadopsinya. Hal ini terwujud dalam pertanyaan yang paling sederhana. Siapa yang mengendalikan dana? Bagaimana otoritas itu ditentukan? Apa yang terjadi ketika kunci hilang, atau ketika eksekutif senior pergi? Bagaimana auditor, atau perusahaan asuransi, atau komite dewan dapat memverifikasi bahwa organisasi yang mereka awasi benar-benar mengendalikan aset yang dilaporkan di neraca mereka?

Selama bertahun-tahun, industri mencoba memperlakukan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai hal yang perifer. Namun mereka berada di pusat adopsi institusional Bitcoin. Tanpa cara untuk membuat tata kelola terlihat, organisasi tidak dapat secara bermakna mendemonstrasikan kontrol. Tanpa kontrol yang dapat didemonstrasikan, risiko tidak dapat diberi harga. Tanpa kemampuan untuk memberi harga pada risiko, perusahaan asuransi tetap ragu-ragu. Dan tanpa asuransi, banyak institusi akan menolak untuk memegang bitcoin sama sekali.

Munculnya tata kelola yang dapat diverifikasi sebagai lapisan yang hilang

Perkembangan paling signifikan dalam ekosistem Bitcoin saat ini karena itu tidak terjadi dalam peningkatan protokol atau siklus harga, tetapi dalam munculnya kerangka kerja yang lambat yang memungkinkan institusi untuk mengekspresikan kontrol dengan cara yang dapat dibaca di luar dinding mereka sendiri. Kerangka kerja ini mencoba membangun sesuatu yang tidak disediakan oleh Bitcoin itu sendiri: metode untuk menerjemahkan otoritas ke dalam struktur yang dapat diperiksa, diuji, dan diverifikasi oleh pihak eksternal. Mereka berusaha membuat tata kelola terlihat.

Pergeseran ini halus tetapi konsekuensial. Ini menunjukkan bahwa Bitcoin, jika ingin menjadi instrumen institusional, harus dikelilingi oleh sistem yang memperjelas daripada mengaburkan sifat kontrol. Ini memerlukan lapisan tambahan. Bukan lapisan kustodi, tetapi lapisan penjelasan. Cara untuk mengubah kesederhanaan yang mencolok dari private key menjadi serangkaian proses organisasi yang dapat dibuktikan yang dapat bertahan dari audit, pengawasan, dan konservatisme yang mantap dari keuangan tradisional.

Akan menjadi kesalahan untuk menafsirkan ini sebagai mundurnya prinsip-prinsip Bitcoin. Ini, sebenarnya, adalah pengakuan tentang apa yang dirancang dan tidak dirancang untuk dilakukan oleh protokol. Bitcoin mengatur buku besar. Ia tidak mengatur orang-orang yang memegang aset buku besar. Pekerjaan interpretasi, struktur, dan disiplin institusional karena itu harus dibangun di sekitarnya.

Masa depan bergantung pada rekonsiliasi, bukan penemuan ulang

Apakah Bitcoin pada akhirnya menemukan rumah di dalam organisasi terbesar di dunia akan tergantung bukan pada semangat ideologis atau kebaruan teknologi, tetapi pada apakah institusi dapat merekonsiliasi struktur mata uang yang tidak berkompromi dengan struktur mereka sendiri. Mereka perlu menunjukkan, dengan tingkat kejelasan yang tidak ditawarkan oleh Bitcoin secara asli, bahwa mereka mengendalikan apa yang mereka klaim untuk mereka kendalikan.

Bitcoin dimulai sebagai eksperimen dalam otoritas terdesentralisasi. Bab berikutnya mungkin tergantung pada apakah institusi manusia dapat belajar menciptakan otoritas yang terdesentralisasi, namun tetap dapat dipahami. Dalam pengertian itu, tantangan terbesar yang sekarang dihadapi Bitcoin bukanlah tantangan kode, tetapi tantangan tata kelola...kesulitan tertua dan paling persisten dalam organisasi urusan manusia.