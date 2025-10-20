Bursa
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Reli Bitcoin ke $114K menyoroti kepercayaan trader futures yang meningkat
Pedagang futures kripto kembali ke pasar dan membuka posisi baru saat Bitcoin, SOL, dan ETH naik ke level resistensi atas hari ini. Poin utama: Volume spot dan futures yang meningkat menunjukkan pedagang kembali berani masuk ke pasar kripto. Pedagang memposisikan diri untuk kenaikan, tetapi grafik mengisyaratkan bahwa pedagang swing akan menjual puncak reli intra-hari. Baca selengkapnya
Penulis: Coinstats
2025/10/22 04:03
Taruhan Kripto $3,5B SharpLink Mengundang Keheranan
SharpLink Gaming memperoleh 19.271 ETH dengan perkiraan nilai lebih dari 75 juta dolar. Operasi ini membawa total cadangannya menjadi 859.853 ETH, atau 3,5 miliar dolar per 19 Oktober. Perusahaan yang terdaftar di bursa saham dan aktif di sektor gaming ini dengan demikian menjadi salah satu pemegang Ethereum terbesar secara global. Di pasar yang masih tidak pasti, langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang strategi jangka panjang perusahaan. Artikel SharpLink's $3.5B Crypto Bet Raises Eyebrows pertama kali muncul di Cointribune.
Penulis: Coinstats
2025/10/22 03:05
Saat Harga Ethereum (ETH) Turun Di Bawah $4.000, Haruskah Anda Membeli Koin Kripto Baru Ini Untuk Keuntungan Maksimal?
Ethereum telah jatuh di bawah level $4.000. Pada harga ini, penjual telah meningkatkan tekanan mereka di tengah minat pembeli yang menurun. Para trader menyaksikan ETH turun hingga $3.828 baru-baru ini. ETH kini melayang di bawah simple moving average 100-jam yang menandakan kendali bearish. Namun, saat Ethereum konsolidasi antara $3.820 dan $4.000, muncul pertanyaan tentang potensi pemulihan atau [...] Artikel As Ethereum (ETH) Price Slides Below $4,000, Should You Buy This New Crypto Coin For Maximum Gains? pertama kali muncul di Blockonomi.
Penulis: Blockonomi
2025/10/21 20:50
Andre Cronje mempertanyakan pendanaan Ethereum Foundation untuk dukungan ekosistem
PANews melaporkan pada tanggal 21 Oktober bahwa Andre Cronje memposting di X bahwa dia telah menghabiskan lebih dari 700 ETH untuk deployment dan infrastruktur Ethereum, dan bahwa upaya untuk menghubungi EF tidak mendapat respons, tidak ada pendekatan BD, tidak ada pendanaan, dan tidak ada dukungan promosi. Dia juga mempertanyakan penerima pendanaan EF. CEO Polygon Foundation Sandeep menanggapi, mengklaim loyalitasnya terhadap Ethereum mulai goyah dan mengutip postingan Peter Szilagyi. Insiden ini memicu diskusi komunitas tentang pendanaan EF dan peran BD, termasuk saran untuk menghubungi anggota tim EF yang relevan dan pertanyaan tentang efisiensi penggunaan dana EF.
Penulis: PANews
2025/10/21 10:44
Bitcoin Flash Crash Menghapus $90B — 5 Altcoin Terbaik untuk Dibeli Sebelum Rally Pemulihan Berikutnya
Postingan Bitcoin Flash Crash Menghapus $90B — 5 Altcoin Terbaik untuk Dibeli Sebelum Rally Pemulihan Berikutnya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Disclaimer: Konten ini adalah artikel yang disponsori. Bitcoinsistemi.com tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hal negatif yang mungkin timbul dari informasi di atas atau produk atau layanan yang disebutkan dalam artikel. Bitcoinsistemi.com menyarankan pembaca untuk melakukan penelitian individual tentang perusahaan yang disebutkan dalam artikel dan mengingatkan bahwa semua tanggung jawab ada pada individu. Pasar kripto menerima kejutan besar minggu ini setelah flash crash Bitcoin yang tiba-tiba menyebabkan kerugian lebih dari $90 miliar dalam nilai hanya dalam beberapa jam. Penurunan yang tidak direncanakan ini mengguncang para trader dan memicu penjualan massal, memaksa investor untuk mempertimbangkan kembali risiko pasar jangka pendek. Namun, para analis memandang penarikan ini sebagai kemungkinan reset daripada keruntuhan. Dengan posisi leverage yang terhapus dan sentimen yang mulai stabil, perhatian beralih ke kemungkinan rally pemulihan. Seiring volatilitas mereda, beberapa altcoin muncul sebagai kandidat rebound yang sangat baik. Para ahli kini memasukkan Ethereum (ETH), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Chainlink (LINK), dan MAGACOIN FINANCE sebagai altcoin terbaik untuk dibeli menjelang pemulihan pasar berikutnya. Bitcoin Flash Crash Menghapus $90 Miliar Di Tengah Gejolak Pasar Dalam perkembangan dramatis, Bitcoin mengalami flash crash pada 10 Oktober 2025, kehilangan lebih dari $90 miliar dalam kapitalisasi pasar dalam hitungan jam. Penurunan mendadak ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ekosistem cryptocurrency, menyebabkan likuidasi massal dan mengekspos kerentanan dalam infrastruktur pasar. Crash ini dipicu oleh guncangan geopolitik: deklarasi mengejutkan Presiden Donald Trump tentang tarif 100% pada impor China yang kembali memicu ketakutan akan perang dagang global. Pasar tradisional mundur, dan kripto, yang dikenal di banyak kalangan sebagai lindung nilai, tumbang di bawah tekanan. Bitcoin, yang baru-baru ini melonjak ke $126.000, jatuh di bawah $110.000 sebelum stabil di sekitar $106.000. Penurunan tajam ini tidak terisolasi. Pasar kripto yang lebih luas kehilangan hampir $600 miliar, dengan altcoin dan token meme kehilangan dua digit. Ethereum, Solana, dan...
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/10/21 09:29
Prediksi Harga Ethereum — ETH Bangkit Kembali Menuju $4.200 saat HYPE dan LINK Mendapatkan Kekuatan Volume
Ethereum kembali menunjukkan kekuatan dengan harga yang menargetkan $4.200, setelah pulih dari harga terendah minggu lalu yaitu $3.700. The […] The post Ethereum Price Prediction — ETH Rebounds Toward $4.200 as HYPE and LINK Gain Volume Strength appeared first on Coindoo.
Penulis: Coindoo
2025/10/21 08:30
Paus Kripto Beralih Dari ETH ke Presale $0,02 – Bisakah Ini Menjadi Kripto 100x Berikutnya?
Sementara Ethereum terus diperdagangkan sekitar $3.994, LivLive telah muncul sebagai salah satu peluang tahap awal yang paling banyak dibicarakan pada tahun 2025. Menggabungkan [...] Artikel Paus Kripto Beralih Dari ETH ke Presale $0,02 - Bisakah Ini Menjadi Kripto 100x Berikutnya? pertama kali muncul di Coindoo.
Penulis: Coindoo
2025/10/21 02:10
Paus Ethereum BitMine Membeli Saat Harga Turun, Kini Mengendalikan 2,7% dari Pasokan
BitMine Immersion Technologies (BMNR) telah melanjutkan gelombang pembeliannya, menambahkan 203.826 ETH lagi ke neraca keuangannya dan mendorong [...] Postingan Ethereum Whale BitMine Membeli Saat Harga Turun, Kini Mengendalikan 2,7% dari Pasokan muncul pertama kali di Coindoo.
Penulis: Coindoo
2025/10/21 00:35
Saham BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) Melonjak karena Perbendaharaan Kripto Senilai $13,4B dan Dominasi 2,7% Pasokan ETH
TLDR BitMine meraih 2,7% dari Ethereum, menjadi pemegang ETH terbesar di dunia. Treasury senilai $13,4B memperkuat dominasi BitMine di pasar kripto global. Perusahaan menargetkan 5% pasokan ETH sebagai bagian dari rencana akumulasi jangka panjang yang berani. Ekuitas moonshot strategis menambah kedalaman pada neraca BitMine yang didominasi kripto. Volume perdagangan BMNR melonjak, masuk dalam peringkat 40 besar saham yang diperdagangkan di Amerika. BitMine [...] Postingan BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) Saham Melonjak dengan Treasury Kripto $13,4B dan Dominasi 2,7% Pasokan ETH muncul pertama kali di CoinCentral.
Penulis: Coincentral
2025/10/20 23:55
[LIVE] Berita Kripto Hari Ini: Pembaruan Terbaru untuk 20 Okt. 2025 – Pasar Kripto Pulih saat Bitcoin Melampaui $110K, ETH Merebut Kembali $4K Di Tengah Meredanya Ketegangan Perdagangan AS-China
Ikuti pembaruan per jam tentang apa yang terjadi di dunia kripto hari ini, 20 Oktober. Pergerakan pasar, berita kripto, dan banyak lagi!
Penulis: Coinstats
2025/10/20 12:21
