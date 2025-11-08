Harga 1 dog can change your life Hari Ini

Harga live 1 dog can change your life (1DOG) hari ini adalah --, dengan perubahan 9.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 1DOG ke USD saat ini adalah -- per 1DOG.

1 dog can change your life saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,927.18, dengan suplai yang beredar 996.51M 1DOG. Selama 24 jam terakhir, 1DOG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, 1DOG bergerak +0.27% dalam satu jam terakhir dan -11.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 1 dog can change your life (1DOG)

Kapitalisasi Pasar $ 7.93K$ 7.93K $ 7.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.93K$ 7.93K $ 7.93K Suplai Peredaran 996.51M 996.51M 996.51M Total Suplai 996,513,856.403079 996,513,856.403079 996,513,856.403079

