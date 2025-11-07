BursaDEX+
Harga live Bitcoin Cats hari ini adalah 0.0001542 USD. Lacak informasi harga aktual 1CAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 1CAT dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.0001542
$0.0001542
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Bitcoin Cats (1CAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:14:16 (UTC+8)

Informasi Harga Bitcoin Cats (1CAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001542
$ 0.0001542
Low 24 Jam
$ 0.0001563
$ 0.0001563
High 24 Jam

$ 0.0001542
$ 0.0001542

$ 0.0001563
$ 0.0001563

$ 0.016101506977943353
$ 0.016101506977943353

$ 0.000151007696510363
$ 0.000151007696510363

0.00%

0.00%

-9.35%

-9.35%

Harga aktual Bitcoin Cats (1CAT) adalah $ 0.0001542. Selama 24 jam terakhir, 1CAT diperdagangkan antara low $ 0.0001542 dan high $ 0.0001563, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high1CAT adalah $ 0.016101506977943353, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000151007696510363.

Dalam hal kinerja jangka pendek, 1CAT telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -9.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bitcoin Cats (1CAT)

No.4738

$ 0.00
$ 0.00

$ 79.07
$ 79.07

$ 771.00K
$ 771.00K

0.00
0.00

5,000,000,000
5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Bitcoin Cats saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 79.07. Suplai beredar 1CAT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 5000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 771.00K.

Riwayat Harga Bitcoin Cats (1CAT) USD

Pantau perubahan harga Bitcoin Cats untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.0000678-30.55%
60 Hari$ -0.0000831-35.02%
90 Hari$ -0.0001049-40.49%
Perubahan Harga Bitcoin Cats Hari Ini

Hari ini, 1CAT tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bitcoin Cats 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000678 (-30.55%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bitcoin Cats 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, 1CAT terlihat mengalami perubahan $ -0.0000831 (-35.02%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bitcoin Cats 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0001049 (-40.49%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bitcoin Cats (1CAT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bitcoin Cats sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bitcoin Cats (1CAT)

Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others.

Bitcoin Cats tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bitcoin Cats Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa 1CAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bitcoin Cats di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bitcoin Cats dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bitcoin Cats (USD)

Berapa nilai Bitcoin Cats (1CAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bitcoin Cats (1CAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin Cats.

Cek prediksi harga Bitcoin Cats sekarang!

Tokenomi Bitcoin Cats (1CAT)

Memahami tokenomi Bitcoin Cats (1CAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token 1CAT sekarang!

Cara membeli Bitcoin Cats (1CAT)

Ingin mengetahui cara membeli Bitcoin Cats? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bitcoin Cats di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

1CAT ke Mata Uang Lokal

1 Bitcoin Cats(1CAT) ke VND
4.057773
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke AUD
A$0.000237468
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke GBP
0.000117192
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke EUR
0.000132612
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke USD
$0.0001542
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke MYR
RM0.000644556
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke TRY
0.006505698
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke JPY
¥0.0234384
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke ARS
ARS$0.223801254
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke RUB
0.012527208
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke INR
0.013672914
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke IDR
Rp2.569998972
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke PHP
0.009087006
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke EGP
￡E.0.00729366
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke BRL
R$0.00082497
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke CAD
C$0.000217422
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke BDT
0.018813942
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke NGN
0.221869128
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke COP
$0.590803422
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke ZAR
R.0.002678454
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke UAH
0.006485652
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke TZS
T.Sh.0.3788694
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke VES
Bs0.0350034
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke CLP
$0.1454106
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke PKR
Rs0.043583088
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke KZT
0.081113826
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke THB
฿0.00499608
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke TWD
NT$0.004778658
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke AED
د.إ0.000565914
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke CHF
Fr0.00012336
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke HKD
HK$0.001198134
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke AMD
֏0.05896608
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke MAD
.د.م0.00143406
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke MXN
$0.002863494
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke SAR
ريال0.00057825
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke ETB
Br0.023729838
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke KES
KSh0.019916472
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke JOD
د.أ0.0001093278
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke PLN
0.000567456
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke RON
лв0.00067848
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke SEK
kr0.001475694
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke BGN
лв0.000260598
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke HUF
Ft0.051570648
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke CZK
0.003248994
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke KWD
د.ك0.0000471852
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke ILS
0.000504234
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke BOB
Bs0.00106398
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke AZN
0.00026214
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke TJS
SM0.001421724
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke GEL
0.000417882
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke AOA
Kz0.141338178
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke BHD
.د.ب0.0000579792
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke BMD
$0.0001542
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke DKK
kr0.000996132
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke HNL
L0.004061628
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke MUR
0.0070932
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke NAD
$0.002678454
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke NOK
kr0.001571298
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke NZD
$0.000272934
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke PAB
B/.0.0001542
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke PGK
K0.00064764
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke QAR
ر.ق0.000561288
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke RSD
дин.0.015654384
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke UZS
soʻm1.857830898
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke ALL
L0.01292967
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke ANG
ƒ0.000276018
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke AWG
ƒ0.00027756
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke BBD
$0.0003084
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke BAM
KM0.000260598
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke BIF
Fr0.4547358
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke BND
$0.00020046
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke BSD
$0.0001542
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke JMD
$0.02472597
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke KHR
0.619276452
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke KMF
Fr0.064764
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke LAK
3.352173846
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke LKR
රු0.047010954
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke MDL
L0.0026214
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke MGA
Ar0.6945939
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke MOP
P0.0012336
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke MVR
0.00237468
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke MWK
MK0.267708162
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke MZN
MT0.00986109
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke NPR
रु0.02185014
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke PYG
1.0935864
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke RWF
Fr0.2237442
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke SBD
$0.001269066
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke SCR
0.002225106
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke SRD
$0.0059367
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke SVC
$0.001347708
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke SZL
L0.002676912
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke TMT
m0.0005397
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke TND
د.ت0.0004562778
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke TTD
$0.001043934
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke UGX
Sh0.5390832
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke XAF
Fr0.0875856
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke XCD
$0.00041634
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke XOF
Fr0.0875856
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke XPF
Fr0.0158826
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke BWP
P0.00207399
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke BZD
$0.000309942
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke CVE
$0.014778528
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke DJF
Fr0.0272934
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke DOP
$0.009916602
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke DZD
د.ج0.020132352
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke FJD
$0.000351576
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke GNF
Fr1.340769
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke GTQ
Q0.001181172
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke GYD
$0.032252472
1 Bitcoin Cats(1CAT) ke ISK
kr0.0194292

Sumber Daya Bitcoin Cats

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bitcoin Cats, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Bitcoin Cats
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bitcoin Cats

Berapa nilai Bitcoin Cats (1CAT) hari ini?
Harga live 1CAT dalam USD adalah 0.0001542 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga 1CAT ke USD saat ini?
Harga 1CAT ke USD saat ini adalah $ 0.0001542. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bitcoin Cats?
Kapitalisasi pasar 1CAT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar 1CAT?
Suplai beredar 1CAT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) 1CAT?
1CAT mencapai harga ATH sebesar 0.016101506977943353 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) 1CAT?
1CAT mencapai harga ATL 0.000151007696510363 USD.
Berapa volume perdagangan 1CAT?
Volume perdagangan 24 jam live 1CAT adalah $ 79.07 USD.
Akankah harga 1CAT naik lebih tinggi tahun ini?
1CAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga 1CAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:14:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bitcoin Cats (1CAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.0001542
$101,279.44

$3,313.77

$156.15

$1.0464

$1.0003

$101,279.44

$3,313.77

$156.15

$2.2134

$1.0232

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$30.55

$0.0792

$0.018519

$0.008740

$4.134

$0.0792

$0.0000002420

