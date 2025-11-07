BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live 4Chan hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual 4CHAN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 4CHAN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live 4Chan hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual 4CHAN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 4CHAN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang 4CHAN

Info Harga 4CHAN

Penjelasan 4CHAN

Whitepaper 4CHAN

Situs Web Resmi 4CHAN

Tokenomi 4CHAN

Prakiraan Harga 4CHAN

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo 4Chan

Harga 4Chan (4CHAN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 4CHAN ke USD:

--
----
-2.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live 4Chan (4CHAN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:02:08 (UTC+8)

Informasi Harga 4Chan (4CHAN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.37%

-2.26%

-22.42%

-22.42%

Harga aktual 4Chan (4CHAN) adalah --. Selama 24 jam terakhir, 4CHAN diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high4CHAN adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, 4CHAN telah berubah sebesar -0.37% selama 1 jam terakhir, -2.26% selama 24 jam, dan -22.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar 4Chan (4CHAN)

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

--
----

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

77,090,064.75T
77,090,064.75T 77,090,064.75T

7.709006474994994e+19
7.709006474994994e+19 7.709006474994994e+19

Kapitalisasi Pasar 4Chan saat ini adalah $ 3.34M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 4CHAN adalah 77,090,064.75T, dan total suplainya sebesar 7.709006474994994e+19. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.34M.

Riwayat Harga 4Chan (4CHAN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga 4Chan ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga 4Chan ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga 4Chan ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga 4Chan ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.26%
30 Days$ 0-41.69%
60 Hari$ 0-50.40%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan 4Chan (4CHAN)

$4CHAN is a meme token on the Ethereum Network.

4ChanToken represents a global crypto community that pays homage to the memetic powerhouses of the internet as Pepe, Doge, Shib and all major memes inventor combining them all into one super meme token that is $4CHAN. At its core, 4ChanToken embodies the untamed spirit of the notorious 4chan imageboard, where iconic memes are born, nurtured, and unleashed upon the world. With an unyielding spirit of irreverence and a touch of mischief, $4CHAN has emerged as the darling of meme enthusiasts, internet dwellers, and crypto aficionados alike.

The foundation of 4ChanToken lies in its community. We’ve harnessed the chaotic energy of this digital realm to create a currency that celebrates the power of memetic expression, empowering users to engage in a truly unique and decentralized economy. As a passionate supporter, you’ll join a vibrant ecosystem where dank memes and viral sensations are the lifeblood of commerce. 4ChanToken is more than just a digital currency – it’s the place where memes are born.

The ultimate playground for memelords and crypto degens. Based on the simplicity of holdrs/volume operating a store of value.

The identification of this value is best described as 'digital gold'. That $4chan can ultimately represent a superior store of value relative to all other forms of memecoins by embodying all memes in one token as the factual birthplace of all popular memes.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya 4Chan (4CHAN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga 4Chan (USD)

Berapa nilai 4Chan (4CHAN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda 4Chan (4CHAN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk 4Chan.

Cek prediksi harga 4Chan sekarang!

4CHAN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi 4Chan (4CHAN)

Memahami tokenomi 4Chan (4CHAN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token 4CHAN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang 4Chan (4CHAN)

Berapa nilai 4Chan (4CHAN) hari ini?
Harga live 4CHAN dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga 4CHAN ke USD saat ini?
Harga 4CHAN ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar 4Chan?
Kapitalisasi pasar 4CHAN adalah $ 3.34M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar 4CHAN?
Suplai beredar 4CHAN adalah 77,090,064.75T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) 4CHAN?
4CHAN mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) 4CHAN?
4CHAN mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan 4CHAN?
Volume perdagangan 24 jam live 4CHAN adalah -- USD.
Akankah harga 4CHAN naik lebih tinggi tahun ini?
4CHAN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga 4CHAN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:02:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting 4Chan (4CHAN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,375.21
$101,375.21$101,375.21

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,336.92
$3,336.92$3,336.92

+1.12%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1147
$1.1147$1.1147

+29.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.00
$157.00$157.00

+0.69%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,375.21
$101,375.21$101,375.21

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,336.92
$3,336.92$3,336.92

+1.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.00
$157.00$157.00

+0.69%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2157
$2.2157$2.2157

-0.84%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$965.66
$965.66$965.66

+3.43%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.873
$4.873$4.873

+387.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007828
$0.007828$0.007828

+266.82%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002652
$0.00002652$0.00002652

+146.23%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$12.6026
$12.6026$12.6026

+106.26%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0969
$0.0969$0.0969

+93.80%