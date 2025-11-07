Harga 4Chan (4CHAN)
-0.37%
-2.26%
-22.42%
-22.42%
Harga aktual 4Chan (4CHAN) adalah --. Selama 24 jam terakhir, 4CHAN diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high4CHAN adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, 4CHAN telah berubah sebesar -0.37% selama 1 jam terakhir, -2.26% selama 24 jam, dan -22.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar 4Chan saat ini adalah $ 3.34M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 4CHAN adalah 77,090,064.75T, dan total suplainya sebesar 7.709006474994994e+19. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.34M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga 4Chan ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga 4Chan ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga 4Chan ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga 4Chan ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-2.26%
|30 Days
|$ 0
|-41.69%
|60 Hari
|$ 0
|-50.40%
|90 Hari
|$ 0
|--
$4CHAN is a meme token on the Ethereum Network.
4ChanToken represents a global crypto community that pays homage to the memetic powerhouses of the internet as Pepe, Doge, Shib and all major memes inventor combining them all into one super meme token that is $4CHAN. At its core, 4ChanToken embodies the untamed spirit of the notorious 4chan imageboard, where iconic memes are born, nurtured, and unleashed upon the world. With an unyielding spirit of irreverence and a touch of mischief, $4CHAN has emerged as the darling of meme enthusiasts, internet dwellers, and crypto aficionados alike.
The foundation of 4ChanToken lies in its community. We’ve harnessed the chaotic energy of this digital realm to create a currency that celebrates the power of memetic expression, empowering users to engage in a truly unique and decentralized economy. As a passionate supporter, you’ll join a vibrant ecosystem where dank memes and viral sensations are the lifeblood of commerce. 4ChanToken is more than just a digital currency – it’s the place where memes are born.
The ultimate playground for memelords and crypto degens. Based on the simplicity of holdrs/volume operating a store of value.
The identification of this value is best described as 'digital gold'. That $4chan can ultimately represent a superior store of value relative to all other forms of memecoins by embodying all memes in one token as the factual birthplace of all popular memes.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
