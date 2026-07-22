Tabel Konversi ALEX Lab ke Dolar Fiji

Tabel Konversi ALEX ke FJD

Tabel Konversi FJD ke ALEX

  • 1 ALEX
    0.00442115 FJD
  • 5 ALEX
    0.022106 FJD
  • 10 ALEX
    0.044211 FJD
  • 50 ALEX
    0.221057 FJD
  • 100 ALEX
    0.442115 FJD
  • 1,000 ALEX
    4.42 FJD
  • 5,000 ALEX
    22.11 FJD
  • 10,000 ALEX
    44.21 FJD
  • 1 FJD
    226.1 ALEX
  • 5 FJD
    1,130 ALEX
  • 10 FJD
    2,261 ALEX
  • 50 FJD
    11,309 ALEX
  • 100 FJD
    22,618 ALEX
  • 1,000 FJD
    226,185 ALEX
  • 5,000 FJD
    1,130,927 ALEX
  • 10,000 FJD
    2,261,855 ALEX

Harga dan Statistik Pasar ALEX Lab dalam Dolar Fiji

ALEX Lab (ALEX) saat ini diperdagangkan seharga FJ$‎ 0.00442115 FJD , yang mencerminkan perubahan 2.50% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai FJ$‎158.44K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar FJ$‎2.68M FJD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ALEX Lab Harga khusus dari kami.

1.33B FJD

Suplai Peredaran

158.44K

Volume Trading 24 Jam

2.68M FJD

Kapitalisasi Pasar

2.50%

Perubahan Harga (1 Hari)

FJ$ 0.00208

High 24 Jam

FJ$ 0.001904

Low 24 Jam

Grafik tren ALEX ke FJD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ALEX Lab terhadap FJD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ALEX Lab saat ini.

Ringkasan Konversi ALEX ke FJD

Per | 1 ALEX = 0.00442115 FJD | 1 FJD = 226.1 ALEX

  • Kurs untuk 1 ALEX ke FJD hari ini adalah 0.00442115 FJD.

  • Pembelian 5 ALEX akan dikenai biaya 0.022106 FJD, sedangkan 10 ALEX memiliki nilai 0.044211 FJD.

  • 1 FJD dapat di-trade dengan 226.1 ALEX.

  • 50 FJD dapat dikonversi ke 11,309 ALEX, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 ALEX ke FJD telah berubah sebesar +5.23% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 2.50%, sehingga mencapai high senilai 0.0045774 FJD dan low senilai 0.00419008 FJD.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 ALEX adalah 0.00402283 FJD yang menunjukkan perubahan +9.89% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, ALEX telah berubah sebesar 0.00268702 FJD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +154.55% pada nilainya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga ALEX ke FJD

Dalam 24 jam terakhir, ALEX Lab (ALEX) telah berfluktuasi antara 0.00419008 FJD dan 0.0045774 FJD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00378956 FJD dan high 0.00472044 FJD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ALEX ke FJD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
HighFJ$ 0FJ$ 0FJ$ 0FJ$ 0
LowFJ$ 0FJ$ 0FJ$ 0FJ$ 0
Rata-rataFJ$ 0FJ$ 0FJ$ 0FJ$ 0
Volatilitas+8.97%+22.14%+85.19%+337.97%
Perubahan+2.45%+5.23%+9.89%+154.56%

Prakiraan Harga ALEX Lab dalam FJD untuk Tahun 2027 dan 2030

Prospek harga ALEX Lab dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ALEX ke FJD untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga ALEX untuk Tahun 2027

Pada tahun 2027, ALEX Lab dapat mencapai sekitar FJ$‎0.00464221 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.

Prediksi Harga ALEX untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, ALEX mungkin naik menjadi sekitar FJ$‎0.00537393 FJD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ALEX Lab kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Ringkasan ALEX Lab

Ringkasan Dolar Fiji

Statistik Pasar ALEX ke FJD

FJ$ 0.00442555052894960731
FJ$ 0.00442555052894960731FJ$ 0.00442555052894960731

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606,489,877.3

STACKS

Kurs ALEX ke FJD Saat Ini

Harga live ALEX Lab (ALEX) hari ini adalah FJ$ 0.00442555052894960731, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALEX ke FJD saat ini adalah FJ$ 0.00442555052894960731 per ALEX.

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Harga KriptoPrediksi Harga KriptoCara Membeli Kripto

Dolar Fiji, yang dilambangkan sebagai FJD, adalah mata uang resmi Fiji, sebuah negara kepulauan di Pasifik Selatan. Mata uang ini memainkan peran integral dalam perekonomian Fiji, menjadi alat tukar untuk barang dan jasa di negara tersebut. Mata uang ini diterbitkan oleh Reserve Bank of Fiji, bank sentral negara itu, yang bertanggung jawab menjaga integritas dan nilai Dolar Fiji.

Sebagai mata uang nasional, Dolar Fiji digunakan dalam setiap aspek kehidupan ekonomi di Fiji. Mata uang ini digunakan untuk semua transaksi, mulai dari pembelian barang sehari-hari seperti bahan makanan, pembayaran layanan seperti utilitas dan transportasi, hingga transaksi berskala lebih besar seperti pembelian properti dan investasi bisnis. Dolar Fiji juga merupakan mata uang yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional Fiji, meskipun beberapa bisnis mungkin juga menerima mata uang utama lainnya.

Dolar Fiji terdiri dari 100 sen, dan koin-koinnya tersedia dalam pecahan 5, 10, 20, 50 sen, serta 1 dolar, sementara uang kertas diterbitkan dalam pecahan 5, 10, 20, 50, dan 100 dolar. Seperti halnya mata uang lainnya, nilai Dolar Fiji relatif terhadap mata uang lainnya fluktuatif dari waktu ke waktu akibat berbagai faktor, termasuk indikator ekonomi, peristiwa geopolitik, dan perubahan sentimen pasar.

Dalam hal kebijakan moneter, Reserve Bank of Fiji menggunakan berbagai instrumen untuk mengelola pasokan, permintaan, dan nilai Dolar Fiji. Instrumen-instrumen ini dapat mencakup penyesuaian suku bunga, pembelian dan penjualan obligasi pemerintah, serta intervensi langsung di pasar valuta asing. Tindakan-tindakan ini diambil dengan tujuan mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Fiji.

Secara keseluruhan, Dolar Fiji merupakan elemen penting dalam perekonomian dan sistem keuangan Fiji. Nilai, stabilitas, dan integritasnya dipantau serta dikelola secara ketat oleh Reserve Bank of Fiji, sehingga tetap dapat berfungsi efektif sebagai alat tukar untuk semua aktivitas ekonomi di dalam negeri. Penting untuk dicatat bahwa walaupun deskripsi ini memberikan gambaran umum tentang Dolar Fiji, setiap keputusan keuangan spesifik yang melibatkan mata uang ini atau mata uang lainnya harus dibuat setelah berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau profesional berkualifikasi lainnya.

Pasangan Perdagangan ALEX yang Tersedia di MEXC

Spot

Harga
Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
ALEX/USDT
ALEX/USDT
0.00Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ALEX, yang mencakup pasar tempat ALEX Lab dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ALEX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Harga
Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
   

Jelajahi pasangan perdagangan Futures ALEX dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures ALEX Lab untuk perdagangan strategis.

Beli ALEX Lab dengan FJD dalam 3 Langkah Mudah

  1. Buat Akun MEXCBuat Akun MEXC

    Buat Akun MEXC

    Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.

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    Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari ALEX Lab, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan FJD yang telah didepositkan.

ALEX dan FJD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

ALEX Lab (ALEX) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga ALEX Lab

  • Harga Saat Ini (USD): $0.002009
  • Perubahan 7 Hari: ‎+5.23%
  • Tren 30 Hari: ‎+9.89%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari ALEX, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ALEX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke FJD, harga USD ALEX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ALEX] [ALEX ke USD]

Dolar Fiji (FJD) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (FJD/USD): --
  • Perubahan 7 Hari: ‎--
  • Tren 30 Hari: ‎--

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena ALEX biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam FJD vs. USD memengaruhi kurs ALEX ke FJD.
  • FJD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ALEX yang sama.
  • FJD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

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Apa yang Memengaruhi Kurs ALEX ke FJD?

Kurs antara ALEX Lab (ALEX) dan Dolar Fiji (FJD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ALEX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ALEX ke FJD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit FJD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal FJD

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan FJD. Ketika FJD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ALEX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti ALEX Lab, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ALEX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke FJD.

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Gunakan konverter ALEX ke FJD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana cara menghitung kurs ALEX ke FJD di Indonesia?

    Kurs ALEX ke FJD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari ALEX (sering kali dalam FJD) yang dikonversi ke FJD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.

  2. Mengapa kurs ALEX ke FJD sering berubah di Indonesia?

    Kurs ALEX ke FJD sering berubah karena ALEX dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.

  3. Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?

    Kurs ALEX ke FJD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.

  4. Apakah kurs ALEX ke FJD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?

    Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.

  5. Mengapa kurs ALEX ke FJD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?

    Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.

  6. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi ALEX ke FJD atau sebaiknya saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.

  7. Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi ALEX ke FJD dengan lebih baik di Indonesia?

    Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.

  8. Bagaimana cara memahami tren ALEX terhadap FJD seiring waktu?

    Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.

  9. Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs ALEX ke FJD di Indonesia?

    Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan FJD, sehingga memengaruhi kurs meskipun ALEX tetap stabil.

  10. Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ALEX ke FJD?

    Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs ALEX ke FJD.

  11. Dapatkah saya membandingkan kurs ALEX ke FJD dengan mata uang lainnya?

    Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs ALEX keFJD wajar?

    Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs ALEX ke FJD sepanjang hari?

    Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga ALEX, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi ALEX ke FJD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?

    Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.

  15. Dapatkah saya mengatur harga ALEX ke FJD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?

    Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.

  16. Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi ALEX dan FJD di Indonesia?

    Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk ALEX dan FJD.

  17. Apa perbedaan antara mengonversi ALEX ke FJD dan memperdagangkannya?

    Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara ALEX dan FJD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.

  18. Apakah ALEX ke FJD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Banyak investor melacak harga ALEX dalam FJD atau stablecoin. ALEX ke FJD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.

  19. Apa yang terjadi pada kurs ALEX ke FJD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. FJD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs ALEX ke FJD yang akurat dan kompetitif?

    MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.

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Mengapa Harus Membeli ALEX Lab dengan MEXC?

MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli ALEX Lab.

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.