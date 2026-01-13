Harga Alloca Hari Ini

Harga live Alloca (ALLOCA) hari ini adalah $ 0.0074, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALLOCA ke USD saat ini adalah $ 0.0074 per ALLOCA.

Alloca saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ALLOCA. Selama 24 jam terakhir, ALLOCA diperdagangkan antara $ 0.0071 (low) dan $ 0.0088 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ALLOCA bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -20.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 2.00K.

Informasi Pasar Alloca (ALLOCA)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 2.00K$ 2.00K $ 2.00K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 740.00K$ 740.00K $ 740.00K Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain Publik MONAD

Kapitalisasi Pasar Alloca saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.00K. Suplai beredar ALLOCA adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 740.00K.