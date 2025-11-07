Apa yang dimaksud dengan Andy (ANDY)

ANDY is a meme coin on the Solana chain. ANDY is a meme coin on the Solana chain.

Prediksi Harga Andy (USD)

Berapa nilai Andy (ANDY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Andy (ANDY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Andy.

Cek prediksi harga Andy sekarang!

Tokenomi Andy (ANDY)

Memahami tokenomi Andy (ANDY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ANDY sekarang!

Cara membeli Andy (ANDY)

Ingin mengetahui cara membeli Andy? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Andy di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ANDY ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Andy

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Andy, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Andy Berapa nilai Andy (ANDY) hari ini? Harga live ANDY dalam USD adalah 0.0001016 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ANDY ke USD saat ini? $ 0.0001016 . Cobalah Harga ANDY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Andy? Kapitalisasi pasar ANDY adalah $ 96.14K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ANDY? Suplai beredar ANDY adalah 946.22M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ANDY? ANDY mencapai harga ATH sebesar 0.05342723172909585 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ANDY? ANDY mencapai harga ATL 0.00009461545819202 USD . Berapa volume perdagangan ANDY? Volume perdagangan 24 jam live ANDY adalah $ 13.67 USD . Akankah harga ANDY naik lebih tinggi tahun ini? ANDY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ANDY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Andy (ANDY)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

