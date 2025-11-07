Apa yang dimaksud dengan APF Coin (APFC)

APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies. APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang APF Coin Berapa nilai APF Coin (APFC) hari ini? Harga live APFC dalam USD adalah 0.01866 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga APFC ke USD saat ini? $ 0.01866 . Cobalah Harga APFC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar APF Coin? Kapitalisasi pasar APFC adalah $ 626.49K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar APFC? Suplai beredar APFC adalah 33.57M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) APFC? APFC mencapai harga ATH sebesar 1.1412384971742038 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) APFC? APFC mencapai harga ATL 0.02003715673759277 USD . Berapa volume perdagangan APFC? Volume perdagangan 24 jam live APFC adalah $ 2.35K USD . Akankah harga APFC naik lebih tinggi tahun ini? APFC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga APFC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting APF Coin (APFC)

