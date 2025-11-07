BursaDEX+
Harga live APF Coin hari ini adalah 0.01866 USD. Lacak informasi harga aktual APFC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga APFC dengan mudah di MEXC sekarang.

Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:18:42 (UTC+8)

Informasi Harga APF Coin (APFC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01603
$ 0.01603$ 0.01603
Low 24 Jam
$ 0.0279
$ 0.0279$ 0.0279
High 24 Jam

$ 0.01603
$ 0.01603$ 0.01603

$ 0.0279
$ 0.0279$ 0.0279

$ 1.1412384971742038
$ 1.1412384971742038$ 1.1412384971742038

$ 0.02003715673759277
$ 0.02003715673759277$ 0.02003715673759277

0.00%

-18.12%

-39.81%

-39.81%

Harga aktual APF Coin (APFC) adalah $ 0.01866. Selama 24 jam terakhir, APFC diperdagangkan antara low $ 0.01603 dan high $ 0.0279, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAPFC adalah $ 1.1412384971742038, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02003715673759277.

Dalam hal kinerja jangka pendek, APFC telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -18.12% selama 24 jam, dan -39.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar APF Coin (APFC)

No.2161

$ 626.49K
$ 626.49K$ 626.49K

$ 2.35K
$ 2.35K$ 2.35K

$ 4.67M
$ 4.67M$ 4.67M

33.57M
33.57M 33.57M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

13.42%

ETH

Kapitalisasi Pasar APF Coin saat ini adalah $ 626.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.35K. Suplai beredar APFC adalah 33.57M, dan total suplainya sebesar 250000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.67M.

Riwayat Harga APF Coin (APFC) USD

Pantau perubahan harga APF Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0041294-18.12%
30 Days$ -0.03304-63.91%
60 Hari$ -0.06334-77.25%
90 Hari$ -0.02834-60.30%
Perubahan Harga APF Coin Hari Ini

Hari ini, APFC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0041294 (-18.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga APF Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03304 (-63.91%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga APF Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, APFC terlihat mengalami perubahan $ -0.06334 (-77.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga APF Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02834 (-60.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari APF Coin (APFC)?

Lihat halaman Riwayat Harga APF Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan APF Coin (APFC)

APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.

APF Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi APF Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa APFC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang APF Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli APF Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga APF Coin (USD)

Berapa nilai APF Coin (APFC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda APF Coin (APFC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk APF Coin.

Cek prediksi harga APF Coin sekarang!

Tokenomi APF Coin (APFC)

Memahami tokenomi APF Coin (APFC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token APFC sekarang!

Cara membeli APF Coin (APFC)

Ingin mengetahui cara membeli APF Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli APF Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

APFC ke Mata Uang Lokal

1 APF Coin(APFC) ke VND
491.0379
1 APF Coin(APFC) ke AUD
A$0.0287364
1 APF Coin(APFC) ke GBP
0.0141816
1 APF Coin(APFC) ke EUR
0.0160476
1 APF Coin(APFC) ke USD
$0.01866
1 APF Coin(APFC) ke MYR
RM0.0779988
1 APF Coin(APFC) ke TRY
0.7872654
1 APF Coin(APFC) ke JPY
¥2.83632
1 APF Coin(APFC) ke ARS
ARS$27.0825642
1 APF Coin(APFC) ke RUB
1.5159384
1 APF Coin(APFC) ke INR
1.6545822
1 APF Coin(APFC) ke IDR
Rp310.9998756
1 APF Coin(APFC) ke PHP
1.0996338
1 APF Coin(APFC) ke EGP
￡E.0.882618
1 APF Coin(APFC) ke BRL
R$0.099831
1 APF Coin(APFC) ke CAD
C$0.0263106
1 APF Coin(APFC) ke BDT
2.2767066
1 APF Coin(APFC) ke NGN
26.8487544
1 APF Coin(APFC) ke COP
$71.4941106
1 APF Coin(APFC) ke ZAR
R.0.3241242
1 APF Coin(APFC) ke UAH
0.7848396
1 APF Coin(APFC) ke TZS
T.Sh.45.84762
1 APF Coin(APFC) ke VES
Bs4.23582
1 APF Coin(APFC) ke CLP
$17.59638
1 APF Coin(APFC) ke PKR
Rs5.2740624
1 APF Coin(APFC) ke KZT
9.8157198
1 APF Coin(APFC) ke THB
฿0.604584
1 APF Coin(APFC) ke TWD
NT$0.5782734
1 APF Coin(APFC) ke AED
د.إ0.0684822
1 APF Coin(APFC) ke CHF
Fr0.014928
1 APF Coin(APFC) ke HKD
HK$0.1449882
1 APF Coin(APFC) ke AMD
֏7.135584
1 APF Coin(APFC) ke MAD
.د.م0.173538
1 APF Coin(APFC) ke MXN
$0.3465162
1 APF Coin(APFC) ke SAR
ريال0.069975
1 APF Coin(APFC) ke ETB
Br2.8715874
1 APF Coin(APFC) ke KES
KSh2.4101256
1 APF Coin(APFC) ke JOD
د.أ0.01322994
1 APF Coin(APFC) ke PLN
0.0686688
1 APF Coin(APFC) ke RON
лв0.082104
1 APF Coin(APFC) ke SEK
kr0.1785762
1 APF Coin(APFC) ke BGN
лв0.0315354
1 APF Coin(APFC) ke HUF
Ft6.2406504
1 APF Coin(APFC) ke CZK
0.3931662
1 APF Coin(APFC) ke KWD
د.ك0.00570996
1 APF Coin(APFC) ke ILS
0.0610182
1 APF Coin(APFC) ke BOB
Bs0.128754
1 APF Coin(APFC) ke AZN
0.031722
1 APF Coin(APFC) ke TJS
SM0.1720452
1 APF Coin(APFC) ke GEL
0.0505686
1 APF Coin(APFC) ke AOA
Kz17.1035694
1 APF Coin(APFC) ke BHD
.د.ب0.00701616
1 APF Coin(APFC) ke BMD
$0.01866
1 APF Coin(APFC) ke DKK
kr0.1205436
1 APF Coin(APFC) ke HNL
L0.4915044
1 APF Coin(APFC) ke MUR
0.85836
1 APF Coin(APFC) ke NAD
$0.3241242
1 APF Coin(APFC) ke NOK
kr0.1901454
1 APF Coin(APFC) ke NZD
$0.0330282
1 APF Coin(APFC) ke PAB
B/.0.01866
1 APF Coin(APFC) ke PGK
K0.078372
1 APF Coin(APFC) ke QAR
ر.ق0.0679224
1 APF Coin(APFC) ke RSD
дин.1.8943632
1 APF Coin(APFC) ke UZS
soʻm224.8192254
1 APF Coin(APFC) ke ALL
L1.564641
1 APF Coin(APFC) ke ANG
ƒ0.0334014
1 APF Coin(APFC) ke AWG
ƒ0.033588
1 APF Coin(APFC) ke BBD
$0.03732
1 APF Coin(APFC) ke BAM
KM0.0315354
1 APF Coin(APFC) ke BIF
Fr55.02834
1 APF Coin(APFC) ke BND
$0.024258
1 APF Coin(APFC) ke BSD
$0.01866
1 APF Coin(APFC) ke JMD
$2.992131
1 APF Coin(APFC) ke KHR
74.9396796
1 APF Coin(APFC) ke KMF
Fr7.8372
1 APF Coin(APFC) ke LAK
405.6521658
1 APF Coin(APFC) ke LKR
රු5.6888742
1 APF Coin(APFC) ke MDL
L0.31722
1 APF Coin(APFC) ke MGA
Ar84.05397
1 APF Coin(APFC) ke MOP
P0.14928
1 APF Coin(APFC) ke MVR
0.287364
1 APF Coin(APFC) ke MWK
MK32.3958126
1 APF Coin(APFC) ke MZN
MT1.193307
1 APF Coin(APFC) ke NPR
रु2.644122
1 APF Coin(APFC) ke PYG
132.33672
1 APF Coin(APFC) ke RWF
Fr27.07566
1 APF Coin(APFC) ke SBD
$0.1535718
1 APF Coin(APFC) ke SCR
0.2692638
1 APF Coin(APFC) ke SRD
$0.71841
1 APF Coin(APFC) ke SVC
$0.1630884
1 APF Coin(APFC) ke SZL
L0.3239376
1 APF Coin(APFC) ke TMT
m0.06531
1 APF Coin(APFC) ke TND
د.ت0.05521494
1 APF Coin(APFC) ke TTD
$0.1263282
1 APF Coin(APFC) ke UGX
Sh65.23536
1 APF Coin(APFC) ke XAF
Fr10.59888
1 APF Coin(APFC) ke XCD
$0.050382
1 APF Coin(APFC) ke XOF
Fr10.59888
1 APF Coin(APFC) ke XPF
Fr1.92198
1 APF Coin(APFC) ke BWP
P0.250977
1 APF Coin(APFC) ke BZD
$0.0375066
1 APF Coin(APFC) ke CVE
$1.7883744
1 APF Coin(APFC) ke DJF
Fr3.30282
1 APF Coin(APFC) ke DOP
$1.2000246
1 APF Coin(APFC) ke DZD
د.ج2.4362496
1 APF Coin(APFC) ke FJD
$0.0425448
1 APF Coin(APFC) ke GNF
Fr162.2487
1 APF Coin(APFC) ke GTQ
Q0.1429356
1 APF Coin(APFC) ke GYD
$3.9029256
1 APF Coin(APFC) ke ISK
kr2.35116

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai APF Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi APF Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang APF Coin

Berapa nilai APF Coin (APFC) hari ini?
Harga live APFC dalam USD adalah 0.01866 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga APFC ke USD saat ini?
Harga APFC ke USD saat ini adalah $ 0.01866. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar APF Coin?
Kapitalisasi pasar APFC adalah $ 626.49K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar APFC?
Suplai beredar APFC adalah 33.57M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) APFC?
APFC mencapai harga ATH sebesar 1.1412384971742038 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) APFC?
APFC mencapai harga ATL 0.02003715673759277 USD.
Berapa volume perdagangan APFC?
Volume perdagangan 24 jam live APFC adalah $ 2.35K USD.
Akankah harga APFC naik lebih tinggi tahun ini?
APFC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga APFC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:18:42 (UTC+8)

