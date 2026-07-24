Tabel Konversi ASTAR ke Dolar Kepulauan Solomon
Tabel Konversi ASTR ke SBD
Tabel Konversi SBD ke ASTR
- 1 ASTR0.041381 SBD
- 5 ASTR0.206906 SBD
- 10 ASTR0.413812 SBD
- 50 ASTR2.07 SBD
- 100 ASTR4.14 SBD
- 1,000 ASTR41.38 SBD
- 5,000 ASTR206.91 SBD
- 10,000 ASTR413.81 SBD
- 1 SBD24.16 ASTR
- 5 SBD120.8 ASTR
- 10 SBD241.6 ASTR
- 50 SBD1,208 ASTR
- 100 SBD2,416 ASTR
- 1,000 SBD24,165 ASTR
- 5,000 SBD120,827 ASTR
- 10,000 SBD241,655 ASTR
ASTAR (ASTR) saat ini diperdagangkan seharga SI$ 0.041381 SBD , yang mencerminkan perubahan 0.94% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai SI$426.76K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar SI$360.45M SBD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ASTAR Harga khusus dari kami.
70.14B SBD
Suplai Peredaran
426.76K
Volume Trading 24 Jam
360.45M SBD
Kapitalisasi Pasar
0.94%
Perubahan Harga (1 Hari)
SI$ 0.005141
High 24 Jam
SI$ 0.00506
Low 24 Jam
Grafik tren ASTR ke SBD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ASTAR terhadap SBD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ASTAR saat ini.
Ringkasan Konversi ASTR ke SBD
Per | 1 ASTR = 0.041381 SBD | 1 SBD = 24.16 ASTR
Kurs untuk 1 ASTR ke SBD hari ini adalah 0.041381 SBD.
Pembelian 5 ASTR akan dikenai biaya 0.206906 SBD, sedangkan 10 ASTR memiliki nilai 0.413812 SBD.
1 SBD dapat di-trade dengan 24.16 ASTR.
50 SBD dapat dikonversi ke 1,208 ASTR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ASTR ke SBD telah berubah sebesar +1.96% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.94%, sehingga mencapai high senilai 0.041397 SBD dan low senilai 0.040745 SBD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ASTR adalah 0.040834 SBD yang menunjukkan perubahan +1.34% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ASTR telah berubah sebesar -0.025631 SBD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -38.25% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ASTR ke SBD
Dalam 24 jam terakhir, ASTAR (ASTR) telah berfluktuasi antara 0.040745 SBD dan 0.041397 SBD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.040262 SBD dan high 0.042863 SBD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ASTR ke SBD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|SI$ 0
|SI$ 0
|SI$ 0
|SI$ 0
|Low
|SI$ 0
|SI$ 0
|SI$ 0
|SI$ 0
|Rata-rata
|SI$ 0
|SI$ 0
|SI$ 0
|SI$ 0
|Volatilitas
|+1.57%
|+6.41%
|+13.96%
|+60.66%
|Perubahan
|+0.92%
|+1.94%
|+1.32%
|-38.26%
Prakiraan Harga ASTAR dalam SBD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga ASTAR dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ASTR ke SBD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ASTR untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, ASTAR dapat mencapai sekitar SI$0.04345 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ASTR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ASTR mungkin naik menjadi sekitar SI$0.050299 SBD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ASTAR kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan ASTAR
Ringkasan Dolar Kepulauan Solomon
Statistik Pasar ASTR ke SBD
8,711,134,327
ASTAR
Kurs ASTR ke SBD Saat Ini
Harga live ASTAR (ASTR) hari ini adalah SI$ 0.04138124817139081758, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASTR ke SBD saat ini adalah SI$ 0.04138124817139081758 per ASTR.
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Dolar Kepulauan Solomon (SBD) adalah mata uang resmi Kepulauan Solomon, sebuah negara yang terletak di Samudra Pasifik, sebelah timur Papua Nugini. Mata uang fiat ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut, menjadi medium utama pertukaran barang dan jasa. Mata uang ini dikelola oleh Bank Sentral Kepulauan Solomon, yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas mata uang serta sistem keuangan secara keseluruhan.
Sebagai mata uang fiat, Dolar Kepulauan Solomon tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya berasal dari stabilitas ekonomi dan kredibilitas pemerintah Kepulauan Solomon. Hal ini memberikan Bank Sentral fleksibilitas untuk mengatur jumlah uang beredar, yang dapat membantu mengarahkan arah perekonomian negara.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Kepulauan Solomon, Dolar digunakan dalam berbagai transaksi, mulai dari membeli barang di pasar lokal hingga membayar layanan publik. Mata uang ini tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas dengan berbagai pecahan untuk memfasilitasi beragam transaksi. Desain mata uang ini sering kali menampilkan unsur budaya lokal dan tokoh-tokoh sejarah, mencerminkan warisan kaya negara tersebut.
Dolar Kepulauan Solomon juga berperan dalam perdagangan internasional negara tersebut. Mata uang ini ditukar dengan mata uang asing dengan nilai tukar yang fluktuatif berdasarkan berbagai faktor ekonomi, seperti neraca perdagangan dan suku bunga. Proses pertukaran ini sangat penting bagi aktivitas impor dan ekspor negara, karena memungkinkan barang dan jasa dinilai dalam mata uang yang umum.
Kesimpulannya, Dolar Kepulauan Solomon lebih dari sekadar alat tukar; mata uang ini merupakan simbol kedaulatan ekonomi negara. Mata uang ini memegang peran kritis dalam aktivitas ekonomi negara, mulai dari transaksi sehari-hari hingga perdagangan internasional. Sebagai mata uang fiat, nilainya tidak terikat pada komoditas fisik, sehingga memberikan Bank Sentral kemampuan untuk mengatur jumlah uang beredar sesuai kondisi ekonomi.
Pasangan Perdagangan ASTR yang Tersedia di MEXC
Spot
ASTR/USDT
|0.00
|Trade
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ASTRUSDTPerpetual
|--
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ASTR dan SBD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
ASTAR (ASTR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga ASTAR
- Harga Saat Ini (USD): $0.005139
- Perubahan 7 Hari: +1.96%
- Tren 30 Hari: +1.34%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ASTR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SBD, harga USD ASTR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ASTR] [ASTR ke USD]
Dolar Kepulauan Solomon (SBD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SBD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SBD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ASTR yang sama.
- SBD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs ASTR ke SBD?
Kurs antara ASTAR (ASTR) dan Dolar Kepulauan Solomon (SBD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ASTR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ASTR ke SBD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SBD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SBD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SBD. Ketika SBD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ASTR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti ASTAR, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ASTR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SBD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs ASTR ke SBD di Indonesia?
Kurs ASTR ke SBD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari ASTR (sering kali dalam SBD) yang dikonversi ke SBD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs ASTR ke SBD sering berubah di Indonesia?
Kurs ASTR ke SBD sering berubah karena ASTR dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs ASTR ke SBD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs ASTR ke SBD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs ASTR ke SBD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi ASTR ke SBD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi ASTR ke SBD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren ASTR terhadap SBD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs ASTR ke SBD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan SBD, sehingga memengaruhi kurs meskipun ASTR tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ASTR ke SBD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs ASTR ke SBD.
Dapatkah saya membandingkan kurs ASTR ke SBD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ASTR keSBD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ASTR ke SBD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga ASTR, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi ASTR ke SBD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga ASTR ke SBD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi ASTR dan SBD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk ASTR dan SBD.
Apa perbedaan antara mengonversi ASTR ke SBD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara ASTR dan SBD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah ASTR ke SBD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga ASTR dalam SBD atau stablecoin. ASTR ke SBD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs ASTR ke SBD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. SBD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ASTR ke SBD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
ASTAR Berita dan Perkembangan Pasar Terkini
Astar Network Mengungkap Roadmap Fase 2: Memperkuat Ekosistem dan Tokenomics
Postingan Astar Network Mengungkapkan Roadmap Fase 2: Memperkuat Ekosistem dan Tokenomics muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ted Hisokawa 12 Nov 2025 07:36 Astar Network mengumumkan roadmap Fase 2-nya, berfokus pada tokenomics, interoperabilitas, dan keterlibatan komunitas untuk meningkatkan kelangkaan dan utilitas. Astar Network telah mengungkapkan roadmap Fase 2-nya, menandai langkah signifikan dalam pengembangannya dengan fokus pada peningkatan tokenomics, interoperabilitas, dan keterlibatan komunitas. Fase ini bertujuan untuk memperkuat posisi Astar sebagai jaringan yang langka, berbasis utilitas, dan selaras dengan komunitas, menurut astar.network. Inisiatif Fase 2 Roadmap ini memperkenalkan Burndrop Proof of Concept (PoC), sebuah mekanisme yang memungkinkan pemegang ASTR untuk secara sukarela membakar token mereka sebagai ganti manfaat di masa depan, menunjukkan komitmen terhadap kelangkaan dan partisipasi komunitas. Acara Burndrop lengkap dijadwalkan pada 2026, setelah demonstrasi PoC pada akhir 2025. Landasan lain dari fase ini adalah implementasi Tokenomics 3.0, yang memperkenalkan model pasokan tetap yang bertujuan membatasi pasokan ASTR pada 10,5 miliar. Transisi ke struktur pasokan yang dapat diprediksi ini dirancang untuk selaras dengan kepentingan institusional, menawarkan stabilitas dan mengurangi tekanan inflasi. Persetujuan tata kelola diperlukan untuk peluncuran final, yang diperkirakan pada awal 2026. Peningkatan Teknologi Astar Network juga berencana meningkatkan infrastruktur teknologinya melalui integrasi Startale App, yang akan berfungsi sebagai platform komprehensif untuk manajemen ASTR dan partisipasi ekosistem. Aplikasi ini akan memfasilitasi interaksi yang mulus di seluruh jaringan Astar dan Soneium, memberikan pengguna pengalaman dompet terpadu. Peningkatan interoperabilitas ditetapkan untuk memperluas jangkauan ASTR dalam ekosistem Polkadot. Integrasi Plaza, evolusi dari Polkadot Asset Hub, akan memungkinkan aliran aset lintas ekosistem, meningkatkan utilitas ASTR di seluruh aplikasi terdesentralisasi (dApps). Pemberdayaan Komunitas Program Komunitas Astar, yang diluncurkan pada akhir 2025, akan semakin mendorong partisipasi onchain dan pertumbuhan. Melalui Program Fellowship dan Tata Kelola Duta Astar, anggota komunitas akan terlibat dalam tugas-tugas yang...2025/11/13
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