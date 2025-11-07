Apa yang dimaksud dengan BEERCOIN (BEER)

$BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time! $BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time!

BEERCOIN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BEERCOIN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BEER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang BEERCOIN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BEERCOIN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BEERCOIN (USD)

Berapa nilai BEERCOIN (BEER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BEERCOIN (BEER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BEERCOIN.

Cek prediksi harga BEERCOIN sekarang!

Tokenomi BEERCOIN (BEER)

Memahami tokenomi BEERCOIN (BEER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BEER sekarang!

Cara membeli BEERCOIN (BEER)

Ingin mengetahui cara membeli BEERCOIN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BEERCOIN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BEER ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya BEERCOIN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BEERCOIN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BEERCOIN Berapa nilai BEERCOIN (BEER) hari ini? Harga live BEER dalam USD adalah 0.000002161 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BEER ke USD saat ini? $ 0.000002161 . Cobalah Harga BEER ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BEERCOIN? Kapitalisasi pasar BEER adalah $ 1.19M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BEER? Suplai beredar BEER adalah 549.76B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BEER? BEER mencapai harga ATH sebesar 0.000579760463489788 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BEER? BEER mencapai harga ATL 0.000001086914077013 USD . Berapa volume perdagangan BEER? Volume perdagangan 24 jam live BEER adalah $ 55.32K USD . Akankah harga BEER naik lebih tinggi tahun ini? BEER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BEER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting BEERCOIN (BEER)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

