Harga live BGEO hari ini adalah 0.3011 USD. Lacak informasi harga aktual BGEO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BGEO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga BGEO(BGEO)

Harga Live 1 BGEO ke USD:

$0.3011
+13.66%1D
USD
Grafik Harga Live BGEO (BGEO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:13:36 (UTC+8)

Informasi Harga BGEO (BGEO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2142
Low 24 Jam
$ 0.4532
High 24 Jam

$ 0.2142
$ 0.4532
--
+7.57%

+13.66%

+0.36%

+0.36%

Harga aktual BGEO (BGEO) adalah $ 0.3011. Selama 24 jam terakhir, BGEO diperdagangkan antara low $ 0.2142 dan high $ 0.4532, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBGEO adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BGEO telah berubah sebesar +7.57% selama 1 jam terakhir, +13.66% selama 24 jam, dan +0.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BGEO (BGEO)

--
$ 64.99K
$ 31.62M
--
105,000,000
BGEO

Kapitalisasi Pasar BGEO saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 64.99K. Suplai beredar BGEO adalah --, dan total suplainya sebesar 105000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.62M.

Riwayat Harga BGEO (BGEO) USD

Pantau perubahan harga BGEO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.036187+13.66%
30 Days$ +0.0011+0.36%
60 Hari$ +0.0011+0.36%
90 Hari$ +0.0011+0.36%
Perubahan Harga BGEO Hari Ini

Hari ini, BGEO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.036187 (+13.66%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BGEO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0011 (+0.36%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BGEO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BGEO terlihat mengalami perubahan $ +0.0011 (+0.36%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BGEO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0011 (+0.36%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BGEO (BGEO)?

Lihat halaman Riwayat Harga BGEO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BGEO (BGEO)

BGEO dirancang untuk memberikan manfaat yang adil dan wajar kepada pengguna platform melalui teknologi blockchain. Koin BGEO akan menjadi koin dasar yang mengaktifkan ekosistem BGEO dan akan digunakan dalam platform BGEO sebagai alat tukar dan agunan di berbagai ekosistem, seperti pengguna layanan yang disediakan oleh platform, aktivitas bisnis peserta dalam perdagangan umum dan transaksi perdagangan, penyelesaian transaksi kepada peserta bisnis, staking untuk transaksi emas, agunan untuk letter of credit untuk transaksi minyak, pengembalian aset Koin BGEO itu sendiri, dll. Untuk pertumbuhan ekosistem BGEO dan kontributornya, diskon biaya pertukaran, penggunaan fungsi-fungsi tertentu dalam platform, dll. Penggunaannya akan dibatasi hanya pada token BGEO, yang akan mendorong revitalisasi ekosistem platform BGEO.

BGEO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BGEO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BGEO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BGEO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BGEO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BGEO (USD)

Berapa nilai BGEO (BGEO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BGEO (BGEO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BGEO.

Cek prediksi harga BGEO sekarang!

Tokenomi BGEO (BGEO)

Memahami tokenomi BGEO (BGEO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BGEO sekarang!

Cara membeli BGEO (BGEO)

Ingin mengetahui cara membeli BGEO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BGEO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BGEO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya BGEO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BGEO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BGEO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BGEO

Berapa nilai BGEO (BGEO) hari ini?
Harga live BGEO dalam USD adalah 0.3011 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BGEO ke USD saat ini?
Harga BGEO ke USD saat ini adalah $ 0.3011. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BGEO?
Kapitalisasi pasar BGEO adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BGEO?
Suplai beredar BGEO adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BGEO?
BGEO mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BGEO?
BGEO mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BGEO?
Volume perdagangan 24 jam live BGEO adalah $ 64.99K USD.
Akankah harga BGEO naik lebih tinggi tahun ini?
BGEO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BGEO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:13:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

