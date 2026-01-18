BursaDEX+
Harga live Perpetual Cow hari ini adalah 0.009421 USD. Kapitalisasi pasar COW1 adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual COW1 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Live 1 COW1 ke USD:

$0.009225
+822.50%1D
USD
Grafik Harga Live Perpetual Cow (COW1)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-18 16:39:40 (UTC+8)

Harga Perpetual Cow Hari Ini

Harga live Perpetual Cow (COW1) hari ini adalah $ 0.009421, dengan perubahan 822.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COW1 ke USD saat ini adalah $ 0.009421 per COW1.

Perpetual Cow saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- COW1. Selama 24 jam terakhir, COW1 diperdagangkan antara $ 0.001 (low) dan $ 0.012014 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, COW1 bergerak +7.74% dalam satu jam terakhir dan +842.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 15.23K.

Informasi Pasar Perpetual Cow (COW1)

$ 15.23K
$ 0.00
SOL

Kapitalisasi Pasar Perpetual Cow saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 15.23K. Suplai beredar COW1 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Perpetual Cow USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+7.74%

+822.50%

+842.10%

+842.10%

Riwayat Harga Perpetual Cow (COW1) USD

Pantau perubahan harga Perpetual Cow untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.008225+822.50%
30 Days$ +0.008421+842.10%
60 Hari$ +0.008421+842.10%
90 Hari$ +0.008421+842.10%
Perubahan Harga Perpetual Cow Hari Ini

Hari ini, COW1 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.008225 (+822.50%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Perpetual Cow 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.008421 (+842.10%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Perpetual Cow 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, COW1 terlihat mengalami perubahan $ +0.008421 (+842.10%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Perpetual Cow 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.008421 (+842.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Perpetual Cow (COW1)?

Lihat halaman Riwayat Harga Perpetual Cow sekarang.

Analisis AI untuk Perpetual Cow

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Perpetual Cow, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Perpetual Cow?

Harga COW1 dipengaruhi oleh: sentimen pasar dan spekulasi, volume perdagangan dan likuiditas, tren pasar kripto secara keseluruhan, berita regulasi yang memengaruhi protokol DeFi, dinamika permintaan dan penawaran, aktivitas perdagangan para pemegang besar (whale), perbincangan di media sosial, pencatatan di bursa, serta faktor ekonomi makro seperti inflasi dan selera risiko.

Mengapa orang ingin tahu harga Perpetual Cow hari ini?

Orang ingin mengetahui harga Perpetual Cow (COW1) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, melacak kinerja portofolio, mengidentifikasi tren pasar, mengatur waktu order beli/jual, menilai peluang investasi, dan tetap mendapat informasi terbaru tentang volatilitas untuk tujuan pengelolaan risiko.

Prediksi Harga untuk Perpetual Cow

Prediksi Harga Perpetual Cow (COW1) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target COW1 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Perpetual Cow (COW1) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Perpetual Cow berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Perpetual Cow yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga COW1 pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Perpetual Cow.

Cara membeli & berinvestasi Perpetual Cow di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Perpetual Cow? Pembelian COW1 dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Perpetual Cow (COW1) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Perpetual Cow akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Perpetual Cow (COW1)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Perpetual Cow

Dengan membeli Perpetual Cow (COW1) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan.

Sumber Daya Perpetual Cow

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Perpetual Cow, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Perpetual Cow

Perkembangan Industri Penting Perpetual Cow (COW1)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Perpetual Cow Berita Populer

4 Proyek Kripto Presale Besar Berikutnya 2026: ZKP, Maxi Doge, BMIC, LiquidChain yang Tidak Boleh Diabaikan

4 Proyek Kripto Presale Besar Berikutnya 2026: ZKP, Maxi Doge, BMIC, LiquidChain yang Tidak Boleh Diabaikan

January 18, 2026
ETF spot Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $479 juta minggu ini, dengan ETHA milik BlackRock memimpin dengan arus masuk bersih sebesar $219 juta.

ETF spot Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $479 juta minggu ini, dengan ETHA milik BlackRock memimpin dengan arus masuk bersih sebesar $219 juta.

January 18, 2026
White House Mungkin Batalkan RUU Kripto Setelah Coinbase Mundur: Laporan

White House Mungkin Batalkan RUU Kripto Setelah Coinbase Mundur: Laporan

January 18, 2026
Jelajahi Perpetual Cow Selengkapnya

COW1 USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada COW1 dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures COW1 USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Perpetual Cow (COW1) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Perpetual Cow secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
COW1/USDT
$0.009225
$0.009225$0.009225
+822.50%
0.00% (USDT)

