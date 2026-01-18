Harga Perpetual Cow Hari Ini

Harga live Perpetual Cow (COW1) hari ini adalah $ 0.009421, dengan perubahan 822.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COW1 ke USD saat ini adalah $ 0.009421 per COW1.

Perpetual Cow saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- COW1. Selama 24 jam terakhir, COW1 diperdagangkan antara $ 0.001 (low) dan $ 0.012014 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, COW1 bergerak +7.74% dalam satu jam terakhir dan +842.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 15.23K.

Informasi Pasar Perpetual Cow (COW1)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 15.23K$ 15.23K $ 15.23K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar Perpetual Cow saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 15.23K. Suplai beredar COW1 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.