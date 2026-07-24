Tabel Konversi Creditcoin ke Dinar Yordania
Tabel Konversi CTC ke JOD
Tabel Konversi JOD ke CTC
- 1 CTC0.056779 JOD
- 5 CTC0.283893 JOD
- 10 CTC0.567786 JOD
- 50 CTC2.84 JOD
- 100 CTC5.68 JOD
- 1,000 CTC56.78 JOD
- 5,000 CTC283.89 JOD
- 10,000 CTC567.79 JOD
- 1 JOD17.61 CTC
- 5 JOD88.061 CTC
- 10 JOD176.1 CTC
- 50 JOD880.6 CTC
- 100 JOD1,761 CTC
- 1,000 JOD17,612 CTC
- 5,000 JOD88,061 CTC
- 10,000 JOD176,122 CTC
Creditcoin (CTC) saat ini diperdagangkan seharga JD 0.056779 JOD , yang mencerminkan perubahan -0.44% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai JD32.92K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar JD30.69M JOD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Creditcoin Harga khusus dari kami.
383.58M JOD
Suplai Peredaran
32.92K
Volume Trading 24 Jam
30.69M JOD
Kapitalisasi Pasar
-0.44%
Perubahan Harga (1 Hari)
JD 0.08169
High 24 Jam
JD 0.07853
Low 24 Jam
Grafik tren CTC ke JOD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Creditcoin terhadap JOD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Creditcoin saat ini.
Ringkasan Konversi CTC ke JOD
Per | 1 CTC = 0.056779 JOD | 1 JOD = 17.61 CTC
Kurs untuk 1 CTC ke JOD hari ini adalah 0.056779 JOD.
Pembelian 5 CTC akan dikenai biaya 0.283893 JOD, sedangkan 10 CTC memiliki nilai 0.567786 JOD.
1 JOD dapat di-trade dengan 17.61 CTC.
50 JOD dapat dikonversi ke 880.6 CTC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CTC ke JOD telah berubah sebesar +0.93% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.44%, sehingga mencapai high senilai 0.057956 JOD dan low senilai 0.055714 JOD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CTC adalah 0.059886 JOD yang menunjukkan perubahan -5.19% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CTC telah berubah sebesar -0.047804 JOD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -45.72% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CTC ke JOD
Dalam 24 jam terakhir, Creditcoin (CTC) telah berfluktuasi antara 0.055714 JOD dan 0.057956 JOD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.055714 JOD dan high 0.059155 JOD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CTC ke JOD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|JD 0.05
|JD 0.05
|JD 0.06
|JD 0.12
|Low
|JD 0.04
|JD 0.04
|JD 0.04
|JD 0.04
|Rata-rata
|JD 0.05
|JD 0.05
|JD 0.05
|JD 0.07
|Volatilitas
|+3.91%
|+6.12%
|+18.14%
|+67.70%
|Perubahan
|-0.91%
|+0.87%
|-5.21%
|-45.68%
Prakiraan Harga Creditcoin dalam JOD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Creditcoin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CTC ke JOD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CTC untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Creditcoin dapat mencapai sekitar JD0.059617 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CTC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CTC mungkin naik menjadi sekitar JD0.069015 JOD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Creditcoin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Creditcoin
Ringkasan Dinar Yordania
Statistik Pasar CTC ke JOD
549,564,264
ETH
Kurs CTC ke JOD Saat Ini
Harga live Creditcoin (CTC) hari ini adalah JD 0.05677147398334934595, dengan perubahan 0.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CTC ke JOD saat ini adalah JD 0.05677147398334934595 per CTC.
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Dinar Yordania (JOD), yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950, bukan hanya mata uang resmi Yordania; ia juga mencerminkan ketahanan ekonomi dan ambisi negara tersebut. Dinar, yang biasa disingkat JOD dan dilambangkan dengan د.ا, menggantikan Pound Palestina, membuka era baru dalam sejarah moneter Yordania yang secara erat terkait dengan evolusi politik dan ekonomi bangsa ini.
Dalam kehidupan sehari-hari, Dinar merupakan bagian integral dari fungsi ekonomi dan masyarakat Yordania. Mata uang ini mendukung semua aktivitas ekonomi, mulai dari pengeluaran pemerintah hingga perdagangan sehari-hari. Dinar digunakan untuk pembayaran gaji, penetapan harga barang dan jasa, bahkan berperan dalam sektor pariwisata. Yang patut dicatat, stabilitas Dinar sangat penting bagi ekspansi ekonomi negara serta kesejahteraan warganya. Selain itu, remitansi dari warga Yordania yang bekerja di luar negeri, terutama di negara-negara Dewan Kerjasama Teluk, merupakan sumber pendapatan asing yang signifikan. Ketika remitansi ini dikonversi menjadi Dinar, mereka memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional dan mempertahankan banyak keluarga.
Bank Sentral Yordania mengelola Dinar Yordania, memastikan stabilitasnya di kawasan yang sering dilanda gejolak ekonomi. Kebijakan moneter bank sentral dirancang untuk menjaga stabilitas ini, mengendalikan inflasi, dan memastikan sektor perbankan yang kuat. Langkah-langkah ini sangat penting dalam menumbuhkan kepercayaan investor, yang merupakan kunci bagi perkembangan ekonomi Yordania.
Desain Dinar Yordania merupakan karya indah yang mencerminkan sejarah, budaya, dan pencapaian Yordania. Uang kertasnya memperlihatkan gambar Raja Abdullah II, situs-situs bersejarah kuno seperti Petra dan kuil Al-Khazneh, serta simbol-simbol pembangunan ekonomi Yordania. Desain-desain ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga merayakan warisan dan kemajuan Yordania, mencerminkan kedaulatan dan identitas Kerajaan Hashemite Yordania.
Stabilitas Dinar Yordania juga memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, terutama dalam perjanjian-perjanjian Yordania dengan negara-negara Timur Tengah maupun dengan ekonomi global utama. Kekuatan mata uang ini sangat penting untuk menjaga hubungan ekonomi Yordania dan menarik investasi asing. Hal ini terlihat dalam teknologi finansial, di mana data pertukaran kripto ke fiat dari MEXC menunjukkan bahwa salah satu pasangan paling populer adalah Zerebro ke JOD, dengan kode mata uang Zerebro adalah ZEREBRO.
Sebagai kesimpulan, Dinar Yordania bukan hanya alat tukar semata, tetapi juga simbol ketahanan ekonomi dan aspirasi Yordania. Mulai dari desainnya yang mengagungkan sejarah kaya Yordania hingga perannya dalam perdagangan internasional, Dinar merupakan bukti atas independensi dan stabilitas keuangan Yordania. Seiring dengan terus melanjutkan perjalanan pembangunan ekonominya, Dinar diharapkan akan tetap menjadi pemain utama, mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan berkontribusi pada kesejahteraan warga Yordania.
Pasangan Perdagangan CTC yang Tersedia di MEXC
Spot
CTC/USDT
|0.08
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CTC, yang mencakup pasar tempat Creditcoin dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CTC pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
CTCUSDTPerpetual
|--
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CTC dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Creditcoin untuk perdagangan strategis.
Beli Creditcoin dengan JOD dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit JOD
Danai akun Anda dengan JOD menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli Creditcoin
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari Creditcoin, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan JOD yang telah didepositkan.
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CTC dan JOD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Creditcoin (CTC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Creditcoin
- Harga Saat Ini (USD): $0.08003
- Perubahan 7 Hari: +0.93%
- Tren 30 Hari: -5.19%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CTC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke JOD, harga USD CTC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CTC] [CTC ke USD]
Dinar Yordania (JOD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (JOD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- JOD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CTC yang sama.
- JOD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs CTC ke JOD?
Kurs antara Creditcoin (CTC) dan Dinar Yordania (JOD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CTC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CTC ke JOD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit JOD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal JOD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan JOD. Ketika JOD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CTC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Creditcoin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CTC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke JOD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs CTC ke JOD di Indonesia?
Kurs CTC ke JOD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari CTC (sering kali dalam JOD) yang dikonversi ke JOD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs CTC ke JOD sering berubah di Indonesia?
Kurs CTC ke JOD sering berubah karena CTC dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs CTC ke JOD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs CTC ke JOD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs CTC ke JOD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi CTC ke JOD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi CTC ke JOD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren CTC terhadap JOD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs CTC ke JOD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan JOD, sehingga memengaruhi kurs meskipun CTC tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CTC ke JOD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs CTC ke JOD.
Dapatkah saya membandingkan kurs CTC ke JOD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CTC keJOD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CTC ke JOD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga CTC, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi CTC ke JOD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga CTC ke JOD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi CTC dan JOD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk CTC dan JOD.
Apa perbedaan antara mengonversi CTC ke JOD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara CTC dan JOD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah CTC ke JOD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga CTC dalam JOD atau stablecoin. CTC ke JOD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs CTC ke JOD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. JOD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CTC ke JOD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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