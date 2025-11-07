BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Edelcoin hari ini adalah 2.657 USD. Lacak informasi harga aktual EDLC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EDLC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Edelcoin hari ini adalah 2.657 USD. Lacak informasi harga aktual EDLC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EDLC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EDLC

Info Harga EDLC

Penjelasan EDLC

Situs Web Resmi EDLC

Tokenomi EDLC

Prakiraan Harga EDLC

Riwayat EDLC

Panduan Membeli EDLC

Konverter EDLC ke Mata Uang Fiat

Spot EDLC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Edelcoin

Harga Edelcoin(EDLC)

Harga Live 1 EDLC ke USD:

$2.657
$2.657$2.657
+0.65%1D
USD
Grafik Harga Live Edelcoin (EDLC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:24:35 (UTC+8)

Informasi Harga Edelcoin (EDLC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.5465
$ 2.5465$ 2.5465
Low 24 Jam
$ 2.6921
$ 2.6921$ 2.6921
High 24 Jam

$ 2.5465
$ 2.5465$ 2.5465

$ 2.6921
$ 2.6921$ 2.6921

$ 28.556052078705115
$ 28.556052078705115$ 28.556052078705115

$ 0.008241646516933852
$ 0.008241646516933852$ 0.008241646516933852

+0.92%

+0.65%

-20.51%

-20.51%

Harga aktual Edelcoin (EDLC) adalah $ 2.657. Selama 24 jam terakhir, EDLC diperdagangkan antara low $ 2.5465 dan high $ 2.6921, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEDLC adalah $ 28.556052078705115, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.008241646516933852.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EDLC telah berubah sebesar +0.92% selama 1 jam terakhir, +0.65% selama 24 jam, dan -20.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Edelcoin (EDLC)

No.6029

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 82.73K
$ 82.73K$ 82.73K

$ 14.66B
$ 14.66B$ 14.66B

0.00
0.00 0.00

5,516,931,200
5,516,931,200 5,516,931,200

5,516,931,200
5,516,931,200 5,516,931,200

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Edelcoin saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 82.73K. Suplai beredar EDLC adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 5516931200. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.66B.

Riwayat Harga Edelcoin (EDLC) USD

Pantau perubahan harga Edelcoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.017159+0.65%
30 Days$ -0.8196-23.58%
60 Hari$ -0.4141-13.49%
90 Hari$ -0.1234-4.44%
Perubahan Harga Edelcoin Hari Ini

Hari ini, EDLC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.017159 (+0.65%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Edelcoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.8196 (-23.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Edelcoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EDLC terlihat mengalami perubahan $ -0.4141 (-13.49%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Edelcoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1234 (-4.44%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Edelcoin (EDLC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Edelcoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Edelcoin (EDLC)

Edelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals.

Edelcoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Edelcoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EDLC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Edelcoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Edelcoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Edelcoin (USD)

Berapa nilai Edelcoin (EDLC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Edelcoin (EDLC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Edelcoin.

Cek prediksi harga Edelcoin sekarang!

Tokenomi Edelcoin (EDLC)

Memahami tokenomi Edelcoin (EDLC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EDLC sekarang!

Cara membeli Edelcoin (EDLC)

Ingin mengetahui cara membeli Edelcoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Edelcoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EDLC ke Mata Uang Lokal

1 Edelcoin(EDLC) ke VND
69,918.955
1 Edelcoin(EDLC) ke AUD
A$4.09178
1 Edelcoin(EDLC) ke GBP
2.01932
1 Edelcoin(EDLC) ke EUR
2.28502
1 Edelcoin(EDLC) ke USD
$2.657
1 Edelcoin(EDLC) ke MYR
RM11.10626
1 Edelcoin(EDLC) ke TRY
112.09883
1 Edelcoin(EDLC) ke JPY
¥403.864
1 Edelcoin(EDLC) ke ARS
ARS$3,856.29009
1 Edelcoin(EDLC) ke RUB
215.85468
1 Edelcoin(EDLC) ke INR
235.59619
1 Edelcoin(EDLC) ke IDR
Rp44,283.31562
1 Edelcoin(EDLC) ke PHP
156.81614
1 Edelcoin(EDLC) ke EGP
￡E.125.6761
1 Edelcoin(EDLC) ke BRL
R$14.21495
1 Edelcoin(EDLC) ke CAD
C$3.74637
1 Edelcoin(EDLC) ke BDT
324.18057
1 Edelcoin(EDLC) ke NGN
3,822.99788
1 Edelcoin(EDLC) ke COP
$10,180.05637
1 Edelcoin(EDLC) ke ZAR
R.46.17866
1 Edelcoin(EDLC) ke UAH
111.75342
1 Edelcoin(EDLC) ke TZS
T.Sh.6,528.249
1 Edelcoin(EDLC) ke VES
Bs603.139
1 Edelcoin(EDLC) ke CLP
$2,505.551
1 Edelcoin(EDLC) ke PKR
Rs750.97448
1 Edelcoin(EDLC) ke KZT
1,397.66171
1 Edelcoin(EDLC) ke THB
฿86.06023
1 Edelcoin(EDLC) ke TWD
NT$82.34043
1 Edelcoin(EDLC) ke AED
د.إ9.75119
1 Edelcoin(EDLC) ke CHF
Fr2.1256
1 Edelcoin(EDLC) ke HKD
HK$20.64489
1 Edelcoin(EDLC) ke AMD
֏1,016.0368
1 Edelcoin(EDLC) ke MAD
.د.م24.7101
1 Edelcoin(EDLC) ke MXN
$49.36706
1 Edelcoin(EDLC) ke SAR
ريال9.96375
1 Edelcoin(EDLC) ke ETB
Br408.88573
1 Edelcoin(EDLC) ke KES
KSh343.17812
1 Edelcoin(EDLC) ke JOD
د.أ1.883813
1 Edelcoin(EDLC) ke PLN
9.77776
1 Edelcoin(EDLC) ke RON
лв11.6908
1 Edelcoin(EDLC) ke SEK
kr25.40092
1 Edelcoin(EDLC) ke BGN
лв4.49033
1 Edelcoin(EDLC) ke HUF
Ft888.31481
1 Edelcoin(EDLC) ke CZK
55.98299
1 Edelcoin(EDLC) ke KWD
د.ك0.813042
1 Edelcoin(EDLC) ke ILS
8.68839
1 Edelcoin(EDLC) ke BOB
Bs18.3333
1 Edelcoin(EDLC) ke AZN
4.5169
1 Edelcoin(EDLC) ke TJS
SM24.49754
1 Edelcoin(EDLC) ke GEL
7.20047
1 Edelcoin(EDLC) ke AOA
Kz2,435.37963
1 Edelcoin(EDLC) ke BHD
.د.ب1.001689
1 Edelcoin(EDLC) ke BMD
$2.657
1 Edelcoin(EDLC) ke DKK
kr17.16422
1 Edelcoin(EDLC) ke HNL
L69.98538
1 Edelcoin(EDLC) ke MUR
122.222
1 Edelcoin(EDLC) ke NAD
$46.15209
1 Edelcoin(EDLC) ke NOK
kr27.07483
1 Edelcoin(EDLC) ke NZD
$4.70289
1 Edelcoin(EDLC) ke PAB
B/.2.657
1 Edelcoin(EDLC) ke PGK
K11.1594
1 Edelcoin(EDLC) ke QAR
ر.ق9.67148
1 Edelcoin(EDLC) ke RSD
дин.269.6855
1 Edelcoin(EDLC) ke UZS
soʻm32,012.04083
1 Edelcoin(EDLC) ke ALL
L222.78945
1 Edelcoin(EDLC) ke ANG
ƒ4.75603
1 Edelcoin(EDLC) ke AWG
ƒ4.7826
1 Edelcoin(EDLC) ke BBD
$5.314
1 Edelcoin(EDLC) ke BAM
KM4.49033
1 Edelcoin(EDLC) ke BIF
Fr7,835.493
1 Edelcoin(EDLC) ke BND
$3.4541
1 Edelcoin(EDLC) ke BSD
$2.657
1 Edelcoin(EDLC) ke JMD
$426.04995
1 Edelcoin(EDLC) ke KHR
10,670.67142
1 Edelcoin(EDLC) ke KMF
Fr1,115.94
1 Edelcoin(EDLC) ke LAK
57,760.86841
1 Edelcoin(EDLC) ke LKR
රු810.03959
1 Edelcoin(EDLC) ke MDL
L45.169
1 Edelcoin(EDLC) ke MGA
Ar11,968.4565
1 Edelcoin(EDLC) ke MOP
P21.256
1 Edelcoin(EDLC) ke MVR
40.9178
1 Edelcoin(EDLC) ke MWK
MK4,612.84427
1 Edelcoin(EDLC) ke MZN
MT169.91515
1 Edelcoin(EDLC) ke NPR
रु376.4969
1 Edelcoin(EDLC) ke PYG
18,843.444
1 Edelcoin(EDLC) ke RWF
Fr3,855.307
1 Edelcoin(EDLC) ke SBD
$21.86711
1 Edelcoin(EDLC) ke SCR
39.98785
1 Edelcoin(EDLC) ke SRD
$102.2945
1 Edelcoin(EDLC) ke SVC
$23.22218
1 Edelcoin(EDLC) ke SZL
L46.12552
1 Edelcoin(EDLC) ke TMT
m9.2995
1 Edelcoin(EDLC) ke TND
د.ت7.862063
1 Edelcoin(EDLC) ke TTD
$17.98789
1 Edelcoin(EDLC) ke UGX
Sh9,288.872
1 Edelcoin(EDLC) ke XAF
Fr1,506.519
1 Edelcoin(EDLC) ke XCD
$7.1739
1 Edelcoin(EDLC) ke XOF
Fr1,506.519
1 Edelcoin(EDLC) ke XPF
Fr273.671
1 Edelcoin(EDLC) ke BWP
P35.73665
1 Edelcoin(EDLC) ke BZD
$5.34057
1 Edelcoin(EDLC) ke CVE
$254.64688
1 Edelcoin(EDLC) ke DJF
Fr470.289
1 Edelcoin(EDLC) ke DOP
$170.87167
1 Edelcoin(EDLC) ke DZD
د.ج346.68536
1 Edelcoin(EDLC) ke FJD
$6.05796
1 Edelcoin(EDLC) ke GNF
Fr23,102.615
1 Edelcoin(EDLC) ke GTQ
Q20.35262
1 Edelcoin(EDLC) ke GYD
$555.73812
1 Edelcoin(EDLC) ke ISK
kr334.782

Sumber Daya Edelcoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Edelcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Edelcoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Edelcoin

Berapa nilai Edelcoin (EDLC) hari ini?
Harga live EDLC dalam USD adalah 2.657 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EDLC ke USD saat ini?
Harga EDLC ke USD saat ini adalah $ 2.657. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Edelcoin?
Kapitalisasi pasar EDLC adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EDLC?
Suplai beredar EDLC adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EDLC?
EDLC mencapai harga ATH sebesar 28.556052078705115 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EDLC?
EDLC mencapai harga ATL 0.008241646516933852 USD.
Berapa volume perdagangan EDLC?
Volume perdagangan 24 jam live EDLC adalah $ 82.73K USD.
Akankah harga EDLC naik lebih tinggi tahun ini?
EDLC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EDLC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:24:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Edelcoin (EDLC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator EDLC ke USD

Jumlah

EDLC
EDLC
USD
USD

1 EDLC = 2.657 USD

Perdagangkan EDLC

EDLC/USDT
$2.657
$2.657$2.657
+0.65%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,396.27
$101,396.27$101,396.27

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.88
$3,300.88$3,300.88

+0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.18
$154.18$154.18

-1.11%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0453
$1.0453$1.0453

+21.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,396.27
$101,396.27$101,396.27

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.88
$3,300.88$3,300.88

+0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.18
$154.18$154.18

-1.11%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2061
$2.2061$2.2061

-1.27%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0039
$1.0039$1.0039

-1.20%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0454
$0.0454$0.0454

-9.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004038
$0.0004038$0.0004038

+169.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012697
$0.012697$0.012697

+1,169.70%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.152
$4.152$4.152

+315.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007272
$0.007272$0.007272

+240.76%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001844
$0.001844$0.001844

+69.48%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002392
$0.0000002392$0.0000002392

+59.46%