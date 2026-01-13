Harga FAFO Hari Ini

Harga live FAFO (FAFO) hari ini adalah $ 0.0001354, dengan perubahan 7.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FAFO ke USD saat ini adalah $ 0.0001354 per FAFO.

FAFO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- FAFO. Selama 24 jam terakhir, FAFO diperdagangkan antara $ 0.0001312 (low) dan $ 0.0001848 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, FAFO bergerak -4.52% dalam satu jam terakhir dan -79.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 54.60K.

Informasi Pasar FAFO (FAFO)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 54.60K$ 54.60K $ 54.60K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

