Harga live XEN Crypto hari ini adalah 0.000000000010414 USD. Lacak informasi harga aktual FMXEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FMXEN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FMXEN

Info Harga FMXEN

Penjelasan FMXEN

Whitepaper FMXEN

Situs Web Resmi FMXEN

Tokenomi FMXEN

Prakiraan Harga FMXEN

Riwayat FMXEN

Panduan Membeli FMXEN

Logo XEN Crypto

Harga XEN Crypto(FMXEN)

Harga Live 1 FMXEN ke USD:

$0.000000000010417
-2.35%1D
USD
Grafik Harga Live XEN Crypto (FMXEN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:28:29 (UTC+8)

Informasi Harga XEN Crypto (FMXEN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000000010342
Low 24 Jam
$ 0.000000000011239
High 24 Jam

$ 0.000000000010342
$ 0.000000000011239
--
--
+0.68%

-2.35%

-0.02%

-0.02%

Harga aktual XEN Crypto (FMXEN) adalah $ 0.000000000010414. Selama 24 jam terakhir, FMXEN diperdagangkan antara low $ 0.000000000010342 dan high $ 0.000000000011239, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFMXEN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FMXEN telah berubah sebesar +0.68% selama 1 jam terakhir, -2.35% selama 24 jam, dan -0.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XEN Crypto (FMXEN)

--
$ 54.56K
$ 0.00
--
--
FTM

Kapitalisasi Pasar XEN Crypto saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.56K. Suplai beredar FMXEN adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga XEN Crypto (FMXEN) USD

Pantau perubahan harga XEN Crypto untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000000000025069-2.35%
30 Days$ -0.000000000002019-16.24%
60 Hari$ +0.000000000001482+16.59%
90 Hari$ +0.000000000000738+7.62%
Perubahan Harga XEN Crypto Hari Ini

Hari ini, FMXEN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000000000025069 (-2.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga XEN Crypto 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000000000002019 (-16.24%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga XEN Crypto 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FMXEN terlihat mengalami perubahan $ +0.000000000001482 (+16.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga XEN Crypto 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000000000000738 (+7.62%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari XEN Crypto (FMXEN)?

Lihat halaman Riwayat Harga XEN Crypto sekarang.

Apa yang dimaksud dengan XEN Crypto (FMXEN)

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange

XEN Crypto tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XEN Crypto Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FMXEN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang XEN Crypto di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XEN Crypto dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XEN Crypto (USD)

Berapa nilai XEN Crypto (FMXEN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XEN Crypto (FMXEN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XEN Crypto.

Cek prediksi harga XEN Crypto sekarang!

Tokenomi XEN Crypto (FMXEN)

Memahami tokenomi XEN Crypto (FMXEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FMXEN sekarang!

Cara membeli XEN Crypto (FMXEN)

Ingin mengetahui cara membeli XEN Crypto? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XEN Crypto di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FMXEN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya XEN Crypto

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XEN Crypto, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi XEN Crypto
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XEN Crypto

Berapa nilai XEN Crypto (FMXEN) hari ini?
Harga live FMXEN dalam USD adalah 0.000000000010414 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FMXEN ke USD saat ini?
Harga FMXEN ke USD saat ini adalah $ 0.000000000010414. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XEN Crypto?
Kapitalisasi pasar FMXEN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FMXEN?
Suplai beredar FMXEN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FMXEN?
FMXEN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FMXEN?
FMXEN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan FMXEN?
Volume perdagangan 24 jam live FMXEN adalah $ 54.56K USD.
Akankah harga FMXEN naik lebih tinggi tahun ini?
FMXEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FMXEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting XEN Crypto (FMXEN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

