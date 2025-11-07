Apa yang dimaksud dengan Fautor (FTR)

Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom.

Tokenomi Fautor (FTR)

Memahami tokenomi Fautor (FTR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FTR sekarang!

Sumber Daya Fautor

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Fautor, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Fautor Berapa nilai Fautor (FTR) hari ini? Harga live FTR dalam USD adalah 0.000917 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FTR ke USD saat ini? $ 0.000917 . Cobalah Harga FTR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Fautor? Kapitalisasi pasar FTR adalah $ 832.88K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FTR? Suplai beredar FTR adalah 908.26M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FTR? FTR mencapai harga ATH sebesar 1.5078357820474433 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FTR? FTR mencapai harga ATL 0.000908616711832589 USD . Berapa volume perdagangan FTR? Volume perdagangan 24 jam live FTR adalah $ 6.26K USD . Akankah harga FTR naik lebih tinggi tahun ini? FTR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FTR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

