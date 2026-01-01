BursaDEX+
Harga live Fwog hari ini adalah 0.000097 USD. Kapitalisasi pasar FWOG1 adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual FWOG1 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Fwog(FWOG1)

Harga Live 1 FWOG1 ke USD:

Grafik Harga Live Fwog (FWOG1)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 01:51:09 (UTC+8)

Harga Fwog Hari Ini

Harga live Fwog (FWOG1) hari ini adalah $ 0.000097, dengan perubahan 90.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FWOG1 ke USD saat ini adalah $ 0.000097 per FWOG1.

Fwog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- FWOG1. Selama 24 jam terakhir, FWOG1 diperdagangkan antara $ 0.00007 (low) dan $ 0.00282 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, FWOG1 bergerak +21.25% dalam satu jam terakhir dan -90.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 30.78K.

Informasi Pasar Fwog (FWOG1)

Kapitalisasi Pasar Fwog saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 30.78K. Suplai beredar FWOG1 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Fwog USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

Riwayat Harga Fwog (FWOG1) USD

Pantau perubahan harga Fwog untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000903-90.30%
30 Days$ -0.000903-90.30%
60 Hari$ -0.000903-90.30%
90 Hari$ -0.000903-90.30%
Perubahan Harga Fwog Hari Ini

Hari ini, FWOG1 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000903 (-90.30%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Fwog 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000903 (-90.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Fwog 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FWOG1 terlihat mengalami perubahan $ -0.000903 (-90.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Fwog 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000903 (-90.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Fwog (FWOG1)?

Lihat halaman Riwayat Harga Fwog sekarang.

Analisis AI untuk Fwog

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Fwog, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Fwog?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga Fwog (FWOG1):

1. Sentimen pasar dan spekulasi investor
2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
3. Adopsi oleh komunitas dan perbincangan di media sosial
4. Tren pasar kripto secara keseluruhan
5. Dinamika permintaan dan penawaran
6. Gerakan para pemegang besar dan aktivitas pemegang besar
7. Daftar di bursa serta kemitraan
8. Berita regulasi yang memengaruhi koin meme
9. Pergerakan harga Bitcoin dan altcoin utama
10. Pembaruan pengembangan proyek serta kemajuan peta jalan

Mengapa orang ingin tahu harga Fwog hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Fwog (FWOG1) hari ini karena beberapa alasan utama: pengambilan keputusan perdagangan, pelacakan portofolio, penentuan waktu pasar, perhitungan laba/rugi, dan perencanaan investasi. Data harga real-time membantu para pedagang menjalankan pesanan beli/jual secara efektif serta mengelola risiko eksposur di pasar kripto yang volatil.

Prediksi Harga untuk Fwog

Prediksi Harga Fwog (FWOG1) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FWOG1 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Fwog (FWOG1) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Fwog berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Fwog yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga FWOG1 pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Fwog.

Cara membeli & berinvestasi Fwog di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Fwog? Pembelian FWOG1 dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Fwog. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Fwog (FWOG1) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Fwog akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Fwog (FWOG1)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Fwog

Dengan memiliki Fwog, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Fwog (FWOG1) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
Sumber Daya Fwog

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Fwog, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Fwog

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 01:51:09 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

