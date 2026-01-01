Harga Fwog Hari Ini

Harga live Fwog (FWOG1) hari ini adalah $ 0.000097, dengan perubahan 90.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FWOG1 ke USD saat ini adalah $ 0.000097 per FWOG1.

Fwog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- FWOG1. Selama 24 jam terakhir, FWOG1 diperdagangkan antara $ 0.00007 (low) dan $ 0.00282 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, FWOG1 bergerak +21.25% dalam satu jam terakhir dan -90.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 30.78K.

Informasi Pasar Fwog (FWOG1)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 30.78K$ 30.78K $ 30.78K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

