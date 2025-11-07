BursaDEX+
Harga live Guru Network hari ini adalah 0.00044 USD. Lacak informasi harga aktual GURU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GURU dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Guru Network

Harga Guru Network(GURU)

Harga Live 1 GURU ke USD:

$0.00044
$0.00044$0.00044
-1.34%1D
USD
Grafik Harga Live Guru Network (GURU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:32:17 (UTC+8)

Informasi Harga Guru Network (GURU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000418
$ 0.000418$ 0.000418
Low 24 Jam
$ 0.000447
$ 0.000447$ 0.000447
High 24 Jam

$ 0.000418
$ 0.000418$ 0.000418

$ 0.000447
$ 0.000447$ 0.000447

$ 0.06316788883271543
$ 0.06316788883271543$ 0.06316788883271543

$ 0.000396029379917429
$ 0.000396029379917429$ 0.000396029379917429

0.00%

-1.34%

-12.53%

-12.53%

Harga aktual Guru Network (GURU) adalah $ 0.00044. Selama 24 jam terakhir, GURU diperdagangkan antara low $ 0.000418 dan high $ 0.000447, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGURU adalah $ 0.06316788883271543, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000396029379917429.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GURU telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -1.34% selama 24 jam, dan -12.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Guru Network (GURU)

No.5595

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 105.49
$ 105.49$ 105.49

$ 440.00K
$ 440.00K$ 440.00K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Guru Network saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 105.49. Suplai beredar GURU adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 440.00K.

Riwayat Harga Guru Network (GURU) USD

Pantau perubahan harga Guru Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000598-1.34%
30 Days$ -0.000327-42.64%
60 Hari$ -0.000529-54.60%
90 Hari$ -0.000981-69.04%
Perubahan Harga Guru Network Hari Ini

Hari ini, GURU tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000598 (-1.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Guru Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000327 (-42.64%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Guru Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GURU terlihat mengalami perubahan $ -0.000529 (-54.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Guru Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000981 (-69.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Guru Network (GURU)?

Lihat halaman Riwayat Harga Guru Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Guru Network (GURU)

Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.

Guru Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Guru Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GURU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Guru Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Guru Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Guru Network (USD)

Berapa nilai Guru Network (GURU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Guru Network (GURU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Guru Network.

Cek prediksi harga Guru Network sekarang!

Tokenomi Guru Network (GURU)

Memahami tokenomi Guru Network (GURU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GURU sekarang!

Cara membeli Guru Network (GURU)

Ingin mengetahui cara membeli Guru Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Guru Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Guru Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Guru Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Guru Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Guru Network

Berapa nilai Guru Network (GURU) hari ini?
Harga live GURU dalam USD adalah 0.00044 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GURU ke USD saat ini?
Harga GURU ke USD saat ini adalah $ 0.00044. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Guru Network?
Kapitalisasi pasar GURU adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GURU?
Suplai beredar GURU adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GURU?
GURU mencapai harga ATH sebesar 0.06316788883271543 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GURU?
GURU mencapai harga ATL 0.000396029379917429 USD.
Berapa volume perdagangan GURU?
Volume perdagangan 24 jam live GURU adalah $ 105.49 USD.
Akankah harga GURU naik lebih tinggi tahun ini?
GURU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GURU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Guru Network (GURU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

