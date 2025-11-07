BursaDEX+
Harga live HEGIC hari ini adalah 0.026559 USD. Lacak informasi harga aktual HEGIC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HEGIC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 HEGIC ke USD:

$0.026559
$0.026559$0.026559
+2.77%1D
Grafik Harga Live HEGIC (HEGIC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:39:23 (UTC+8)

Informasi Harga HEGIC (HEGIC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.025698
$ 0.025698$ 0.025698
Low 24 Jam
$ 0.02777
$ 0.02777$ 0.02777
High 24 Jam

$ 0.025698
$ 0.025698$ 0.025698

$ 0.02777
$ 0.02777$ 0.02777

$ 0.64228275
$ 0.64228275$ 0.64228275

$ 0.004946527298549685
$ 0.004946527298549685$ 0.004946527298549685

+0.01%

+2.77%

-25.98%

-25.98%

Harga aktual HEGIC (HEGIC) adalah $ 0.026559. Selama 24 jam terakhir, HEGIC diperdagangkan antara low $ 0.025698 dan high $ 0.02777, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHEGIC adalah $ 0.64228275, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.004946527298549685.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HEGIC telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, +2.77% selama 24 jam, dan -25.98% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar HEGIC (HEGIC)

No.835

$ 18.69M
$ 18.69M$ 18.69M

$ 55.62K
$ 55.62K$ 55.62K

$ 80.00M
$ 80.00M$ 80.00M

703.73M
703.73M 703.73M

3,012,009,888
3,012,009,888 3,012,009,888

3,012,009,888
3,012,009,888 3,012,009,888

23.36%

ETH

Kapitalisasi Pasar HEGIC saat ini adalah $ 18.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.62K. Suplai beredar HEGIC adalah 703.73M, dan total suplainya sebesar 3012009888. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 80.00M.

Riwayat Harga HEGIC (HEGIC) USD

Pantau perubahan harga HEGIC untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00071586+2.77%
30 Days$ -0.01401-34.54%
60 Hari$ -0.013102-33.04%
90 Hari$ -0.009133-25.59%
Perubahan Harga HEGIC Hari Ini

Hari ini, HEGIC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00071586 (+2.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga HEGIC 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01401 (-34.54%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga HEGIC 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HEGIC terlihat mengalami perubahan $ -0.013102 (-33.04%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga HEGIC 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.009133 (-25.59%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari HEGIC (HEGIC)?

Lihat halaman Riwayat Harga HEGIC sekarang.

Apa yang dimaksud dengan HEGIC (HEGIC)

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

HEGIC tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi HEGIC Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HEGIC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang HEGIC di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli HEGIC dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga HEGIC (USD)

Berapa nilai HEGIC (HEGIC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HEGIC (HEGIC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HEGIC.

Cek prediksi harga HEGIC sekarang!

Tokenomi HEGIC (HEGIC)

Memahami tokenomi HEGIC (HEGIC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HEGIC sekarang!

Cara membeli HEGIC (HEGIC)

Ingin mengetahui cara membeli HEGIC? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli HEGIC di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HEGIC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya HEGIC

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HEGIC, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi HEGIC
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HEGIC

Berapa nilai HEGIC (HEGIC) hari ini?
Harga live HEGIC dalam USD adalah 0.026559 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HEGIC ke USD saat ini?
Harga HEGIC ke USD saat ini adalah $ 0.026559. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar HEGIC?
Kapitalisasi pasar HEGIC adalah $ 18.69M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HEGIC?
Suplai beredar HEGIC adalah 703.73M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HEGIC?
HEGIC mencapai harga ATH sebesar 0.64228275 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HEGIC?
HEGIC mencapai harga ATL 0.004946527298549685 USD.
Berapa volume perdagangan HEGIC?
Volume perdagangan 24 jam live HEGIC adalah $ 55.62K USD.
Akankah harga HEGIC naik lebih tinggi tahun ini?
HEGIC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HEGIC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

