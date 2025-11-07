Apa yang dimaksud dengan HOP (HOP)

Hop adalah jembatan token umum rollup-to-rollup yang dapat diskalakan. Proyek ini memungkinkan pengguna untuk mengirim token dari satu rollup ke rollup lainnya segera tanpa harus menunggu periode tantangan rollup.

Tokenomi HOP (HOP)

Memahami tokenomi HOP (HOP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOP sekarang!

Cara membeli HOP (HOP)

Ingin mengetahui cara membeli HOP? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli HOP di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HOP ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya HOP

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HOP, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HOP Berapa nilai HOP (HOP) hari ini? Harga live HOP dalam USD adalah 0.00578 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HOP ke USD saat ini? $ 0.00578 . Cobalah Harga HOP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar HOP? Kapitalisasi pasar HOP adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HOP? Suplai beredar HOP adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HOP? HOP mencapai harga ATH sebesar 0.30147305733704893 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HOP? HOP mencapai harga ATL 0.002873848894624926 USD . Berapa volume perdagangan HOP? Volume perdagangan 24 jam live HOP adalah $ 57.75K USD . Akankah harga HOP naik lebih tinggi tahun ini? HOP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

