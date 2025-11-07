Apa yang dimaksud dengan HUMP AI (HUMP)

HUMP AI adalah ekosistem GameFi yang disempurnakan dengan AI, dibangun di sekitar karakter ikonis — Humpty Dumpty. Dirancang untuk gelombang pengguna Telegram generasi berikutnya, platform ini menggunakan agen AI cerdas untuk memvalidasi gameplay, menyesuaikan tingkat kesulitan, dan memberi penghargaan atas partisipasi pengguna. Tanpa perlu mengunduh atau menggunakan dompet untuk memulai, pengguna dapat berinteraksi melalui Mini-App Telegram yang interaktif, menyelesaikan misi, mendapatkan token, dan naik peringkat secara real-time.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HUMP AI Berapa nilai HUMP AI (HUMP) hari ini? Harga live HUMP dalam USD adalah 0.000018 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HUMP ke USD saat ini? $ 0.000018 . Cobalah Harga HUMP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar HUMP AI? Kapitalisasi pasar HUMP adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HUMP? Suplai beredar HUMP adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HUMP? HUMP mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HUMP? HUMP mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan HUMP? Volume perdagangan 24 jam live HUMP adalah $ 6.12K USD . Akankah harga HUMP naik lebih tinggi tahun ini? HUMP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HUMP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting HUMP AI (HUMP)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

