Harga live HUMP AI hari ini adalah 0.000018 USD. Lacak informasi harga aktual HUMP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HUMP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HUMP

Info Harga HUMP

Penjelasan HUMP

Whitepaper HUMP

Situs Web Resmi HUMP

Tokenomi HUMP

Prakiraan Harga HUMP

Riwayat HUMP

Panduan Membeli HUMP

Logo HUMP AI

Harga HUMP AI(HUMP)

Harga Live 1 HUMP ke USD:

$0.000018
$0.000018$0.000018
-25.00%1D
USD
Grafik Harga Live HUMP AI (HUMP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:33:49 (UTC+8)

Informasi Harga HUMP AI (HUMP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000017
$ 0.000017$ 0.000017
Low 24 Jam
$ 0.00003
$ 0.00003$ 0.00003
High 24 Jam

$ 0.000017
$ 0.000017$ 0.000017

$ 0.00003
$ 0.00003$ 0.00003

--
----

--
----

-10.00%

-25.00%

-48.58%

-48.58%

Harga aktual HUMP AI (HUMP) adalah $ 0.000018. Selama 24 jam terakhir, HUMP diperdagangkan antara low $ 0.000017 dan high $ 0.00003, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHUMP adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HUMP telah berubah sebesar -10.00% selama 1 jam terakhir, -25.00% selama 24 jam, dan -48.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar HUMP AI (HUMP)

--
----

$ 6.12K
$ 6.12K$ 6.12K

$ 90.00K
$ 90.00K$ 90.00K

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar HUMP AI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 6.12K. Suplai beredar HUMP adalah --, dan total suplainya sebesar 5000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 90.00K.

Riwayat Harga HUMP AI (HUMP) USD

Pantau perubahan harga HUMP AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000006-25.00%
30 Days$ -0.000023-56.10%
60 Hari$ -0.024982-99.93%
90 Hari$ -0.024982-99.93%
Perubahan Harga HUMP AI Hari Ini

Hari ini, HUMP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000006 (-25.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga HUMP AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000023 (-56.10%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga HUMP AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HUMP terlihat mengalami perubahan $ -0.024982 (-99.93%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga HUMP AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.024982 (-99.93%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari HUMP AI (HUMP)?

Lihat halaman Riwayat Harga HUMP AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan HUMP AI (HUMP)

HUMP AI adalah ekosistem GameFi yang disempurnakan dengan AI, dibangun di sekitar karakter ikonis — Humpty Dumpty. Dirancang untuk gelombang pengguna Telegram generasi berikutnya, platform ini menggunakan agen AI cerdas untuk memvalidasi gameplay, menyesuaikan tingkat kesulitan, dan memberi penghargaan atas partisipasi pengguna. Tanpa perlu mengunduh atau menggunakan dompet untuk memulai, pengguna dapat berinteraksi melalui Mini-App Telegram yang interaktif, menyelesaikan misi, mendapatkan token, dan naik peringkat secara real-time.

HUMP AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi HUMP AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HUMP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang HUMP AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli HUMP AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga HUMP AI (USD)

Berapa nilai HUMP AI (HUMP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HUMP AI (HUMP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HUMP AI.

Cek prediksi harga HUMP AI sekarang!

Tokenomi HUMP AI (HUMP)

Memahami tokenomi HUMP AI (HUMP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HUMP sekarang!

Cara membeli HUMP AI (HUMP)

Ingin mengetahui cara membeli HUMP AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli HUMP AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HUMP ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya HUMP AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HUMP AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi HUMP AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HUMP AI

Berapa nilai HUMP AI (HUMP) hari ini?
Harga live HUMP dalam USD adalah 0.000018 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HUMP ke USD saat ini?
Harga HUMP ke USD saat ini adalah $ 0.000018. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar HUMP AI?
Kapitalisasi pasar HUMP adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HUMP?
Suplai beredar HUMP adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HUMP?
HUMP mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HUMP?
HUMP mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan HUMP?
Volume perdagangan 24 jam live HUMP adalah $ 6.12K USD.
Akankah harga HUMP naik lebih tinggi tahun ini?
HUMP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HUMP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:33:49 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

