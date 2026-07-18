Analisis Teknis Internet Computer (ICP) Hari Ini Halaman Analisis Internet Computer menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ICP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Internet Computer di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Internet Computer (ICP) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $2.162 -- -0.05% -0.56% -10.41%

Indikator Teknikal Internet Computer

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Internet Computer di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 2 Beli 17 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 2.1623 2.1616 R2 2.1616 2.1612 R1 2.1613 2.161 PP 2.1606 2.1606 S1 2.1603 2.1602 S2 2.1596 2.16 S3 2.1593 2.1596

Sinyal Pasar Internet Computer Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.48M $11.58 M $11.09 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.13M Pembelian Aktif 3 Hari $1.93 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.81 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.37M Pembelian Aktif 7 Hari $4.87 M Penjualan Aktif 7 Hari $4.50 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Internet Computer Aliran Masuk Bersih Harga ICPUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 2.16 2026-07-27 $0.15 M 2.15 2026-07-26 -$0.19 M 2.18 2026-07-25 $0.14 M 2.14 2026-07-24 -$0.18 M 2.15 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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