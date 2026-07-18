Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Internet Computer, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Internet Computer, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang ICP

Info Harga ICP

Penjelasan ICP

Whitepaper ICP

Situs Web Resmi ICP

Tokenomi ICP

Prakiraan Harga ICP

Riwayat ICP

Panduan Membeli ICP

Konverter ICP ke Mata Uang Fiat

Spot ICP

Futures USDT-M ICP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Internet Computer (ICP) Hari Ini

Analisis Teknis Internet Computer (ICP) Hari Ini

Halaman Analisis Internet Computer menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ICP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Internet Computer di bawah ini.

Perubahan Harga Internet Computer (ICP)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$2.162---0.05%-0.56%-10.41%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Internet Computer

Indikator Teknikal Internet Computer

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Internet Computer di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 2
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
2.1623
2.1616
R2
2.1616
2.1612
R1
2.1613
2.161
PP
2.1606
2.1606
S1
2.1603
2.1602
S2
2.1596
2.16
S3
2.1593
2.1596

Sinyal Pasar Internet Computer

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.48M
$11.58 M
$11.09 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.13M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.93 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.81 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.37M
Pembelian Aktif 7 Hari
$4.87 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$4.50 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Internet Computer

Aliran Masuk BersihHarga ICPUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M2.16
2026-07-27$0.15 M2.15
2026-07-26-$0.19 M2.18
2026-07-25$0.14 M2.14
2026-07-24-$0.18 M2.15

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Internet Computer Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Internet Computer (ICP) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Internet Computer secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ICP/USDT
$2.164
$2.164$2.164
0.00%
0.00% (USDT)
ICP/USDC
$2.163
$2.163$2.163
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator ICP ke USD

Jumlah

ICP
ICP
USD
USD

1 ICP = 2.162 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.