Apa yang dimaksud dengan Kiba Inu (KIBA)

Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.

Kiba Inu tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kiba Inu Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa KIBA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Kiba Inu di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kiba Inu dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kiba Inu (USD)

Berapa nilai Kiba Inu (KIBA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kiba Inu (KIBA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kiba Inu.

Tokenomi Kiba Inu (KIBA)

Memahami tokenomi Kiba Inu (KIBA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KIBA sekarang!

Cara membeli Kiba Inu (KIBA)

Ingin mengetahui cara membeli Kiba Inu? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kiba Inu di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KIBA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Kiba Inu

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kiba Inu, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kiba Inu Berapa nilai Kiba Inu (KIBA) hari ini? Harga live KIBA dalam USD adalah 0.0000004902 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KIBA ke USD saat ini? $ 0.0000004902 . Cobalah Harga KIBA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Kiba Inu? Kapitalisasi pasar KIBA adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KIBA? Suplai beredar KIBA adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KIBA? KIBA mencapai harga ATH sebesar 0.00009215731205006 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KIBA? KIBA mencapai harga ATL 0.000000138837383056 USD . Berapa volume perdagangan KIBA? Volume perdagangan 24 jam live KIBA adalah $ 162.90 USD . Akankah harga KIBA naik lebih tinggi tahun ini? KIBA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KIBA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Kiba Inu (KIBA)

