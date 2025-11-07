BursaDEX+
Harga live Kiba Inu hari ini adalah 0.0000004902 USD. Lacak informasi harga aktual KIBA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KIBA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 KIBA ke USD:

$0.0000004902
-4.22%1D
USD
Grafik Harga Live Kiba Inu (KIBA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:56:02 (UTC+8)

Informasi Harga Kiba Inu (KIBA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000004143
Low 24 Jam
$ 0.0000005118
High 24 Jam

$ 0.0000004143
$ 0.0000005118
$ 0.00009215731205006
$ 0.000000138837383056
0.00%

-4.22%

-5.35%

-5.35%

Harga aktual Kiba Inu (KIBA) adalah $ 0.0000004902. Selama 24 jam terakhir, KIBA diperdagangkan antara low $ 0.0000004143 dan high $ 0.0000005118, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKIBA adalah $ 0.00009215731205006, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000138837383056.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KIBA telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -4.22% selama 24 jam, dan -5.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kiba Inu (KIBA)

No.5136

$ 0.00
$ 162.90
$ 490.20K
0.00
1,000,000,000,000
826,909,234,639
0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Kiba Inu saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 162.90. Suplai beredar KIBA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 826909234639. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 490.20K.

Riwayat Harga Kiba Inu (KIBA) USD

Pantau perubahan harga Kiba Inu untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000021598-4.22%
30 Days$ -0.0000004413-47.38%
60 Hari$ -0.0000003997-44.92%
90 Hari$ -0.0000001955-28.52%
Perubahan Harga Kiba Inu Hari Ini

Hari ini, KIBA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000000021598 (-4.22%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Kiba Inu 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000004413 (-47.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Kiba Inu 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KIBA terlihat mengalami perubahan $ -0.0000003997 (-44.92%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Kiba Inu 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000001955 (-28.52%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Kiba Inu (KIBA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Kiba Inu sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Kiba Inu (KIBA)

Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.

Kiba Inu tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kiba Inu Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KIBA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Kiba Inu di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kiba Inu dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kiba Inu (USD)

Berapa nilai Kiba Inu (KIBA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kiba Inu (KIBA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kiba Inu.

Cek prediksi harga Kiba Inu sekarang!

Tokenomi Kiba Inu (KIBA)

Memahami tokenomi Kiba Inu (KIBA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KIBA sekarang!

Cara membeli Kiba Inu (KIBA)

Ingin mengetahui cara membeli Kiba Inu? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kiba Inu di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KIBA ke Mata Uang Lokal

1 Kiba Inu(KIBA) ke VND
0.012899613
1 Kiba Inu(KIBA) ke AUD
A$0.000000754908
1 Kiba Inu(KIBA) ke GBP
0.000000372552
1 Kiba Inu(KIBA) ke EUR
0.000000421572
1 Kiba Inu(KIBA) ke USD
$0.0000004902
1 Kiba Inu(KIBA) ke MYR
RM0.000002049036
1 Kiba Inu(KIBA) ke TRY
0.00002063742
1 Kiba Inu(KIBA) ke JPY
¥0.0000750006
1 Kiba Inu(KIBA) ke ARS
ARS$0.000711461574
1 Kiba Inu(KIBA) ke RUB
0.000039823848
1 Kiba Inu(KIBA) ke INR
0.000043466034
1 Kiba Inu(KIBA) ke IDR
Rp0.008169996732
1 Kiba Inu(KIBA) ke PHP
0.000028936506
1 Kiba Inu(KIBA) ke EGP
￡E.0.000023181558
1 Kiba Inu(KIBA) ke BRL
R$0.000002617668
1 Kiba Inu(KIBA) ke CAD
C$0.000000691182
1 Kiba Inu(KIBA) ke BDT
0.000059809302
1 Kiba Inu(KIBA) ke NGN
0.000705319368
1 Kiba Inu(KIBA) ke COP
$0.001878157182
1 Kiba Inu(KIBA) ke ZAR
R.0.000008509872
1 Kiba Inu(KIBA) ke UAH
0.000020617812
1 Kiba Inu(KIBA) ke TZS
T.Sh.0.0012044214
1 Kiba Inu(KIBA) ke VES
Bs0.0001093146
1 Kiba Inu(KIBA) ke CLP
$0.0004617684
1 Kiba Inu(KIBA) ke PKR
Rs0.000138550128
1 Kiba Inu(KIBA) ke KZT
0.000257859906
1 Kiba Inu(KIBA) ke THB
฿0.00001588248
1 Kiba Inu(KIBA) ke TWD
NT$0.000015191298
1 Kiba Inu(KIBA) ke AED
د.إ0.000001799034
1 Kiba Inu(KIBA) ke CHF
Fr0.00000039216
1 Kiba Inu(KIBA) ke HKD
HK$0.000003808854
1 Kiba Inu(KIBA) ke AMD
֏0.00018745248
1 Kiba Inu(KIBA) ke MAD
.د.م0.000004563762
1 Kiba Inu(KIBA) ke MXN
$0.000009103014
1 Kiba Inu(KIBA) ke SAR
ريال0.00000183825
1 Kiba Inu(KIBA) ke ETB
Br0.000075240798
1 Kiba Inu(KIBA) ke KES
KSh0.000063304428
1 Kiba Inu(KIBA) ke JOD
د.أ0.0000003475518
1 Kiba Inu(KIBA) ke PLN
0.000001803936
1 Kiba Inu(KIBA) ke RON
лв0.00000215688
1 Kiba Inu(KIBA) ke SEK
kr0.000004686312
1 Kiba Inu(KIBA) ke BGN
лв0.000000828438
1 Kiba Inu(KIBA) ke HUF
Ft0.000163888566
1 Kiba Inu(KIBA) ke CZK
0.000010338318
1 Kiba Inu(KIBA) ke KWD
د.ك0.0000001500012
1 Kiba Inu(KIBA) ke ILS
0.000001602954
1 Kiba Inu(KIBA) ke BOB
Bs0.00000338238
1 Kiba Inu(KIBA) ke AZN
0.00000083334
1 Kiba Inu(KIBA) ke TJS
SM0.000004519644
1 Kiba Inu(KIBA) ke GEL
0.000001328442
1 Kiba Inu(KIBA) ke AOA
Kz0.00044725848
1 Kiba Inu(KIBA) ke BHD
.د.ب0.0000001843152
1 Kiba Inu(KIBA) ke BMD
$0.0000004902
1 Kiba Inu(KIBA) ke DKK
kr0.000003166692
1 Kiba Inu(KIBA) ke HNL
L0.000012882456
1 Kiba Inu(KIBA) ke MUR
0.0000225492
1 Kiba Inu(KIBA) ke NAD
$0.000008514774
1 Kiba Inu(KIBA) ke NOK
kr0.00000500004
1 Kiba Inu(KIBA) ke NZD
$0.000000867654
1 Kiba Inu(KIBA) ke PAB
B/.0.0000004902
1 Kiba Inu(KIBA) ke PGK
K0.000002093154
1 Kiba Inu(KIBA) ke QAR
ر.ق0.000001784328
1 Kiba Inu(KIBA) ke RSD
дин.0.000049760202
1 Kiba Inu(KIBA) ke UZS
soʻm0.005835713352
1 Kiba Inu(KIBA) ke ALL
L0.000041113074
1 Kiba Inu(KIBA) ke ANG
ƒ0.000000877458
1 Kiba Inu(KIBA) ke AWG
ƒ0.00000088236
1 Kiba Inu(KIBA) ke BBD
$0.0000009804
1 Kiba Inu(KIBA) ke BAM
KM0.000000828438
1 Kiba Inu(KIBA) ke BIF
Fr0.0014455998
1 Kiba Inu(KIBA) ke BND
$0.00000063726
1 Kiba Inu(KIBA) ke BSD
$0.0000004902
1 Kiba Inu(KIBA) ke JMD
$0.00007860357
1 Kiba Inu(KIBA) ke KHR
0.001968672612
1 Kiba Inu(KIBA) ke KMF
Fr0.0002093154
1 Kiba Inu(KIBA) ke LAK
0.010656521526
1 Kiba Inu(KIBA) ke LKR
රු0.000149447274
1 Kiba Inu(KIBA) ke MDL
L0.000008387322
1 Kiba Inu(KIBA) ke MGA
Ar0.0022081059
1 Kiba Inu(KIBA) ke MOP
P0.0000039216
1 Kiba Inu(KIBA) ke MVR
0.00000754908
1 Kiba Inu(KIBA) ke MWK
MK0.00084956562
1 Kiba Inu(KIBA) ke MZN
MT0.00003134829
1 Kiba Inu(KIBA) ke NPR
रु0.00006946134
1 Kiba Inu(KIBA) ke PYG
0.0034764984
1 Kiba Inu(KIBA) ke RWF
Fr0.0007122606
1 Kiba Inu(KIBA) ke SBD
$0.000004029444
1 Kiba Inu(KIBA) ke SCR
0.000007382412
1 Kiba Inu(KIBA) ke SRD
$0.0000188727
1 Kiba Inu(KIBA) ke SVC
$0.000004284348
1 Kiba Inu(KIBA) ke SZL
L0.00000850497
1 Kiba Inu(KIBA) ke TMT
m0.0000017157
1 Kiba Inu(KIBA) ke TND
د.ت0.0000014505018
1 Kiba Inu(KIBA) ke TTD
$0.000003318654
1 Kiba Inu(KIBA) ke UGX
Sh0.0017137392
1 Kiba Inu(KIBA) ke XAF
Fr0.0002784336
1 Kiba Inu(KIBA) ke XCD
$0.00000132354
1 Kiba Inu(KIBA) ke XOF
Fr0.0002784336
1 Kiba Inu(KIBA) ke XPF
Fr0.0000504906
1 Kiba Inu(KIBA) ke BWP
P0.00000659319
1 Kiba Inu(KIBA) ke BZD
$0.000000985302
1 Kiba Inu(KIBA) ke CVE
$0.000046980768
1 Kiba Inu(KIBA) ke DJF
Fr0.0000872556
1 Kiba Inu(KIBA) ke DOP
$0.00003151986
1 Kiba Inu(KIBA) ke DZD
د.ج0.000063961296
1 Kiba Inu(KIBA) ke FJD
$0.000001117656
1 Kiba Inu(KIBA) ke GNF
Fr0.004262289
1 Kiba Inu(KIBA) ke GTQ
Q0.000003754932
1 Kiba Inu(KIBA) ke GYD
$0.000102530232
1 Kiba Inu(KIBA) ke ISK
kr0.0000617652

Sumber Daya Kiba Inu

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kiba Inu, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Kiba Inu
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kiba Inu

Berapa nilai Kiba Inu (KIBA) hari ini?
Harga live KIBA dalam USD adalah 0.0000004902 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KIBA ke USD saat ini?
Harga KIBA ke USD saat ini adalah $ 0.0000004902. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kiba Inu?
Kapitalisasi pasar KIBA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KIBA?
Suplai beredar KIBA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KIBA?
KIBA mencapai harga ATH sebesar 0.00009215731205006 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KIBA?
KIBA mencapai harga ATL 0.000000138837383056 USD.
Berapa volume perdagangan KIBA?
Volume perdagangan 24 jam live KIBA adalah $ 162.90 USD.
Akankah harga KIBA naik lebih tinggi tahun ini?
KIBA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KIBA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Kiba Inu (KIBA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator KIBA ke USD

Jumlah

KIBA
KIBA
USD
USD

1 KIBA = 0.000000 USD

Perdagangkan KIBA

KIBA/USDT
$0.0000004902
-4.22%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

