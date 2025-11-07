BursaDEX+
Harga live KILT Protocol hari ini adalah 0.00368 USD. Lacak informasi harga aktual KILT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KILT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga KILT Protocol(KILT)

Harga Live 1 KILT ke USD:

$0.00368
-3.15%1D
USD
Grafik Harga Live KILT Protocol (KILT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:51:36 (UTC+8)

Informasi Harga KILT Protocol (KILT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00354
Low 24 Jam
$ 0.004
High 24 Jam

$ 0.00354
$ 0.004
$ 0.024061289716184094
$ 0.003569685164169707
-0.28%

-3.15%

-38.88%

-38.88%

Harga aktual KILT Protocol (KILT) adalah $ 0.00368. Selama 24 jam terakhir, KILT diperdagangkan antara low $ 0.00354 dan high $ 0.004, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKILT adalah $ 0.024061289716184094, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003569685164169707.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KILT telah berubah sebesar -0.28% selama 1 jam terakhir, -3.15% selama 24 jam, dan -38.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar KILT Protocol (KILT)

No.2276

$ 695.04K
$ 2.13K
$ 1.07M
188.87M
290,560,000
290,560,000
65.00%

BASE

Kapitalisasi Pasar KILT Protocol saat ini adalah $ 695.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.13K. Suplai beredar KILT adalah 188.87M, dan total suplainya sebesar 290560000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.07M.

Riwayat Harga KILT Protocol (KILT) USD

Pantau perubahan harga KILT Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001197-3.15%
30 Days$ -0.00596-61.83%
60 Hari$ -0.00932-71.70%
90 Hari$ -0.01345-78.52%
Perubahan Harga KILT Protocol Hari Ini

Hari ini, KILT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001197 (-3.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga KILT Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00596 (-61.83%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga KILT Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KILT terlihat mengalami perubahan $ -0.00932 (-71.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga KILT Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01345 (-78.52%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari KILT Protocol (KILT)?

Lihat halaman Riwayat Harga KILT Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan KILT Protocol (KILT)

KILT Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi KILT Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KILT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang KILT Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli KILT Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga KILT Protocol (USD)

Berapa nilai KILT Protocol (KILT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda KILT Protocol (KILT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk KILT Protocol.

Cek prediksi harga KILT Protocol sekarang!

Tokenomi KILT Protocol (KILT)

Memahami tokenomi KILT Protocol (KILT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KILT sekarang!

Cara membeli KILT Protocol (KILT)

Ingin mengetahui cara membeli KILT Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli KILT Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KILT ke Mata Uang Lokal

1 KILT Protocol(KILT) ke VND
96.8392
1 KILT Protocol(KILT) ke AUD
A$0.0056672
1 KILT Protocol(KILT) ke GBP
0.0027968
1 KILT Protocol(KILT) ke EUR
0.0031648
1 KILT Protocol(KILT) ke USD
$0.00368
1 KILT Protocol(KILT) ke MYR
RM0.0153456
1 KILT Protocol(KILT) ke TRY
0.155296
1 KILT Protocol(KILT) ke JPY
¥0.56304
1 KILT Protocol(KILT) ke ARS
ARS$5.3410416
1 KILT Protocol(KILT) ke RUB
0.299
1 KILT Protocol(KILT) ke INR
0.3263056
1 KILT Protocol(KILT) ke IDR
Rp61.3333088
1 KILT Protocol(KILT) ke PHP
0.2171936
1 KILT Protocol(KILT) ke EGP
￡E.0.1740272
1 KILT Protocol(KILT) ke BRL
R$0.019688
1 KILT Protocol(KILT) ke CAD
C$0.0051888
1 KILT Protocol(KILT) ke BDT
0.4489968
1 KILT Protocol(KILT) ke NGN
5.2949312
1 KILT Protocol(KILT) ke COP
$14.0995888
1 KILT Protocol(KILT) ke ZAR
R.0.0639216
1 KILT Protocol(KILT) ke UAH
0.1547808
1 KILT Protocol(KILT) ke TZS
T.Sh.9.04176
1 KILT Protocol(KILT) ke VES
Bs0.83536
1 KILT Protocol(KILT) ke CLP
$3.47024
1 KILT Protocol(KILT) ke PKR
Rs1.0401152
1 KILT Protocol(KILT) ke KZT
1.9357904
1 KILT Protocol(KILT) ke THB
฿0.1191584
1 KILT Protocol(KILT) ke TWD
NT$0.1140064
1 KILT Protocol(KILT) ke AED
د.إ0.0135056
1 KILT Protocol(KILT) ke CHF
Fr0.002944
1 KILT Protocol(KILT) ke HKD
HK$0.0285936
1 KILT Protocol(KILT) ke AMD
֏1.407232
1 KILT Protocol(KILT) ke MAD
.د.م0.034224
1 KILT Protocol(KILT) ke MXN
$0.0683744
1 KILT Protocol(KILT) ke SAR
ريال0.0138
1 KILT Protocol(KILT) ke ETB
Br0.5663152
1 KILT Protocol(KILT) ke KES
KSh0.4752352
1 KILT Protocol(KILT) ke JOD
د.أ0.00260912
1 KILT Protocol(KILT) ke PLN
0.0135424
1 KILT Protocol(KILT) ke RON
лв0.016192
1 KILT Protocol(KILT) ke SEK
kr0.0352176
1 KILT Protocol(KILT) ke BGN
лв0.0062192
1 KILT Protocol(KILT) ke HUF
Ft1.2319904
1 KILT Protocol(KILT) ke CZK
0.0776112
1 KILT Protocol(KILT) ke KWD
د.ك0.00112608
1 KILT Protocol(KILT) ke ILS
0.0120336
1 KILT Protocol(KILT) ke BOB
Bs0.025392
1 KILT Protocol(KILT) ke AZN
0.006256
1 KILT Protocol(KILT) ke TJS
SM0.0339296
1 KILT Protocol(KILT) ke GEL
0.0099728
1 KILT Protocol(KILT) ke AOA
Kz3.3730512
1 KILT Protocol(KILT) ke BHD
.د.ب0.00138736
1 KILT Protocol(KILT) ke BMD
$0.00368
1 KILT Protocol(KILT) ke DKK
kr0.0238096
1 KILT Protocol(KILT) ke HNL
L0.0969312
1 KILT Protocol(KILT) ke MUR
0.1690592
1 KILT Protocol(KILT) ke NAD
$0.0639216
1 KILT Protocol(KILT) ke NOK
kr0.0374992
1 KILT Protocol(KILT) ke NZD
$0.0065136
1 KILT Protocol(KILT) ke PAB
B/.0.00368
1 KILT Protocol(KILT) ke PGK
K0.015456
1 KILT Protocol(KILT) ke QAR
ر.ق0.0133952
1 KILT Protocol(KILT) ke RSD
дин.0.3737776
1 KILT Protocol(KILT) ke UZS
soʻm44.3373392
1 KILT Protocol(KILT) ke ALL
L0.308568
1 KILT Protocol(KILT) ke ANG
ƒ0.0065872
1 KILT Protocol(KILT) ke AWG
ƒ0.006624
1 KILT Protocol(KILT) ke BBD
$0.00736
1 KILT Protocol(KILT) ke BAM
KM0.0062192
1 KILT Protocol(KILT) ke BIF
Fr10.85232
1 KILT Protocol(KILT) ke BND
$0.004784
1 KILT Protocol(KILT) ke BSD
$0.00368
1 KILT Protocol(KILT) ke JMD
$0.590088
1 KILT Protocol(KILT) ke KHR
14.7791008
1 KILT Protocol(KILT) ke KMF
Fr1.5456
1 KILT Protocol(KILT) ke LAK
79.9999984
1 KILT Protocol(KILT) ke LKR
රු1.1219216
1 KILT Protocol(KILT) ke MDL
L0.06256
1 KILT Protocol(KILT) ke MGA
Ar16.57656
1 KILT Protocol(KILT) ke MOP
P0.02944
1 KILT Protocol(KILT) ke MVR
0.056672
1 KILT Protocol(KILT) ke MWK
MK6.3888848
1 KILT Protocol(KILT) ke MZN
MT0.235336
1 KILT Protocol(KILT) ke NPR
रु0.521456
1 KILT Protocol(KILT) ke PYG
26.09856
1 KILT Protocol(KILT) ke RWF
Fr5.33968
1 KILT Protocol(KILT) ke SBD
$0.0302864
1 KILT Protocol(KILT) ke SCR
0.05152
1 KILT Protocol(KILT) ke SRD
$0.14168
1 KILT Protocol(KILT) ke SVC
$0.0321632
1 KILT Protocol(KILT) ke SZL
L0.0638848
1 KILT Protocol(KILT) ke TMT
m0.01288
1 KILT Protocol(KILT) ke TND
د.ت0.01088912
1 KILT Protocol(KILT) ke TTD
$0.0249136
1 KILT Protocol(KILT) ke UGX
Sh12.86528
1 KILT Protocol(KILT) ke XAF
Fr2.09024
1 KILT Protocol(KILT) ke XCD
$0.009936
1 KILT Protocol(KILT) ke XOF
Fr2.09024
1 KILT Protocol(KILT) ke XPF
Fr0.37904
1 KILT Protocol(KILT) ke BWP
P0.049496
1 KILT Protocol(KILT) ke BZD
$0.0073968
1 KILT Protocol(KILT) ke CVE
$0.3526912
1 KILT Protocol(KILT) ke DJF
Fr0.65136
1 KILT Protocol(KILT) ke DOP
$0.2366608
1 KILT Protocol(KILT) ke DZD
د.ج0.4801664
1 KILT Protocol(KILT) ke FJD
$0.0083904
1 KILT Protocol(KILT) ke GNF
Fr31.9976
1 KILT Protocol(KILT) ke GTQ
Q0.0281888
1 KILT Protocol(KILT) ke GYD
$0.7697088
1 KILT Protocol(KILT) ke ISK
kr0.46368

Sumber Daya KILT Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai KILT Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi KILT Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KILT Protocol

Berapa nilai KILT Protocol (KILT) hari ini?
Harga live KILT dalam USD adalah 0.00368 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KILT ke USD saat ini?
Harga KILT ke USD saat ini adalah $ 0.00368. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar KILT Protocol?
Kapitalisasi pasar KILT adalah $ 695.04K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KILT?
Suplai beredar KILT adalah 188.87M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KILT?
KILT mencapai harga ATH sebesar 0.024061289716184094 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KILT?
KILT mencapai harga ATL 0.003569685164169707 USD.
Berapa volume perdagangan KILT?
Volume perdagangan 24 jam live KILT adalah $ 2.13K USD.
Akankah harga KILT naik lebih tinggi tahun ini?
KILT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KILT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:51:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

