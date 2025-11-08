Harga live KitKat hari ini adalah 0.0007043 USD. Kapitalisasi pasar KITKAT adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual KITKAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live KitKat hari ini adalah 0.0007043 USD. Kapitalisasi pasar KITKAT adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual KITKAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live KitKat (KITKAT) hari ini adalah $ 0.0007043, dengan perubahan 9.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KITKAT ke USD saat ini adalah $ 0.0007043 per KITKAT.
KitKat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- KITKAT. Selama 24 jam terakhir, KITKAT diperdagangkan antara $ 0.00065 (low) dan $ 0.00087 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.
Dalam kinerja jangka pendek, KITKAT bergerak +7.93% dalam satu jam terakhir dan +76.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 61.79K.
Informasi Pasar KitKat (KITKAT)
--
----
$ 61.79K
$ 704.30K
--
----
1,000,000,000
SOL
Kapitalisasi Pasar KitKat saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 61.79K. Suplai beredar KITKAT adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 704.30K.
Riwayat Harga KitKat USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00065
Low 24 Jam
$ 0.00087
High 24 Jam
$ 0.00065
$ 0.00087
--
----
--
----
+7.93%
-9.13%
+76.07%
+76.07%
Riwayat Harga KitKat (KITKAT) USD
Pantau perubahan harga KitKat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ -0.000070849
-9.13%
30 Days
$ +0.0003043
+76.07%
60 Hari
$ +0.0003043
+76.07%
90 Hari
$ +0.0003043
+76.07%
Perubahan Harga KitKat Hari Ini
Hari ini, KITKAT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000070849 (-9.13%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Perubahan Harga KitKat 30 Hari
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0003043 (+76.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Perubahan Harga KitKat 60 Hari
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KITKAT terlihat mengalami perubahan $ +0.0003043 (+76.07%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Perubahan Harga KitKat 90 Hari
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0003043 (+76.07%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari KitKat (KITKAT)?
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk KitKat, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Faktor apa saja yang memengaruhi harga KitKat?
KitKat (KITKAT) cryptocurrency prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher trading activity typically leads to increased price volatility and potential price movements.
Supply and Demand: The token's circulating supply versus market demand directly affects pricing dynamics.
Community Support: Active community engagement and social media presence can drive adoption and price appreciation.
Exchange Listings: Being listed on major exchanges increases accessibility and liquidity, potentially boosting prices.
Partnerships: Strategic collaborations or integrations can enhance utility and market confidence.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and government policies affect investor confidence across all tokens.
Market Manipulation: Due to potentially lower market cap, KITKAT may be more susceptible to whale movements and pump-and-dump schemes.
Utility and Use Cases: Real-world applications and token functionality influence long-term value proposition.
Competition: Performance relative to other meme coins and similar projects impacts market positioning.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions and price predictions.
Mengapa orang ingin tahu harga KitKat hari ini?
People want to know KitKat (KITKAT) token price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio value, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and market movements.
Prediksi Harga untuk KitKat
Prediksi Harga KitKat (KITKAT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KITKAT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga KitKat (KITKAT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga KitKat berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga KitKat yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga KITKAT untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga KitKat.
Cara membeli & berinvestasi KitKat di Indonesia
Siap untuk memulai kripto dengan KitKat? Pembelian KITKAT dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli KitKat. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian KitKat (KITKAT) Anda.
Langkah 1
Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC
Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5
Selesaikan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan KitKat akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Hal yang bisa Anda lakukan dengan KitKat
Dengan memiliki KitKat, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
Dengan membeli KitKat (KITKAT) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KitKat
Berapa nilai 1 KitKat pada tahun 2030?
Jika KitKat tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga KitKat tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga KitKat hari ini?
Harga KitKat hari ini adalah $ 0.0007043. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah KitKat masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
KitKat tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi KITKAT, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian KitKat di Indonesia?
KitKat senilai $ 61.79K diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga KitKat saat ini di Indonesia?
Harga live KITKAT diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga KitKat terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga KITKAT untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga KitKat di Indonesia?
Harga KITKAT dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
103,526.36
+2.70%
ETH
3,445.31
+4.48%
SOL
162.41
+4.50%
COAI
1.161
+6.25%
USDC
1.0003
-0.02%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk KITKAT di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan KITKAT/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga KitKat bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga KitKat akan naik tahun ini?
Harga KitKat mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga KitKat (KITKAT) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 07:34:41 (UTC+8)
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.