Harga KitKat Hari Ini

Harga live KitKat (KITKAT) hari ini adalah $ 0.0007043, dengan perubahan 9.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KITKAT ke USD saat ini adalah $ 0.0007043 per KITKAT.

KitKat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- KITKAT. Selama 24 jam terakhir, KITKAT diperdagangkan antara $ 0.00065 (low) dan $ 0.00087 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, KITKAT bergerak +7.93% dalam satu jam terakhir dan +76.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 61.79K.

Informasi Pasar KitKat (KITKAT)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 61.79K$ 61.79K $ 61.79K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 704.30K$ 704.30K $ 704.30K Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar KitKat saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 61.79K. Suplai beredar KITKAT adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 704.30K.