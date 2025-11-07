BursaDEX+
Harga live Torch of Liberty hari ini adalah 0.02706 USD. Lacak informasi harga aktual LIBERTY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LIBERTY dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Torch of Liberty(LIBERTY)

$0.02706
-0.36%1D
Grafik Harga Live Torch of Liberty (LIBERTY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:53:22 (UTC+8)

Informasi Harga Torch of Liberty (LIBERTY) (USD)

$ 0.02503
Low 24 Jam
$ 0.02767
High 24 Jam

$ 0.14452529982945186
$ 0.014208785126696658
-0.36%

-23.24%

-23.24%

Harga aktual Torch of Liberty (LIBERTY) adalah $ 0.02706. Selama 24 jam terakhir, LIBERTY diperdagangkan antara low $ 0.02503 dan high $ 0.02767, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLIBERTY adalah $ 0.14452529982945186, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.014208785126696658.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LIBERTY telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.36% selama 24 jam, dan -23.24% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Torch of Liberty (LIBERTY)

$ 27.06M
$ 27.06M$ 27.06M

$ 55.21K
$ 55.21K$ 55.21K

$ 27.06M
$ 27.06M$ 27.06M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Torch of Liberty saat ini adalah $ 27.06M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.21K. Suplai beredar LIBERTY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.06M.

Riwayat Harga Torch of Liberty (LIBERTY) USD

Pantau perubahan harga Torch of Liberty untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000978-0.36%
30 Days$ -0.01033-27.63%
60 Hari$ -0.05801-68.20%
90 Hari$ -0.07373-73.16%
Perubahan Harga Torch of Liberty Hari Ini

Hari ini, LIBERTY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000978 (-0.36%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Torch of Liberty 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01033 (-27.63%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Torch of Liberty 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LIBERTY terlihat mengalami perubahan $ -0.05801 (-68.20%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Torch of Liberty 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.07373 (-73.16%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Torch of Liberty (LIBERTY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Torch of Liberty sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Torch of Liberty (LIBERTY)

$Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will.

Torch of Liberty tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Torch of Liberty Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LIBERTY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Torch of Liberty di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Torch of Liberty dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Torch of Liberty (USD)

Berapa nilai Torch of Liberty (LIBERTY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Torch of Liberty (LIBERTY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Torch of Liberty.

Cek prediksi harga Torch of Liberty sekarang!

Tokenomi Torch of Liberty (LIBERTY)

Memahami tokenomi Torch of Liberty (LIBERTY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LIBERTY sekarang!

Cara membeli Torch of Liberty (LIBERTY)

Ingin mengetahui cara membeli Torch of Liberty? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Torch of Liberty di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LIBERTY ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Torch of Liberty

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Torch of Liberty, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Torch of Liberty
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Torch of Liberty

Berapa nilai Torch of Liberty (LIBERTY) hari ini?
Harga live LIBERTY dalam USD adalah 0.02706 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LIBERTY ke USD saat ini?
Harga LIBERTY ke USD saat ini adalah $ 0.02706. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Torch of Liberty?
Kapitalisasi pasar LIBERTY adalah $ 27.06M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LIBERTY?
Suplai beredar LIBERTY adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LIBERTY?
LIBERTY mencapai harga ATH sebesar 0.14452529982945186 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LIBERTY?
LIBERTY mencapai harga ATL 0.014208785126696658 USD.
Berapa volume perdagangan LIBERTY?
Volume perdagangan 24 jam live LIBERTY adalah $ 55.21K USD.
Akankah harga LIBERTY naik lebih tinggi tahun ini?
LIBERTY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LIBERTY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

