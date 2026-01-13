Harga live Mia Ko hari ini adalah 0.004873 USD. Kapitalisasi pasar MIA adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual MIA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Mia Ko hari ini adalah 0.004873 USD. Kapitalisasi pasar MIA adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual MIA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live Mia Ko (MIA) hari ini adalah $ 0.004873, dengan perubahan 24.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIA ke USD saat ini adalah $ 0.004873 per MIA.
Mia Ko saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- MIA. Selama 24 jam terakhir, MIA diperdagangkan antara $ 0.003576 (low) dan $ 0.005874 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.
Dalam kinerja jangka pendek, MIA bergerak +0.06% dalam satu jam terakhir dan +387.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.31K.
Informasi Pasar Mia Ko (MIA)
SOL
Kapitalisasi Pasar Mia Ko saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.31K. Suplai beredar MIA adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.
Riwayat Harga Mia Ko USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
$ 0.005874
$ 0.005874$ 0.005874
High 24 Jam
+0.06%
+24.40%
+387.30%
+387.30%
Riwayat Harga Mia Ko (MIA) USD
Pantau perubahan harga Mia Ko untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ +0.0009558
+24.40%
30 Days
$ +0.003873
+387.30%
60 Hari
$ +0.003873
+387.30%
90 Hari
$ +0.003873
+387.30%
Perubahan Harga Mia Ko Hari Ini
Hari ini, MIA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0009558 (+24.40%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Perubahan Harga Mia Ko 30 Hari
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.003873 (+387.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Perubahan Harga Mia Ko 60 Hari
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MIA terlihat mengalami perubahan $ +0.003873 (+387.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Perubahan Harga Mia Ko 90 Hari
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.003873 (+387.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Mia Ko (MIA)?
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Mia Ko, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Faktor apa saja yang memengaruhi harga Mia Ko?
Harga token MIA dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:
Sentimen Pasar: Tren pasar kripto secara keseluruhan serta kepercayaan investor sangat memengaruhi pergerakan harga MIA.
Penawaran & Permintaan: Peredaran token, volume perdagangan, dan perilaku pemegang token secara langsung memengaruhi dinamika harga.
Pengembangan Proyek: Pembaruan, kemitraan, kemajuan peta jalan, dan peningkatan teknis mendorong minat investor.
Berita Regulasi: Kebijakan pemerintah dan perubahan regulasi di pasar kripto menciptakan volatilitas harga.
Aktivitas Komunitas: Tingkat keterlibatan di media sosial, pertumbuhan komunitas, dan tingkat adopsi memengaruhi persepsi pasar.
Daftar di Bursa: Kemitraan baru dengan bursa meningkatkan aksesibilitas dan volume perdagangan.
Faktor Makro: Kondisi ekonomi global, inflasi, serta tren investasi institusional memengaruhi pasar kripto secara luas.
Mengapa orang ingin tahu harga Mia Ko hari ini?
Orang ingin mengetahui harga Mia Ko (MIA) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, melacak kinerja portofolio, mengidentifikasi tren pasar, menentukan waktu untuk melakukan order beli/jual, menilai peluang investasi, dan mengelola risiko eksposur dalam pasar kripto yang volatil.
Prediksi Harga untuk Mia Ko
Prediksi Harga Mia Ko (MIA) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MIA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Mia Ko (MIA) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)
Pada tahun 2040, harga Mia Ko berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu harga Mia Ko yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga MIA pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Mia Ko.
Cara membeli & berinvestasi Mia Ko di Indonesia
Siap untuk memulai kripto dengan Mia Ko? Pembelian MIA dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Mia Ko. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Mia Ko (MIA) Anda.
Langkah 1
Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC
Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5
Selesaikan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Mia Ko akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Hal yang bisa Anda lakukan dengan Mia Ko
Dengan memiliki Mia Ko, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
Jelajahi Pasar Spot MEXC
Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.
Perdagangan Futures
Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.
Launchpool MEXC
Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.
Prapasar MEXC
Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.
Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC
Dengan membeli Mia Ko (MIA) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mia Ko
Berapa nilai 1 Mia Ko pada tahun 2030?
Jika Mia Ko tumbuh dengan tingkat tahunan 5%, estimasi nilainya dapat mencapai sekitar -- pada tahun 2027, -- pada tahun 2030, -- pada tahun 2035, dan -- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual di masa depan akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkapnya di bawah untuk mengetahui analisis mendetail tahun demi tahun terkait potensi harga dan perkiraan ROI Mia Ko.
Berapa harga Mia Ko hari ini?
Harga Mia Ko hari ini adalah $ 0.004873. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Mia Ko masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Mia Ko tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi MIA, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Mia Ko di Indonesia?
Mia Ko senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Mia Ko saat ini di Indonesia?
Harga live MIA diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Mia Ko terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga MIA untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Mia Ko di Indonesia?
Harga MIA dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
91,235.75
-0.44%
ETH
3,099.77
-0.92%
SOL
139.23
-2.34%
XMR
596
+3.09%
XRP
2.0536
-1.93%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk MIA di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan MIA/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Mia Ko bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Mia Ko akan naik tahun ini?
Harga Mia Ko mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Mia Ko (MIA) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Mia Ko (MIA)
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
01-11 10:54:00
Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39
Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01
Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55
Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15
Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19
Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.