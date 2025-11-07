BursaDEX+
Harga live Morpheus Labs hari ini adalah 0.0002445 USD. Lacak informasi harga aktual MIND ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MIND dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Morpheus Labs(MIND)

Harga Live 1 MIND ke USD:

$0.0002445
-0.24%1D
USD
Grafik Harga Live Morpheus Labs (MIND)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:49:49 (UTC+8)

Informasi Harga Morpheus Labs (MIND) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001953
Low 24 Jam
$ 0.0002473
High 24 Jam

$ 0.0001953
$ 0.0002473
$ 0.030441705992138975
$ 0.00018525550231083
0.00%

-0.24%

-12.34%

-12.34%

Harga aktual Morpheus Labs (MIND) adalah $ 0.0002445. Selama 24 jam terakhir, MIND diperdagangkan antara low $ 0.0001953 dan high $ 0.0002473, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMIND adalah $ 0.030441705992138975, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00018525550231083.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MIND telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.24% selama 24 jam, dan -12.34% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Morpheus Labs (MIND)

No.2670

$ 334.04K
$ 365.32
$ 513.45K
1.37B
2,100,000,000
2,100,000,000
65.05%

ETH

Kapitalisasi Pasar Morpheus Labs saat ini adalah $ 334.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 365.32. Suplai beredar MIND adalah 1.37B, dan total suplainya sebesar 2100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 513.45K.

Riwayat Harga Morpheus Labs (MIND) USD

Pantau perubahan harga Morpheus Labs untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000588-0.24%
30 Days$ -0.0001854-43.13%
60 Hari$ -0.0001155-32.09%
90 Hari$ -0.0001365-35.83%
Perubahan Harga Morpheus Labs Hari Ini

Hari ini, MIND tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000000588 (-0.24%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Morpheus Labs 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0001854 (-43.13%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Morpheus Labs 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MIND terlihat mengalami perubahan $ -0.0001155 (-32.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Morpheus Labs 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0001365 (-35.83%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Morpheus Labs (MIND)?

Lihat halaman Riwayat Harga Morpheus Labs sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Morpheus Labs (MIND)

Morpheus Infrastructure Node (MIND) token emerges as a significant strategic initiative in the realm of Web3 transformation. Serving as a foundational element within the ecosystem, the MIND token stands as a key driver behind the growth of the Web3 landscape and the sustained creation of stakeholder value. Innovative Tokenomics Model for User Incentivization An innovative tokenomics model has been unveiled to incentivize active participation among platform users. This encompasses rewards for staking tokens, engaging in governance activities, and involvement in various community initiatives. This approach mirrors the commitment to fostering robust community engagement and cultivating lasting user loyalty. Expanding Services and Market Reach The introduction of the multi-utility MIND token broadens the platform's ability to cater to diverse market segments, thus amplifying its market reach. This strategic move paves the way for expansion into new markets and sectors, bolstering the platform's commercial presence and fortifying its position within the Web3 ecosystem. Alignment with Blockchain's Core Values The MIND token embodies the essence of decentralization, aligning seamlessly with the foundational tenets of blockchain technology. Users are empowered to leverage MIND tokens across a spectrum of services on the SEED platform, including the newly launched Smart Contract Studio, powered by AI, and Web3 Workflow Studio, which help automate and bridge applications between Web3 and Web2 environments. These innovative additions streamline user experiences, fostering seamless interactions and user-friendly interfaces.

Morpheus Labs tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Morpheus Labs Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MIND ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Morpheus Labs di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Morpheus Labs dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Morpheus Labs (USD)

Berapa nilai Morpheus Labs (MIND) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Morpheus Labs (MIND) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Morpheus Labs.

Cek prediksi harga Morpheus Labs sekarang!

Tokenomi Morpheus Labs (MIND)

Memahami tokenomi Morpheus Labs (MIND) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MIND sekarang!

Cara membeli Morpheus Labs (MIND)

Ingin mengetahui cara membeli Morpheus Labs? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Morpheus Labs di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MIND ke Mata Uang Lokal

1 Morpheus Labs(MIND) ke VND
6.4340175
1 Morpheus Labs(MIND) ke AUD
A$0.00037653
1 Morpheus Labs(MIND) ke GBP
0.00018582
1 Morpheus Labs(MIND) ke EUR
0.00021027
1 Morpheus Labs(MIND) ke USD
$0.0002445
1 Morpheus Labs(MIND) ke MYR
RM0.00102201
1 Morpheus Labs(MIND) ke TRY
0.010315455
1 Morpheus Labs(MIND) ke JPY
¥0.037164
1 Morpheus Labs(MIND) ke ARS
ARS$0.354859965
1 Morpheus Labs(MIND) ke RUB
0.01986318
1 Morpheus Labs(MIND) ke INR
0.021679815
1 Morpheus Labs(MIND) ke IDR
Rp4.07499837
1 Morpheus Labs(MIND) ke PHP
0.01441572
1 Morpheus Labs(MIND) ke EGP
￡E.0.01156485
1 Morpheus Labs(MIND) ke BRL
R$0.001308075
1 Morpheus Labs(MIND) ke CAD
C$0.000344745
1 Morpheus Labs(MIND) ke BDT
0.029831445
1 Morpheus Labs(MIND) ke NGN
0.35179638
1 Morpheus Labs(MIND) ke COP
$0.936779745
1 Morpheus Labs(MIND) ke ZAR
R.0.00424941
1 Morpheus Labs(MIND) ke UAH
0.01028367
1 Morpheus Labs(MIND) ke TZS
T.Sh.0.6007365
1 Morpheus Labs(MIND) ke VES
Bs0.0555015
1 Morpheus Labs(MIND) ke CLP
$0.2305635
1 Morpheus Labs(MIND) ke PKR
Rs0.06910548
1 Morpheus Labs(MIND) ke KZT
0.128614335
1 Morpheus Labs(MIND) ke THB
฿0.00791691
1 Morpheus Labs(MIND) ke TWD
NT$0.007577055
1 Morpheus Labs(MIND) ke AED
د.إ0.000897315
1 Morpheus Labs(MIND) ke CHF
Fr0.0001956
1 Morpheus Labs(MIND) ke HKD
HK$0.001899765
1 Morpheus Labs(MIND) ke AMD
֏0.0934968
1 Morpheus Labs(MIND) ke MAD
.د.م0.00227385
1 Morpheus Labs(MIND) ke MXN
$0.004540365
1 Morpheus Labs(MIND) ke SAR
ريال0.000916875
1 Morpheus Labs(MIND) ke ETB
Br0.037626105
1 Morpheus Labs(MIND) ke KES
KSh0.03157473
1 Morpheus Labs(MIND) ke JOD
د.أ0.0001733505
1 Morpheus Labs(MIND) ke PLN
0.00089976
1 Morpheus Labs(MIND) ke RON
лв0.0010758
1 Morpheus Labs(MIND) ke SEK
kr0.002339865
1 Morpheus Labs(MIND) ke BGN
лв0.000413205
1 Morpheus Labs(MIND) ke HUF
Ft0.08179992
1 Morpheus Labs(MIND) ke CZK
0.00515406
1 Morpheus Labs(MIND) ke KWD
د.ك0.000074817
1 Morpheus Labs(MIND) ke ILS
0.000799515
1 Morpheus Labs(MIND) ke BOB
Bs0.00168705
1 Morpheus Labs(MIND) ke AZN
0.00041565
1 Morpheus Labs(MIND) ke TJS
SM0.00225429
1 Morpheus Labs(MIND) ke GEL
0.000662595
1 Morpheus Labs(MIND) ke AOA
Kz0.224106255
1 Morpheus Labs(MIND) ke BHD
.د.ب0.000091932
1 Morpheus Labs(MIND) ke BMD
$0.0002445
1 Morpheus Labs(MIND) ke DKK
kr0.001581915
1 Morpheus Labs(MIND) ke HNL
L0.00644013
1 Morpheus Labs(MIND) ke MUR
0.011239665
1 Morpheus Labs(MIND) ke NAD
$0.004246965
1 Morpheus Labs(MIND) ke NOK
kr0.0024939
1 Morpheus Labs(MIND) ke NZD
$0.000432765
1 Morpheus Labs(MIND) ke PAB
B/.0.0002445
1 Morpheus Labs(MIND) ke PGK
K0.0010269
1 Morpheus Labs(MIND) ke QAR
ر.ق0.00088998
1 Morpheus Labs(MIND) ke RSD
дин.0.02483142
1 Morpheus Labs(MIND) ke UZS
soʻm2.945782455
1 Morpheus Labs(MIND) ke ALL
L0.020501325
1 Morpheus Labs(MIND) ke ANG
ƒ0.000437655
1 Morpheus Labs(MIND) ke AWG
ƒ0.0004401
1 Morpheus Labs(MIND) ke BBD
$0.000489
1 Morpheus Labs(MIND) ke BAM
KM0.000413205
1 Morpheus Labs(MIND) ke BIF
Fr0.7210305
1 Morpheus Labs(MIND) ke BND
$0.00031785
1 Morpheus Labs(MIND) ke BSD
$0.0002445
1 Morpheus Labs(MIND) ke JMD
$0.039205575
1 Morpheus Labs(MIND) ke KHR
0.98192667
1 Morpheus Labs(MIND) ke KMF
Fr0.10269
1 Morpheus Labs(MIND) ke LAK
5.315217285
1 Morpheus Labs(MIND) ke LKR
රු0.074540715
1 Morpheus Labs(MIND) ke MDL
L0.0041565
1 Morpheus Labs(MIND) ke MGA
Ar1.10135025
1 Morpheus Labs(MIND) ke MOP
P0.001956
1 Morpheus Labs(MIND) ke MVR
0.0037653
1 Morpheus Labs(MIND) ke MWK
MK0.424478895
1 Morpheus Labs(MIND) ke MZN
MT0.015635775
1 Morpheus Labs(MIND) ke NPR
रु0.03464565
1 Morpheus Labs(MIND) ke PYG
1.733994
1 Morpheus Labs(MIND) ke RWF
Fr0.3547695
1 Morpheus Labs(MIND) ke SBD
$0.002012235
1 Morpheus Labs(MIND) ke SCR
0.003528135
1 Morpheus Labs(MIND) ke SRD
$0.00941325
1 Morpheus Labs(MIND) ke SVC
$0.00213693
1 Morpheus Labs(MIND) ke SZL
L0.00424452
1 Morpheus Labs(MIND) ke TMT
m0.00085575
1 Morpheus Labs(MIND) ke TND
د.ت0.0007234755
1 Morpheus Labs(MIND) ke TTD
$0.001655265
1 Morpheus Labs(MIND) ke UGX
Sh0.854772
1 Morpheus Labs(MIND) ke XAF
Fr0.138876
1 Morpheus Labs(MIND) ke XCD
$0.00066015
1 Morpheus Labs(MIND) ke XOF
Fr0.138876
1 Morpheus Labs(MIND) ke XPF
Fr0.0251835
1 Morpheus Labs(MIND) ke BWP
P0.003288525
1 Morpheus Labs(MIND) ke BZD
$0.000491445
1 Morpheus Labs(MIND) ke CVE
$0.02343288
1 Morpheus Labs(MIND) ke DJF
Fr0.0432765
1 Morpheus Labs(MIND) ke DOP
$0.015723795
1 Morpheus Labs(MIND) ke DZD
د.ج0.03192681
1 Morpheus Labs(MIND) ke FJD
$0.00055746
1 Morpheus Labs(MIND) ke GNF
Fr2.1259275
1 Morpheus Labs(MIND) ke GTQ
Q0.00187287
1 Morpheus Labs(MIND) ke GYD
$0.05113962
1 Morpheus Labs(MIND) ke ISK
kr0.030807

Sumber Daya Morpheus Labs

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Morpheus Labs, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Morpheus Labs
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Morpheus Labs

Berapa nilai Morpheus Labs (MIND) hari ini?
Harga live MIND dalam USD adalah 0.0002445 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MIND ke USD saat ini?
Harga MIND ke USD saat ini adalah $ 0.0002445. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Morpheus Labs?
Kapitalisasi pasar MIND adalah $ 334.04K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MIND?
Suplai beredar MIND adalah 1.37B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MIND?
MIND mencapai harga ATH sebesar 0.030441705992138975 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MIND?
MIND mencapai harga ATL 0.00018525550231083 USD.
Berapa volume perdagangan MIND?
Volume perdagangan 24 jam live MIND adalah $ 365.32 USD.
Akankah harga MIND naik lebih tinggi tahun ini?
MIND mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MIND untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:49:49 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Morpheus Labs (MIND)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

