Harga live Wise Monkey hari ini adalah 0.0000004674 USD. Lacak informasi harga aktual MONKY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Harga Wise Monkey(MONKY)

Harga Live 1 MONKY ke USD:

$0.0000004683
$0.0000004683
-0.48%1D
Grafik Harga Live Wise Monkey (MONKY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:51:33 (UTC+8)

Informasi Harga Wise Monkey (MONKY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000004639
Low 24 Jam
$ 0.000000484
High 24 Jam

$ 0.0000004639
$ 0.000000484
$ 0.000032813184752496
$ 0.000000446375346928
+0.14%

-0.48%

-15.82%

-15.82%

Harga aktual Wise Monkey (MONKY) adalah $ 0.0000004674. Selama 24 jam terakhir, MONKY diperdagangkan antara low $ 0.0000004639 dan high $ 0.000000484, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMONKY adalah $ 0.000032813184752496, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000446375346928.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MONKY telah berubah sebesar +0.14% selama 1 jam terakhir, -0.48% selama 24 jam, dan -15.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Wise Monkey (MONKY)

No.1477

$ 3.97M
$ 56.19K
$ 4.67M
8.50T
10,000,000,000,000
8,500,000,000,000
85.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Wise Monkey saat ini adalah $ 3.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.19K. Suplai beredar MONKY adalah 8.50T, dan total suplainya sebesar 8500000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.67M.

Riwayat Harga Wise Monkey (MONKY) USD

Pantau perubahan harga Wise Monkey untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000002259-0.48%
30 Days$ -0.0000003541-43.11%
60 Hari$ -0.0000002693-36.56%
90 Hari$ -0.0000003609-43.58%
Perubahan Harga Wise Monkey Hari Ini

Hari ini, MONKY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000000002259 (-0.48%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Wise Monkey 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000003541 (-43.11%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Wise Monkey 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MONKY terlihat mengalami perubahan $ -0.0000002693 (-36.56%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Wise Monkey 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000003609 (-43.58%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Wise Monkey (MONKY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Wise Monkey sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Wise Monkey (MONKY)

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Wise Monkey tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Wise Monkey Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MONKY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Wise Monkey di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Wise Monkey dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Wise Monkey (USD)

Berapa nilai Wise Monkey (MONKY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wise Monkey (MONKY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wise Monkey.

Cek prediksi harga Wise Monkey sekarang!

Tokenomi Wise Monkey (MONKY)

Memahami tokenomi Wise Monkey (MONKY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MONKY sekarang!

Cara membeli Wise Monkey (MONKY)

Ingin mengetahui cara membeli Wise Monkey? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Wise Monkey di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MONKY ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Wise Monkey

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Wise Monkey, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wise Monkey

Berapa nilai Wise Monkey (MONKY) hari ini?
Harga live MONKY dalam USD adalah 0.0000004674 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MONKY ke USD saat ini?
Harga MONKY ke USD saat ini adalah $ 0.0000004674. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Wise Monkey?
Kapitalisasi pasar MONKY adalah $ 3.97M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MONKY?
Suplai beredar MONKY adalah 8.50T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MONKY?
MONKY mencapai harga ATH sebesar 0.000032813184752496 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MONKY?
MONKY mencapai harga ATL 0.000000446375346928 USD.
Berapa volume perdagangan MONKY?
Volume perdagangan 24 jam live MONKY adalah $ 56.19K USD.
Akankah harga MONKY naik lebih tinggi tahun ini?
MONKY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MONKY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

