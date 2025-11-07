Apa yang dimaksud dengan Moonpig (MOONPIG)

Moonpig is a decentralized memecoin with a celestial mission: to bring humor, community, and economic empowerment back to the people. Moonpig is a decentralized memecoin with a celestial mission: to bring humor, community, and economic empowerment back to the people.

Moonpig tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Moonpig Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa MOONPIG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Moonpig di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Moonpig dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Moonpig (USD)

Berapa nilai Moonpig (MOONPIG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Moonpig (MOONPIG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Moonpig.

Cek prediksi harga Moonpig sekarang!

Tokenomi Moonpig (MOONPIG)

Memahami tokenomi Moonpig (MOONPIG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MOONPIG sekarang!

Cara membeli Moonpig (MOONPIG)

Ingin mengetahui cara membeli Moonpig? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Moonpig di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MOONPIG ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Moonpig

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Moonpig, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Moonpig Berapa nilai Moonpig (MOONPIG) hari ini? Harga live MOONPIG dalam USD adalah 0.0007162 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MOONPIG ke USD saat ini? $ 0.0007162 . Cobalah Harga MOONPIG ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Moonpig? Kapitalisasi pasar MOONPIG adalah $ 716.15K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MOONPIG? Suplai beredar MOONPIG adalah 999.93M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MOONPIG? MOONPIG mencapai harga ATH sebesar 0.1239931141482101 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MOONPIG? MOONPIG mencapai harga ATL 0.00002639051004201 USD . Berapa volume perdagangan MOONPIG? Volume perdagangan 24 jam live MOONPIG adalah $ 58.12K USD . Akankah harga MOONPIG naik lebih tinggi tahun ini? MOONPIG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MOONPIG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Moonpig (MOONPIG)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi