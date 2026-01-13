BursaDEX+
Harga live NOTHING hari ini adalah 0.002657 USD. Kapitalisasi pasar NOTHING adalah 2,656,796.248492056753 USD. Lacak informasi harga aktual NOTHING ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Live 1 NOTHING ke USD:

$0.002696
-13.72%1D
Grafik Harga Live NOTHING (NOTHING)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:21:52 (UTC+8)

Harga NOTHING Hari Ini

Harga live NOTHING (NOTHING) hari ini adalah $ 0.002657, dengan perubahan 13.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOTHING ke USD saat ini adalah $ 0.002657 per NOTHING.

NOTHING saat ini berada di peringkat #1651 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2.66M, dengan suplai yang beredar 999.92M NOTHING. Selama 24 jam terakhir, NOTHING diperdagangkan antara $ 0.002212 (low) dan $ 0.0034 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.005459246435501649, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000062881193425982.

Dalam kinerja jangka pendek, NOTHING bergerak -0.31% dalam satu jam terakhir dan -25.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 58.59K.

Informasi Pasar NOTHING (NOTHING)

No.1651

$ 2.66M
$ 58.59K
$ 2.66M
999.92M
1,000,000,000
999,923,315.202129
99.99%

SOL

Kapitalisasi Pasar NOTHING saat ini adalah $ 2.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.59K. Suplai beredar NOTHING adalah 999.92M, dan total suplainya sebesar 999923315.202129. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.66M.

Riwayat Harga NOTHING USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002212
Low 24 Jam
$ 0.0034
High 24 Jam

$ 0.002212
$ 0.0034
$ 0.005459246435501649
$ 0.000062881193425982
-0.31%

-13.71%

-25.56%

-25.56%

Riwayat Harga NOTHING (NOTHING) USD

Pantau perubahan harga NOTHING untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00042871-13.71%
30 Days$ +0.000929+53.76%
60 Hari$ +0.000657+32.85%
90 Hari$ +0.000657+32.85%
Perubahan Harga NOTHING Hari Ini

Hari ini, NOTHING tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00042871 (-13.71%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NOTHING 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000929 (+53.76%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NOTHING 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NOTHING terlihat mengalami perubahan $ +0.000657 (+32.85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NOTHING 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000657 (+32.85%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NOTHING (NOTHING)?

Lihat halaman Riwayat Harga NOTHING sekarang.

Analisis AI untuk NOTHING

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk NOTHING, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga NOTHING?

Harga token TIDAK ADA dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan spekulasi
2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
3. Partisipasi komunitas dan perbincangan di media sosial
4. Pengumuman kemitraan dan perkembangan proyek
5. Tren pasar kripto secara keseluruhan
6. Utilitas dan kasus penggunaan dalam ekosistemnya

Mengapa orang ingin tahu harga NOTHING hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga token NOTHING hari ini karena beberapa alasan utama:

1. Keputusan investasi – Para pedagang membutuhkan harga terkini untuk membeli/menjual pada waktu yang paling tepat
2. Pelacakan portofolio – Pemegang aset memantau nilai dan kinerja investasi mereka
3. Analisis pasar – Pergerakan harga membantu memprediksi tren dan pola masa depan
4. FOMO/peluang – Ketakutan kehilangan peluang trading yang menguntungkan mendorong para investor untuk memeriksa harga secara rutin
5. Kesadaran akan volatilitas – Harga kripto berubah dengan cepat, sehingga memerlukan pembaruan secara berkala

Prediksi Harga untuk NOTHING

Prediksi Harga NOTHING (NOTHING) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NOTHING pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga NOTHING (NOTHING) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga NOTHING berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga NOTHING yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga NOTHING pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga NOTHING.

Cara membeli & berinvestasi NOTHING di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan NOTHING? Pembelian NOTHING dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli NOTHING. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian NOTHING (NOTHING) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan NOTHING akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli NOTHING (NOTHING)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan NOTHING

Dengan memiliki NOTHING, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

Sumber Daya NOTHING

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NOTHING, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi NOTHING
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NOTHING

Perkembangan Industri Penting NOTHING (NOTHING)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

NOTHING Berita Populer

Bisa Beli Dogecoin? Jangan Lewatkan Whitelist APEMARS, Salah Satu Koin Kripto Baru Paling Menjanjikan

Bisa Beli Dogecoin? Jangan Lewatkan Whitelist APEMARS, Salah Satu Koin Kripto Baru Paling Menjanjikan

January 3, 2026
Shiba Inu: Shytoshi Kusama Membisu saat 2026 Dimulai, Akankah Ada Kabar?

Shiba Inu: Shytoshi Kusama Membisu saat 2026 Dimulai, Akankah Ada Kabar?

January 4, 2026
Trump menuduh Venezuela dan Maduro "mencuri" minyak AS senilai $17 triliun +, berjanji akan mengambilnya kembali

Trump menuduh Venezuela dan Maduro "mencuri" minyak AS senilai $17 triliun +, berjanji akan mengambilnya kembali

January 4, 2026
Jelajahi NOTHING Selengkapnya

NOTHING USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada NOTHING dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures NOTHING USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar NOTHING (NOTHING) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume NOTHING secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NOTHING/USDT
$0.002696
-13.63%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

