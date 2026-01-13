Harga NOTHING Hari Ini

Harga live NOTHING (NOTHING) hari ini adalah $ 0.002657, dengan perubahan 13.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOTHING ke USD saat ini adalah $ 0.002657 per NOTHING.

NOTHING saat ini berada di peringkat #1651 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2.66M, dengan suplai yang beredar 999.92M NOTHING. Selama 24 jam terakhir, NOTHING diperdagangkan antara $ 0.002212 (low) dan $ 0.0034 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.005459246435501649, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000062881193425982.

Dalam kinerja jangka pendek, NOTHING bergerak -0.31% dalam satu jam terakhir dan -25.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 58.59K.

Informasi Pasar NOTHING (NOTHING)

Peringkat No.1651 Kapitalisasi Pasar $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Volume (24 Jam) $ 58.59K$ 58.59K $ 58.59K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Suplai Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 999,923,315.202129 999,923,315.202129 999,923,315.202129 Tingkat Peredaran 99.99% Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar NOTHING saat ini adalah $ 2.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.59K. Suplai beredar NOTHING adalah 999.92M, dan total suplainya sebesar 999923315.202129. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.66M.