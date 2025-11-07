Apa yang dimaksud dengan NvirWorld (NVIR)

Lengkapi perusahaan blockchain dengan DAPP, NFT, DeFi, yang mengarah ke mainnet generasi berikutnya yang menggabungkan teknologi CBDC paten. Lengkapi perusahaan blockchain dengan DAPP, NFT, DeFi, yang mengarah ke mainnet generasi berikutnya yang menggabungkan teknologi CBDC paten.

NvirWorld tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NvirWorld Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Prediksi Harga NvirWorld (USD)

Berapa nilai NvirWorld (NVIR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NvirWorld (NVIR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NvirWorld.

Tokenomi NvirWorld (NVIR)

Memahami tokenomi NvirWorld (NVIR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NVIR sekarang!

Cara membeli NvirWorld (NVIR)

Ingin mengetahui cara membeli NvirWorld? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NvirWorld di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NVIR ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya NvirWorld

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NvirWorld, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NvirWorld Berapa nilai NvirWorld (NVIR) hari ini? Harga live NVIR dalam USD adalah 0.000114 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NVIR ke USD saat ini? $ 0.000114 . Cobalah Harga NVIR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar NvirWorld? Kapitalisasi pasar NVIR adalah $ 119.99K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NVIR? Suplai beredar NVIR adalah 1.05B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NVIR? NVIR mencapai harga ATH sebesar 1.6534970214400917 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NVIR? NVIR mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan NVIR? Volume perdagangan 24 jam live NVIR adalah $ 38.48K USD . Akankah harga NVIR naik lebih tinggi tahun ini? NVIR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NVIR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting NvirWorld (NVIR)

