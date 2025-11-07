Apa yang dimaksud dengan PAWZONE (PAWZONE)

PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow.

PAWZONE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Berapa nilai PAWZONE (PAWZONE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PAWZONE (PAWZONE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PAWZONE.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PAWZONE Berapa nilai PAWZONE (PAWZONE) hari ini? Harga live PAWZONE dalam USD adalah 0.0000002195 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PAWZONE ke USD saat ini? $ 0.0000002195 . Cobalah Harga PAWZONE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar PAWZONE? Kapitalisasi pasar PAWZONE adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PAWZONE? Suplai beredar PAWZONE adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PAWZONE? PAWZONE mencapai harga ATH sebesar 0.000070022881797892 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PAWZONE? PAWZONE mencapai harga ATL 0.000000010511378402 USD . Berapa volume perdagangan PAWZONE? Volume perdagangan 24 jam live PAWZONE adalah $ 54.36K USD . Akankah harga PAWZONE naik lebih tinggi tahun ini? PAWZONE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PAWZONE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

