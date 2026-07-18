Analisis Teknis POPCAT (POPCAT) Hari Ini Halaman Analisis POPCAT menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari POPCAT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis POPCAT di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga POPCAT (POPCAT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04234 -- -5.81% -4.73% -30.39%

Indikator Teknikal POPCAT

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari POPCAT di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 5 Netral 3 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 3 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04227 0.04227 R2 0.04227 0.04226 R1 0.04226 0.04226 PP 0.04226 0.04226 S1 0.04225 0.04225 S2 0.04225 0.04225 S3 0.04224 0.04225

Sinyal Pasar POPCAT Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.06M $14.21 M $14.27 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.34 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.34 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $1.10 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.07 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal POPCAT Aliran Masuk Bersih Harga POPCATUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.04 2026-07-27 -$0.03 M 0.04 2026-07-26 $0.01 M 0.04 2026-07-25 -$0.03 M 0.04 2026-07-24 -$0.07 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar POPCAT (POPCAT) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume POPCAT secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam POPCAT / USDT $0.04237 $0.04237 $0.04237 0.00% 0.00% (USDT) Trade POPCAT / USDC $0.04235 $0.04235 $0.04235 0.00% 0.00% (USDT) Trade