Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang POPCAT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang POPCAT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang POPCAT

Info Harga POPCAT

Penjelasan POPCAT

Situs Web Resmi POPCAT

Tokenomi POPCAT

Prakiraan Harga POPCAT

Riwayat POPCAT

Panduan Membeli POPCAT

Konverter POPCAT ke Mata Uang Fiat

Spot POPCAT

Futures USDT-M POPCAT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis POPCAT (POPCAT) Hari Ini

Analisis Teknis POPCAT (POPCAT) Hari Ini

Halaman Analisis POPCAT menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari POPCAT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis POPCAT di bawah ini.

Perubahan Harga POPCAT (POPCAT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04234---5.81%-4.73%-30.39%
Ketahui selengkapnya tentang Harga POPCAT

Indikator Teknikal POPCAT

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari POPCAT di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 5
Netral 3
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 3Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04227
0.04227
R2
0.04227
0.04226
R1
0.04226
0.04226
PP
0.04226
0.04226
S1
0.04225
0.04225
S2
0.04225
0.04225
S3
0.04224
0.04225

Sinyal Pasar POPCAT

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.06M
$14.21 M
$14.27 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.34 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.34 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.10 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.07 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal POPCAT

Aliran Masuk BersihHarga POPCATUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.04
2026-07-27-$0.03 M0.04
2026-07-26$0.01 M0.04
2026-07-25-$0.03 M0.04
2026-07-24-$0.07 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi POPCAT Selengkapnya

Perdagangkan Pasar POPCAT (POPCAT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume POPCAT secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
POPCAT/USDT
$0.04237
$0.04237$0.04237
0.00%
0.00% (USDT)
POPCAT/USDC
$0.04235
$0.04235$0.04235
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator POPCAT ke USD

Jumlah

POPCAT
POPCAT
USD
USD

1 POPCAT = 0.04234 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.