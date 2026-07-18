Analisis Teknis Pyth Network (PYTH) Hari Ini Halaman Analisis Pyth Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PYTH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Pyth Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Pyth Network (PYTH) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04472 -- -7.67% +29.92% -6.76%

Indikator Teknikal Pyth Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Pyth Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 13 Netral 1 Beli 12 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 0 Beli 4 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04466 0.04462 R2 0.04462 0.0446 R1 0.04461 0.04459 PP 0.04457 0.04457 S1 0.04455 0.04454 S2 0.04451 0.04453 S3 0.04449 0.04451

Sinyal Pasar Pyth Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.15M $6.89 M $7.04 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.63 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.63 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $2.09 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.12 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Pyth Network Aliran Masuk Bersih Harga PYTHUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.04 2026-07-27 $0.19 M 0.04 2026-07-26 $0.29 M 0.04 2026-07-25 -$0.02 M 0.04 2026-07-24 $0.01 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Pyth Network (PYTH) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Pyth Network secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam PYTH / USDT $0.04472 $0.04472 $0.04472 0.00% 0.00% (USDT) Trade PYTH / USDC $0.04471 $0.04471 $0.04471 0.00% 0.00% (USDT) Trade