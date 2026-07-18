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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Pyth Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Pyth Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Pyth Network (PYTH) Hari Ini

Analisis Teknis Pyth Network (PYTH) Hari Ini

Halaman Analisis Pyth Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PYTH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Pyth Network di bawah ini.

Perubahan Harga Pyth Network (PYTH)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04472---7.67%+29.92%-6.76%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Pyth Network

Indikator Teknikal Pyth Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Pyth Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 13
Netral 1
Beli 12
Moving Averages:JualJual 10Netral 0Beli 4
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04466
0.04462
R2
0.04462
0.0446
R1
0.04461
0.04459
PP
0.04457
0.04457
S1
0.04455
0.04454
S2
0.04451
0.04453
S3
0.04449
0.04451

Sinyal Pasar Pyth Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.15M
$6.89 M
$7.04 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.63 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.63 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.09 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.12 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Pyth Network

Aliran Masuk BersihHarga PYTHUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.04
2026-07-27$0.19 M0.04
2026-07-26$0.29 M0.04
2026-07-25-$0.02 M0.04
2026-07-24$0.01 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Pyth Network Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Pyth Network (PYTH) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Pyth Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PYTH/USDT
$0.04472
$0.04472$0.04472
0.00%
0.00% (USDT)
PYTH/USDC
$0.04471
$0.04471$0.04471
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 PYTH = 0.04472 USD

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