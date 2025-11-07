BursaDEX+
Harga live Renewable Energy hari ini adalah 0.00000000002126 USD. Lacak informasi harga aktual RET ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RET dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Renewable Energy(RET)

$0.00000000002126
$0.00000000002126$0.00000000002126
0.00%1D
Grafik Harga Live Renewable Energy (RET)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:29:14 (UTC+8)

Informasi Harga Renewable Energy (RET) (USD)

$ 0.00000000002126
$ 0.00000000002126$ 0.00000000002126
$ 0.00000000002138
$ 0.00000000002138$ 0.00000000002138
$ 0.00000000002126
$ 0.00000000002126$ 0.00000000002126

$ 0.00000000002138
$ 0.00000000002138$ 0.00000000002138

$ 0.000000000985108983
$ 0.000000000985108983$ 0.000000000985108983

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

-21.26%

-21.26%

Harga aktual Renewable Energy (RET) adalah $ 0.00000000002126. Selama 24 jam terakhir, RET diperdagangkan antara low $ 0.00000000002126 dan high $ 0.00000000002138, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRET adalah $ 0.000000000985108983, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RET telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -21.26% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Renewable Energy (RET)

No.2511

$ 427.70K
$ 427.70K$ 427.70K

$ 1.00
$ 1.00$ 1.00

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

20,117.71T
20,117.71T 20,117.71T

50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000

50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000

40.23%

BSC

Kapitalisasi Pasar Renewable Energy saat ini adalah $ 427.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.00. Suplai beredar RET adalah 20,117.71T, dan total suplainya sebesar 50000000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.06M.

Riwayat Harga Renewable Energy (RET) USD

Pantau perubahan harga Renewable Energy untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.00000000001131-34.73%
60 Hari$ -0.00000000001549-42.15%
90 Hari$ -0.00000000000358-14.42%
Perubahan Harga Renewable Energy Hari Ini

Hari ini, RET tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Renewable Energy 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000000001131 (-34.73%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Renewable Energy 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RET terlihat mengalami perubahan $ -0.00000000001549 (-42.15%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Renewable Energy 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00000000000358 (-14.42%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Renewable Energy (RET)?

Lihat halaman Riwayat Harga Renewable Energy sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Renewable Energy (RET)

Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards

Renewable Energy tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Renewable Energy Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RET ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Renewable Energy di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Renewable Energy dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Renewable Energy (USD)

Berapa nilai Renewable Energy (RET) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Renewable Energy (RET) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Renewable Energy.

Cek prediksi harga Renewable Energy sekarang!

Tokenomi Renewable Energy (RET)

Memahami tokenomi Renewable Energy (RET) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RET sekarang!

Cara membeli Renewable Energy (RET)

Ingin mengetahui cara membeli Renewable Energy? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Renewable Energy di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Renewable Energy, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Renewable Energy
Explorer Blok

Whitepaper
Situs Web Resmi Renewable Energy
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Renewable Energy

Berapa nilai Renewable Energy (RET) hari ini?
Harga live RET dalam USD adalah 0.00000000002126 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RET ke USD saat ini?
Harga RET ke USD saat ini adalah $ 0.00000000002126. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Renewable Energy?
Kapitalisasi pasar RET adalah $ 427.70K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RET?
Suplai beredar RET adalah 20,117.71T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RET?
RET mencapai harga ATH sebesar 0.000000000985108983 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RET?
RET mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan RET?
Volume perdagangan 24 jam live RET adalah $ 1.00 USD.
Akankah harga RET naik lebih tinggi tahun ini?
RET mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RET untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:29:14 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

