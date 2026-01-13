Harga Rizzmas Hari Ini

Harga live Rizzmas (RIZZMAS) hari ini adalah $ 0.0000025497, dengan perubahan 0.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RIZZMAS ke USD saat ini adalah $ 0.0000025497 per RIZZMAS.

Rizzmas saat ini berada di peringkat #1936 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.27M, dengan suplai yang beredar 497.32B RIZZMAS. Selama 24 jam terakhir, RIZZMAS diperdagangkan antara $ 0.0000024454 (low) dan $ 0.0000027062 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.000181599357629931, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000000001168761484.

Dalam kinerja jangka pendek, RIZZMAS bergerak +0.90% dalam satu jam terakhir dan +0.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 53.80K.

Informasi Pasar Rizzmas (RIZZMAS)

Peringkat No.1936 Kapitalisasi Pasar $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volume (24 Jam) $ 53.80K$ 53.80K $ 53.80K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Suplai Peredaran 497.32B 497.32B 497.32B Suplai Maks. 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 Total Suplai 497,317,755,864 497,317,755,864 497,317,755,864 Tingkat Peredaran 99.46% Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar Rizzmas saat ini adalah $ 1.27M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 53.80K. Suplai beredar RIZZMAS adalah 497.32B, dan total suplainya sebesar 497317755864. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.27M.