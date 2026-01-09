BursaDEX+
Harga live SACHI hari ini adalah 0.00227 USD. Kapitalisasi pasar SACHI adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual SACHI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga SACHI(SACHI)

Harga Live 1 SACHI ke USD:

$0.00227
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live SACHI (SACHI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:20:32 (UTC+8)

Harga SACHI Hari Ini

Harga live SACHI (SACHI) hari ini adalah $ 0.00227, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SACHI ke USD saat ini adalah $ 0.00227 per SACHI.

SACHI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- SACHI. Selama 24 jam terakhir, SACHI diperdagangkan antara $ 0.00227 (low) dan $ 0.0023 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, SACHI bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 2.19.

Informasi Pasar SACHI (SACHI)

$ 2.19
$ 1.27M
--
560,000,000
SOL

Kapitalisasi Pasar SACHI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.19. Suplai beredar SACHI adalah --, dan total suplainya sebesar 560000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.27M.

Riwayat Harga SACHI USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00227
Low 24 Jam
$ 0.0023
High 24 Jam

$ 0.00227
$ 0.0023
--
--
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Riwayat Harga SACHI (SACHI) USD

Pantau perubahan harga SACHI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.01524-87.04%
60 Hari$ -0.03373-93.70%
90 Hari$ -0.03373-93.70%
Perubahan Harga SACHI Hari Ini

Hari ini, SACHI tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SACHI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01524 (-87.04%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SACHI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SACHI terlihat mengalami perubahan $ -0.03373 (-93.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SACHI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03373 (-93.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SACHI (SACHI)?

Lihat halaman Riwayat Harga SACHI sekarang.

Analisis AI untuk SACHI

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk SACHI, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga SACHI?

Harga token SACHI dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan kepercayaan investor
2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
3. Kemajuan pengembangan proyek serta milestone dalam roadmap
4. Tingkat keterlibatan komunitas dan tingkat adopsi
5. Pengumuman kemitraan dan kolaborasi
6. Tren pasar kripto secara keseluruhan
7. Berita regulasi yang memengaruhi ruang kripto
8. Utilitas token dan kasus penggunaan dalam ekosistem
9. Dinamika permintaan dan penawaran
10. Perbincangan di media sosial serta upaya pemasaran

Faktor-faktor ini saling berinteraksi untuk menciptakan volatilitas harga yang lazim terjadi pada kripto baru.

Mengapa orang ingin tahu harga SACHI hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga SACHI hari ini karena beberapa alasan utama: pengambilan keputusan perdagangan, pengelolaan portofolio, penentuan waktu pasar, perhitungan laba/rugi, dan perencanaan investasi. Harga real-time membantu para pedagang mengidentifikasi titik masuk/keluar, menilai volatilitas, dan membuat keputusan beli/jual yang tepat.

Prediksi Harga untuk SACHI

Prediksi Harga SACHI (SACHI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SACHI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga SACHI (SACHI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga SACHI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga SACHI yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SACHI pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga SACHI.

Cara membeli & berinvestasi SACHI di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan SACHI? Pembelian SACHI dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli SACHI. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian SACHI (SACHI) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan SACHI akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli SACHI (SACHI)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan SACHI

Dengan memiliki SACHI, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

Apa yang dimaksud dengan SACHI (SACHI)

SACHI Immersive Gaming Universe. Built on Unreal Engine 5, SACHI delivers AAA-quality visuals and a feel-good, high-energy gaming experience accessible from any device via pixel streaming. Players step into a vibrant world where casual fun meets high-stakes identity - secured with Web3 utilities for verifiable perks, exclusive status, and seamless gameplay.

Sumber Daya SACHI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SACHI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SACHI

Perkembangan Industri Penting SACHI (SACHI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

SACHI Berita Populer

SACHI × MEXC: Pengumuman Resmi Listing $SACHI

SACHI × MEXC: Pengumuman Resmi Listing $SACHI

November 19, 2025
Kelompok dagang besar Wall Street SIFMA bertemu secara tertutup dengan pemimpin kripto mengenai RUU struktur pasar

Kelompok dagang besar Wall Street SIFMA bertemu secara tertutup dengan pemimpin kripto mengenai RUU struktur pasar

January 9, 2026
NZD/USD bertahan di bawah 0,5750 setelah data inflasi China; NFP AS mendekat

NZD/USD bertahan di bawah 0,5750 setelah data inflasi China; NFP AS mendekat

January 9, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi SACHI Selengkapnya

SACHI USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada SACHI dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures SACHI USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar SACHI (SACHI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SACHI secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SACHI/USDT
$0.00227
$0.00227$0.00227
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

