Apa yang dimaksud dengan BitShiba (SHIBA)

BitShiba adalah proyek yang berfokus pada komunitas yang berupaya memberikan peluang keuangan yang sama kepada semua orang dari semua tempat. Keputusan tentang masa depan BitShiba akan dibuat oleh pemegang $SHIBA melalui penggunaan DAO. Komunitas BitShiba adalah fokus utama proyek karena komunitas yang kuat dan desentralisasi secara luas dianggap sebagai dua aspek terpenting tentang mata uang kripto. Proyek ini memiliki sikap tidak ada pria (atau wanita) yang tertinggal dan berusaha untuk memastikan semua anggota komunitas bisa sukses.

Prediksi Harga BitShiba (USD)

Berapa nilai BitShiba (SHIBA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BitShiba (SHIBA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BitShiba.

Cek prediksi harga BitShiba sekarang!

Tokenomi BitShiba (SHIBA)

Memahami tokenomi BitShiba (SHIBA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SHIBA sekarang!

Cara membeli BitShiba (SHIBA)

Ingin mengetahui cara membeli BitShiba? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BitShiba di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SHIBA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya BitShiba

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BitShiba, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BitShiba Berapa nilai BitShiba (SHIBA) hari ini? Harga live SHIBA dalam USD adalah 0.000000000495 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SHIBA ke USD saat ini? $ 0.000000000495 . Cobalah Harga SHIBA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BitShiba? Kapitalisasi pasar SHIBA adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SHIBA? Suplai beredar SHIBA adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SHIBA? SHIBA mencapai harga ATH sebesar 0.000000389752386234 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SHIBA? SHIBA mencapai harga ATL 0.000000000337922519 USD . Berapa volume perdagangan SHIBA? Volume perdagangan 24 jam live SHIBA adalah $ 237.25 USD . Akankah harga SHIBA naik lebih tinggi tahun ini? SHIBA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SHIBA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

