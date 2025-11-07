BursaDEX+
Harga live Stabull Finance hari ini adalah 0.1995 USD. Lacak informasi harga aktual STABUL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STABUL dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Stabull Finance

Harga Stabull Finance(STABUL)

Harga Live 1 STABUL ke USD:

$0.1995
+0.35%1D
USD
Grafik Harga Live Stabull Finance (STABUL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:41:35 (UTC+8)

Informasi Harga Stabull Finance (STABUL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1941
Low 24 Jam
$ 0.2
High 24 Jam

$ 0.1941
$ 0.2
$ 1.2220222025386718
$ 0.06642386888114032
+1.83%

+0.35%

-29.01%

-29.01%

Harga aktual Stabull Finance (STABUL) adalah $ 0.1995. Selama 24 jam terakhir, STABUL diperdagangkan antara low $ 0.1941 dan high $ 0.2, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTABUL adalah $ 1.2220222025386718, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.06642386888114032.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STABUL telah berubah sebesar +1.83% selama 1 jam terakhir, +0.35% selama 24 jam, dan -29.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Stabull Finance (STABUL)

No.2697

$ 294.51K
$ 60.85K
$ 2.00M
1.48M
10,000,000
10,000,000
14.76%

ETH

Kapitalisasi Pasar Stabull Finance saat ini adalah $ 294.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 60.85K. Suplai beredar STABUL adalah 1.48M, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.00M.

Riwayat Harga Stabull Finance (STABUL) USD

Pantau perubahan harga Stabull Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000696+0.35%
30 Days$ -0.3899-66.16%
60 Hari$ -0.445-69.05%
90 Hari$ -0.4995-71.46%
Perubahan Harga Stabull Finance Hari Ini

Hari ini, STABUL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000696 (+0.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Stabull Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.3899 (-66.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Stabull Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, STABUL terlihat mengalami perubahan $ -0.445 (-69.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Stabull Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.4995 (-71.46%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Stabull Finance (STABUL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Stabull Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Stabull Finance (STABUL)

Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle.

Stabull Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Stabull Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa STABUL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Stabull Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Stabull Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Stabull Finance (USD)

Berapa nilai Stabull Finance (STABUL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Stabull Finance (STABUL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stabull Finance.

Cek prediksi harga Stabull Finance sekarang!

Tokenomi Stabull Finance (STABUL)

Memahami tokenomi Stabull Finance (STABUL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STABUL sekarang!

Cara membeli Stabull Finance (STABUL)

Ingin mengetahui cara membeli Stabull Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Stabull Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

STABUL ke Mata Uang Lokal

1 Stabull Finance(STABUL) ke VND
5,249.8425
1 Stabull Finance(STABUL) ke AUD
A$0.30723
1 Stabull Finance(STABUL) ke GBP
0.15162
1 Stabull Finance(STABUL) ke EUR
0.17157
1 Stabull Finance(STABUL) ke USD
$0.1995
1 Stabull Finance(STABUL) ke MYR
RM0.83391
1 Stabull Finance(STABUL) ke TRY
8.41491
1 Stabull Finance(STABUL) ke JPY
¥30.5235
1 Stabull Finance(STABUL) ke ARS
ARS$289.548315
1 Stabull Finance(STABUL) ke RUB
16.20738
1 Stabull Finance(STABUL) ke INR
17.689665
1 Stabull Finance(STABUL) ke IDR
Rp3,324.99867
1 Stabull Finance(STABUL) ke PHP
11.77449
1 Stabull Finance(STABUL) ke EGP
￡E.9.434355
1 Stabull Finance(STABUL) ke BRL
R$1.067325
1 Stabull Finance(STABUL) ke CAD
C$0.281295
1 Stabull Finance(STABUL) ke BDT
24.340995
1 Stabull Finance(STABUL) ke NGN
287.04858
1 Stabull Finance(STABUL) ke COP
$764.366295
1 Stabull Finance(STABUL) ke ZAR
R.3.46731
1 Stabull Finance(STABUL) ke UAH
8.39097
1 Stabull Finance(STABUL) ke TZS
T.Sh.490.1715
1 Stabull Finance(STABUL) ke VES
Bs45.2865
1 Stabull Finance(STABUL) ke CLP
$188.1285
1 Stabull Finance(STABUL) ke PKR
Rs56.38668
1 Stabull Finance(STABUL) ke KZT
104.942985
1 Stabull Finance(STABUL) ke THB
฿6.4638
1 Stabull Finance(STABUL) ke TWD
NT$6.182505
1 Stabull Finance(STABUL) ke AED
د.إ0.732165
1 Stabull Finance(STABUL) ke CHF
Fr0.1596
1 Stabull Finance(STABUL) ke HKD
HK$1.550115
1 Stabull Finance(STABUL) ke AMD
֏76.2888
1 Stabull Finance(STABUL) ke MAD
.د.م1.85535
1 Stabull Finance(STABUL) ke MXN
$3.70671
1 Stabull Finance(STABUL) ke SAR
ريال0.748125
1 Stabull Finance(STABUL) ke ETB
Br30.701055
1 Stabull Finance(STABUL) ke KES
KSh25.76742
1 Stabull Finance(STABUL) ke JOD
د.أ0.1414455
1 Stabull Finance(STABUL) ke PLN
0.73416
1 Stabull Finance(STABUL) ke RON
лв0.8778
1 Stabull Finance(STABUL) ke SEK
kr1.90722
1 Stabull Finance(STABUL) ke BGN
лв0.337155
1 Stabull Finance(STABUL) ke HUF
Ft66.698835
1 Stabull Finance(STABUL) ke CZK
4.20546
1 Stabull Finance(STABUL) ke KWD
د.ك0.061047
1 Stabull Finance(STABUL) ke ILS
0.652365
1 Stabull Finance(STABUL) ke BOB
Bs1.37655
1 Stabull Finance(STABUL) ke AZN
0.33915
1 Stabull Finance(STABUL) ke TJS
SM1.83939
1 Stabull Finance(STABUL) ke GEL
0.540645
1 Stabull Finance(STABUL) ke AOA
Kz182.0238
1 Stabull Finance(STABUL) ke BHD
.د.ب0.075012
1 Stabull Finance(STABUL) ke BMD
$0.1995
1 Stabull Finance(STABUL) ke DKK
kr1.28877
1 Stabull Finance(STABUL) ke HNL
L5.24286
1 Stabull Finance(STABUL) ke MUR
9.177
1 Stabull Finance(STABUL) ke NAD
$3.465315
1 Stabull Finance(STABUL) ke NOK
kr2.0349
1 Stabull Finance(STABUL) ke NZD
$0.353115
1 Stabull Finance(STABUL) ke PAB
B/.0.1995
1 Stabull Finance(STABUL) ke PGK
K0.851865
1 Stabull Finance(STABUL) ke QAR
ر.ق0.72618
1 Stabull Finance(STABUL) ke RSD
дин.20.255235
1 Stabull Finance(STABUL) ke UZS
soʻm2,374.99962
1 Stabull Finance(STABUL) ke ALL
L16.732065
1 Stabull Finance(STABUL) ke ANG
ƒ0.357105
1 Stabull Finance(STABUL) ke AWG
ƒ0.3591
1 Stabull Finance(STABUL) ke BBD
$0.399
1 Stabull Finance(STABUL) ke BAM
KM0.337155
1 Stabull Finance(STABUL) ke BIF
Fr588.3255
1 Stabull Finance(STABUL) ke BND
$0.25935
1 Stabull Finance(STABUL) ke BSD
$0.1995
1 Stabull Finance(STABUL) ke JMD
$31.989825
1 Stabull Finance(STABUL) ke KHR
801.20397
1 Stabull Finance(STABUL) ke KMF
Fr83.79
1 Stabull Finance(STABUL) ke LAK
4,336.956435
1 Stabull Finance(STABUL) ke LKR
රු60.821565
1 Stabull Finance(STABUL) ke MDL
L3.413445
1 Stabull Finance(STABUL) ke MGA
Ar898.64775
1 Stabull Finance(STABUL) ke MOP
P1.596
1 Stabull Finance(STABUL) ke MVR
3.0723
1 Stabull Finance(STABUL) ke MWK
MK345.75345
1 Stabull Finance(STABUL) ke MZN
MT12.758025
1 Stabull Finance(STABUL) ke NPR
रु28.26915
1 Stabull Finance(STABUL) ke PYG
1,414.854
1 Stabull Finance(STABUL) ke RWF
Fr289.4745
1 Stabull Finance(STABUL) ke SBD
$1.63989
1 Stabull Finance(STABUL) ke SCR
3.002475
1 Stabull Finance(STABUL) ke SRD
$7.68075
1 Stabull Finance(STABUL) ke SVC
$1.74363
1 Stabull Finance(STABUL) ke SZL
L3.46332
1 Stabull Finance(STABUL) ke TMT
m0.69825
1 Stabull Finance(STABUL) ke TND
د.ت0.5903205
1 Stabull Finance(STABUL) ke TTD
$1.350615
1 Stabull Finance(STABUL) ke UGX
Sh697.452
1 Stabull Finance(STABUL) ke XAF
Fr113.316
1 Stabull Finance(STABUL) ke XCD
$0.53865
1 Stabull Finance(STABUL) ke XOF
Fr113.316
1 Stabull Finance(STABUL) ke XPF
Fr20.5485
1 Stabull Finance(STABUL) ke BWP
P2.683275
1 Stabull Finance(STABUL) ke BZD
$0.400995
1 Stabull Finance(STABUL) ke CVE
$19.12008
1 Stabull Finance(STABUL) ke DJF
Fr35.3115
1 Stabull Finance(STABUL) ke DOP
$12.829845
1 Stabull Finance(STABUL) ke DZD
د.ج26.04672
1 Stabull Finance(STABUL) ke FJD
$0.45486
1 Stabull Finance(STABUL) ke GNF
Fr1,734.6525
1 Stabull Finance(STABUL) ke GTQ
Q1.52817
1 Stabull Finance(STABUL) ke GYD
$41.72742
1 Stabull Finance(STABUL) ke ISK
kr25.137

Sumber Daya Stabull Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Stabull Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Stabull Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Stabull Finance

Berapa nilai Stabull Finance (STABUL) hari ini?
Harga live STABUL dalam USD adalah 0.1995 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STABUL ke USD saat ini?
Harga STABUL ke USD saat ini adalah $ 0.1995. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Stabull Finance?
Kapitalisasi pasar STABUL adalah $ 294.51K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STABUL?
Suplai beredar STABUL adalah 1.48M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STABUL?
STABUL mencapai harga ATH sebesar 1.2220222025386718 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STABUL?
STABUL mencapai harga ATL 0.06642386888114032 USD.
Berapa volume perdagangan STABUL?
Volume perdagangan 24 jam live STABUL adalah $ 60.85K USD.
Akankah harga STABUL naik lebih tinggi tahun ini?
STABUL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STABUL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:41:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Stabull Finance (STABUL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

