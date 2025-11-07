BursaDEX+
Harga live Tuna Chain hari ini adalah 0.0009948 USD. Lacak informasi harga aktual TUNACHAIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TUNACHAIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Tuna Chain(TUNACHAIN)

Harga Live 1 TUNACHAIN ke USD:

$0.0009948
$0.0009948$0.0009948
-1.85%1D
Grafik Harga Live Tuna Chain (TUNACHAIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:05:10 (UTC+8)

Informasi Harga Tuna Chain (TUNACHAIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0009936
$ 0.0009936$ 0.0009936
Low 24 Jam
$ 0.0010143
$ 0.0010143$ 0.0010143
High 24 Jam

$ 0.0009936
$ 0.0009936$ 0.0009936

$ 0.0010143
$ 0.0010143$ 0.0010143

+0.02%

-1.84%

-19.12%

-19.12%

Harga aktual Tuna Chain (TUNACHAIN) adalah $ 0.0009948. Selama 24 jam terakhir, TUNACHAIN diperdagangkan antara low $ 0.0009936 dan high $ 0.0010143, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTUNACHAIN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TUNACHAIN telah berubah sebesar +0.02% selama 1 jam terakhir, -1.84% selama 24 jam, dan -19.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Tuna Chain (TUNACHAIN)

$ 57.71K
$ 57.71K$ 57.71K

$ 208.91K
$ 208.91K$ 208.91K

210,000,000
210,000,000 210,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Tuna Chain saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.71K. Suplai beredar TUNACHAIN adalah --, dan total suplainya sebesar 210000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 208.91K.

Riwayat Harga Tuna Chain (TUNACHAIN) USD

Pantau perubahan harga Tuna Chain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000018751-1.84%
30 Days$ +0.0002255+29.31%
60 Hari$ +0.0003469+53.54%
90 Hari$ +0.0003902+64.53%
Perubahan Harga Tuna Chain Hari Ini

Hari ini, TUNACHAIN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000018751 (-1.84%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Tuna Chain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0002255 (+29.31%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Tuna Chain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TUNACHAIN terlihat mengalami perubahan $ +0.0003469 (+53.54%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Tuna Chain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0003902 (+64.53%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Tuna Chain (TUNACHAIN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Tuna Chain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Tuna Chain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

- Periksa TUNACHAIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Tuna Chain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Tuna Chain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Tuna Chain (USD)

Berapa nilai Tuna Chain (TUNACHAIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tuna Chain (TUNACHAIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tuna Chain.

Cek prediksi harga Tuna Chain sekarang!

Tokenomi Tuna Chain (TUNACHAIN)

Memahami tokenomi Tuna Chain (TUNACHAIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TUNACHAIN sekarang!

Cara membeli Tuna Chain (TUNACHAIN)

Ingin mengetahui cara membeli Tuna Chain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Tuna Chain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TUNACHAIN ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tuna Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Tuna Chain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Tuna Chain

Berapa nilai Tuna Chain (TUNACHAIN) hari ini?
Harga live TUNACHAIN dalam USD adalah 0.0009948 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TUNACHAIN ke USD saat ini?
Harga TUNACHAIN ke USD saat ini adalah $ 0.0009948. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Tuna Chain?
Kapitalisasi pasar TUNACHAIN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TUNACHAIN?
Suplai beredar TUNACHAIN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TUNACHAIN?
TUNACHAIN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TUNACHAIN?
TUNACHAIN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan TUNACHAIN?
Volume perdagangan 24 jam live TUNACHAIN adalah $ 57.71K USD.
Akankah harga TUNACHAIN naik lebih tinggi tahun ini?
TUNACHAIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TUNACHAIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Tuna Chain (TUNACHAIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
