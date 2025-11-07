Apa yang dimaksud dengan Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Tuna Chain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa TUNACHAIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Tuna Chain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Tuna Chain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Tuna Chain (USD)

Berapa nilai Tuna Chain (TUNACHAIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tuna Chain (TUNACHAIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tuna Chain.

Cek prediksi harga Tuna Chain sekarang!

Tokenomi Tuna Chain (TUNACHAIN)

Memahami tokenomi Tuna Chain (TUNACHAIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TUNACHAIN sekarang!

Cara membeli Tuna Chain (TUNACHAIN)

Ingin mengetahui cara membeli Tuna Chain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Tuna Chain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TUNACHAIN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Tuna Chain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tuna Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Tuna Chain Berapa nilai Tuna Chain (TUNACHAIN) hari ini? Harga live TUNACHAIN dalam USD adalah 0.0009948 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TUNACHAIN ke USD saat ini? $ 0.0009948 . Cobalah Harga TUNACHAIN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Tuna Chain? Kapitalisasi pasar TUNACHAIN adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TUNACHAIN? Suplai beredar TUNACHAIN adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TUNACHAIN? TUNACHAIN mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TUNACHAIN? TUNACHAIN mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan TUNACHAIN? Volume perdagangan 24 jam live TUNACHAIN adalah $ 57.71K USD . Akankah harga TUNACHAIN naik lebih tinggi tahun ini? TUNACHAIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TUNACHAIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Tuna Chain (TUNACHAIN)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

